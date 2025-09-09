szeptember 9., kedd

Kulturális élményekkel és jó hangulattal telt a Csökmői Mozaik szerkesztőségének miskolci kirándulása

A Csökmői Mozaik szerkesztősége szeptember 5-én Miskolcra kirándult, ahol kulturális és történelmi látnivalók felfedezésével, valamint közös élményekkel gazdagodtak.

B.Kiss Andrea

A Csökmői Mozaik szerkesztősége szeptember 5-én Miskolcra látogatott, ahol tartalmas programokon vettek részt, és felfedezték a város nevezetességeit. Bár a csapat létszáma hiányos volt, ez mit sem vett el a nap jó hangulatából. Elsőként a Színháztörténeti és Színészmúzeumban tettek látogatást, ahol számos érdekességet ismerhettek meg. Itt hallották például, hogy Miskolcon épült hazánk első magyar nyelvű kőszínháza, amelyben évtizedeken át a legnagyobb színészlegendák léptek színpadra.

A Csökmői Mozaik szerkesztősége Miskolcra látogatott
A Csökmői Mozaik szerkesztősége Miskolcra látogatott
Forrás: B. Kiss Andrea

Több ikonikus épületet is megnézett a Csökmői Mozaik csapata

Az ebédet követően az Avas-hegyre kirándultak, ahol bejárták a híres borospincéket, megtekintették a középkori gótikus református templomot, a 16. századi harangtornyot és a műemlék temetőt. A nap zárásaként az Avasi kilátóról gyönyörködtek a város és a környező táj szépségében.

A kirándulás a közös élmények és a kulturális feltöltődés jegyében telt, maradandó emléket hagyva a szerkesztőség tagjaiban.

