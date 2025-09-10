1 órája
Váratlan dolog történt az automatákkal, csapdába estek a debreceni csomagok
Ilyen mégis hogy történhet? Látványos sérüléseket szenvedett az egyik debreceni csomagautomata.
Elképesztő történésről számolt be nemrégiben a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja: ismeretlenek megrongálták az egyik debreceni csomagpont automatáit, így az használhatatlanná vált. A posztoló a csomagautomata kezelőjén tapasztalt állapotokról egy fotót is közzétett, ezen jól látszik: a szerkezet érintőképernyőjét és a mögötte lévő, működtetéséért felelős panel is látványos sérüléseket szenvedett.
Megrongált csomagautomata Debrecenben: már tudnak a hibáról!
Szerencsére olyanok is akadtak, akik egyből tudatták a logisztikai cég ügyfélszolgálatával a problémát, bízva abban, hogy hamarabb hozzájuthatnak csomagjaikhoz. A bejegyzésre egyébként több komment is érkezett, mint kiderült, többen fontos csomagot vártak, amelynek az átvétele így hosszabbra nyúlt, azokról nem is beszélve, akik csomagküldéshez, csomagfeladáshoz használták volna az automatákat.
Ez valakinek örömet okozott? Egy elég fontos csomagunk lenne, amit így nem tudok átvenni...
– írta meg egyikük.
A hozzászólások között ráadásul olyan is akadt, aki úgy hallotta, a Szent Anna utcai csomagautomata is megrongálódott.
Javítás után küldenek ismét SMS-t hogy átvehető a csomag
– osztotta meg egy segítőkész vásárló.
