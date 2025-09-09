Történelmi fordulat a Csokonai Színház életében: nagy bejelentést tettek az évadnyitón!

Idén Debrecen adott otthont az Országos Színházi Évadnyitónak szeptember 9-én; az egész napos rendezvényről sajtótájékoztatón számoltak be a Csokonai Fórumban, ahol Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter bejelentette, hogy a debreceni Csokonai Színház megkapja a kultúrstratégiai intézmény rangot. A döntés nemcsak presztízst, hanem közel egymilliárd forintos többletfinanszírozást is jelent az intézménynek.

Nagy bejelentést tettek a vezetők a Csokonai Színházban megrendezett Országos Színházi Évadnyitón. A képen Papp László (balról), Hankó Balázs és Vadász Dániel

Forrás: Katona Ákos

A magyar kultúra finanszírozása

Amikor színházakról beszélünk, akkor magasba emeljük a lelkünket, hiszen a magyar kultúra fellegvárairól beszélünk

– kezdte beszédét Hankó Balázs, hozzátéve, hogy tavaly 7,3 millióan látogattak el valamelyik magyar színház előadására. A miniszter kiemelte: a magyar kormány az európai uniós finanszírozási átlag dupláját fordítja kultúrára, ami színházi jegyenként 15 ezer forintos támogatást jelent.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a magyar kultúra nemcsak a fővárosban él, ezért hozták meg azt a stratégiai döntést, hogy vidéki intézmények is bekerülhessenek a kultúrstratégiai körbe. Bejelentette továbbá, hogy hamarosan egy külhoni magyar intézmény is megkapja ezt a rangot, de annak nevét egyelőre nem árulta el.

Az infrastrukturális fejlesztésekről szólva Hankó Balázs elmondta:

Az elkövetkezendő évben nem kevesebb, mint 240 milliárd forint fejlesztési forrás áll arra készen, hogy minél több színházat újítsunk föl.

Hankó Balázs tartotta az első beszédet a sajtótájékoztatón

Forrás: Katona Ákos

A Csokonai Színház regionális küldetése

Papp László polgármester beszédében kifejtette, hogy a döntés tökéletesen illeszkedik Debrecen jövőképéhez. A város földrajzi elhelyezkedése – 60 kilométerre a román, 120 kilométerre az ukrán, 100 kilométerre a szlovák határtól – alkalmassá teszi arra, hogy egy hárommilliós régió kulturális központja legyen.

Mi rajzoltunk magunk köré évekkel ezelőtt egy szép nagy kört. Ennek a körnek a középpontja Debrecen és érint 3 millió embert; Kelet-Magyarországot, Kelet-Szlovákiát, Nyugat-Ukrajnát Kárpátaljával és Nyugat-Romániát. Mi ennek a régiónak kívánunk a fővárosa lenni

– vázolta fel a város ambiciózus terveit Papp László.