Kulturális élményekkel és jó hangulattal telt a Csökmői Mozaik szerkesztőségének miskolci kirándulása

A Csökmői Mozaik szerkesztősége szeptember 5-én Miskolcra látogatott, ahol tartalmas programokon vettek részt, és felfedezték a város nevezetességeit. Bár a csapat létszáma hiányos volt, ez mit sem vett el a nap jó hangulatából. Elsőként a Színháztörténeti és Színészmúzeumban tettek látogatást, ahol számos érdekességet ismerhettek meg. Itt hallották például, hogy Miskolcon épült hazánk első magyar nyelvű kőszínháza, amelyben évtizedeken át a legnagyobb színészlegendák léptek színpadra.

Forrás: B. Kiss Andrea

Több ikonikus épületet is megnézett a Csökmői Mozaik csapata

Az ebédet követően az Avas-hegyre kirándultak, ahol bejárták a híres borospincéket, megtekintették a középkori gótikus református templomot, a 16. századi harangtornyot és a műemlék temetőt. A nap zárásaként az Avasi kilátóról gyönyörködtek a város és a környező táj szépségében.

A kirándulás a közös élmények és a kulturális feltöltődés jegyében telt, maradandó emléket hagyva a szerkesztőség tagjaiban.

