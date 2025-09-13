40 perce
Őszköszöntő családi nap hozta össze a helyieket a Liget téren – fotókkal
A szombati napsütésben rendezték meg az Őszköszöntő Családi Napot Debrecenben, a Liget téren. A Csapókert szívében található parkban évszakonként visszatér ez a közösségi ünnep, ami már nem csak a környékbeliek körében népszerű.
A szeptember 13-ai meleg időjárás tökéletes hátteret biztosított az Őszköszöntő Családi Naphoz, ahol generációk találkoztak és szórakoztak együtt. Míg a gyerekek az ugrálóvárakban játszadoztak, a felnőttek és az idősebb korosztály képviselői a színpad előtt felállított székeken élvezték a műsort, vagy éppen a park árnyas fái alatt beszélgettek. A Haon Szilágyi Edinával, a csapókerti körzet önkormányzati képviselőjével beszélgetett az eseményről.
Évszakról évszakra visszatérő hagyomány
Szilágyi Edina elmondta, hogy a családi közösségi ünnepek szervezése már hagyománnyá vált a városrészben.
Minden évszakban próbálunk szervezni egy családi közösségi ünnepet
– nyilatkozta a képviselő, hozzátéve, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezek az események rendkívül kedveltek a lakosság körében.
A rendezvények népszerűsége folyamatosan növekszik, már túlmutat a körzet határain. A képviselő asszony kiemelte, hogy míg korábban főként a csapókertiek látogattak el az eseményekre, mára már a környező városrészekből is sokan érkeznek.
Csapókert közösségi terének újjászületése
A Liget tér néhány éve újult meg, és a felújítás során a közösség elsődleges szempont volt.
Próbáltunk egy közösségi teret létrehozni, mert tudtuk azt, meg éreztük azt, hogy itt tényleg olyan közösségkedvelő lakók élnek, akik szeretnek találkozni, szeretnek együtt lenni, a kapcsolatokat ápolni
– fogalmazott Szilágyi Edina.
A szombati esemény is ezt a célt szolgálta: a színpadon egymást váltották a különböző előadók, köztük számos néptáncegyüttes fiatal táncosai, akik nemcsak bemutatókat tartottak, hanem interaktív programokkal is bevonták a közönséget.
Generációk találkozása a napsütésben
Az Őszköszöntő Családi Nap igazi többgenerációs esemény volt: a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki megtalálta a számára megfelelő programot. A meleg, még nyárias időjárás csak fokozta a jó hangulatot, és sokan kihasználták az alkalmat, hogy a szabadban töltsék a szombat délutánt családjukkal, barátaikkal.
A képviselő elárulta, számára különösen nagy öröm, hogy a megújult park valóban betölti funkcióját, és a helyiek aktívan használják a közösségi teret. A családi napok sikere azt mutatja, hogy a csapókerti lakosok valóban igénylik és értékelik az ilyen találkozási lehetőségeket.
Az eseményről további képek a galériánkban:
Őszköszöntő Családi Napot tartottak a Liget térenFotók: Katona Ákos
