3 órája
Történelmi fordulat a Csokonai Színház életében: nagy bejelentést tettek az évadnyitón!
Történelmi bejelentés hangzott el az Országos Színházi Évadnyitó sajtótájékoztatóján Debrecenben. A Csokonai Színház jövőjét alapvetően meghatározó kormánydöntést ismertettek a résztvevők.
Idén Debrecen adott otthont az Országos Színházi Évadnyitónak szeptember 9-én; az egész napos rendezvényről sajtótájékoztatón számoltak be a Csokonai Fórumban, ahol Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter bejelentette, hogy a debreceni Csokonai Színház megkapja a kultúrstratégiai intézmény rangot. A döntés nemcsak presztízst, hanem közel egymilliárd forintos többletfinanszírozást is jelent az intézménynek.
A magyar kultúra finanszírozása
Amikor színházakról beszélünk, akkor magasba emeljük a lelkünket, hiszen a magyar kultúra fellegvárairól beszélünk
– kezdte beszédét Hankó Balázs, hozzátéve, hogy tavaly 7,3 millióan látogattak el valamelyik magyar színház előadására. A miniszter kiemelte: a magyar kormány az európai uniós finanszírozási átlag dupláját fordítja kultúrára, ami színházi jegyenként 15 ezer forintos támogatást jelent.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a magyar kultúra nemcsak a fővárosban él, ezért hozták meg azt a stratégiai döntést, hogy vidéki intézmények is bekerülhessenek a kultúrstratégiai körbe. Bejelentette továbbá, hogy hamarosan egy külhoni magyar intézmény is megkapja ezt a rangot, de annak nevét egyelőre nem árulta el.
Az infrastrukturális fejlesztésekről szólva Hankó Balázs elmondta:
Az elkövetkezendő évben nem kevesebb, mint 240 milliárd forint fejlesztési forrás áll arra készen, hogy minél több színházat újítsunk föl.
A Csokonai Színház regionális küldetése
Papp László polgármester beszédében kifejtette, hogy a döntés tökéletesen illeszkedik Debrecen jövőképéhez. A város földrajzi elhelyezkedése – 60 kilométerre a román, 120 kilométerre az ukrán, 100 kilométerre a szlovák határtól – alkalmassá teszi arra, hogy egy hárommilliós régió kulturális központja legyen.
Mi rajzoltunk magunk köré évekkel ezelőtt egy szép nagy kört. Ennek a körnek a középpontja Debrecen és érint 3 millió embert; Kelet-Magyarországot, Kelet-Szlovákiát, Nyugat-Ukrajnát Kárpátaljával és Nyugat-Romániát. Mi ennek a régiónak kívánunk a fővárosa lenni
– vázolta fel a város ambiciózus terveit Papp László.
A polgármester szerint a kormánydöntés megerősíti őket abban, hogy elképzelésük igenis reális. Kiemelte: a bővülő finanszírozási lehetőségekkel a debreceni színház sokkal frekventáltabb és keresettebb intézménnyé válhat a régióban.
Álmok valósulnak meg
Vadász Dániel, a Csokonai Nemzeti Színház megbízott igazgatója meghatottan beszélt arról, hogy 19 évesen kezdett a színházban dolgozni kórustagként, és azóta is szorosan kötődik az intézményhez. Visszaemlékezett, hogy már 30 évvel ezelőtt elkezdtek arról beszélgetni, hogyan lehetne közös produkciókat létrehozni több várossal, és most végre megvalósulhat ez az álom.
Sokszor azt érezzük, akik a kultúrában dolgoznak, hogy ez csak nekünk fontos, bár imádunk bejárni dolgozni
– vallotta be az igazgató, majd hozzátette, hogy a mostani döntés megmutatta: másoknak is fontos a kultúra.
A többletforrások felhasználásáról szólva Vadász Dániel két fő területet emelt ki. Egyrészt a színházon belüli munkát említette, ahol egy ötéves bérprogramot indítottak azonnali 20 százalékos béremelkedéssel. Másrészt az együttműködések területét hangsúlyozta: a plusz források lehetővé teszik, hogy más intézményekkel közösen hozzanak létre produkciókat.
Léptékváltás a kultúrában
Az igazgató szerint Debrecen ma már az ország egyik legfejlettebb színházi infrastruktúrájával rendelkezik. A felújított Csokonai teátrum mellett modern, innovatív és technológiailag kiválóan felszerelt játszóhelyekben dolgozhatnak.
Olyan intézményi integrációra készülünk, amely talán méretében, léptékében, elérésében, nézőszámaiban olyan célokat fogalmaz meg, amelyet enélkül a forrás nélkül nem tehettünk volna meg
– fogalmazott Vadász Dániel. Reményei szerint a plusz energiák a hétköznapi munkában és a hétvégi előadásokon egyaránt érezhetőek lesznek majd.
A történelmi jelentőségű bejelentés után kedden este az Országos Színházi Évadnyitó gálával és a Kaszás Attila-díj átadásával folytatódik az ünnepség Debrecenben, ahol a színházi élet krémje gyűlik össze az évad hivatalos megnyitójára.
