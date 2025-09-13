szeptember 13., szombat

Kornél névnap

22°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Családi nap

40 perce

Őszköszöntő családi nap hozta össze a helyieket a Liget téren – fotókkal

Címkék#hagyomány#Szilágyi Edina#Őszköszöntő Családi Nap#Csapókert

A szombati napsütésben rendezték meg az Őszköszöntő Családi Napot Debrecenben, a Liget téren. A Csapókert szívében található parkban évszakonként visszatér ez a közösségi ünnep, ami már nem csak a környékbeliek körében népszerű.

Biró Soma

A szeptember 13-ai meleg időjárás tökéletes hátteret biztosított az Őszköszöntő Családi Naphoz, ahol generációk találkoztak és szórakoztak együtt. Míg a gyerekek az ugrálóvárakban játszadoztak, a felnőttek és az idősebb korosztály képviselői a színpad előtt felállított székeken élvezték a műsort, vagy éppen a park árnyas fái alatt beszélgettek. A Haon Szilágyi Edinával, a csapókerti körzet önkormányzati képviselőjével beszélgetett az eseményről.

Csapókert, Liget tér, Szilágyi Edina, őszköszöntő, család, családi nap
Néptáncegyüttesek is felléptek a csapókerti Őszköszöntő Családi Napon
Forrás: Katona Ákos

Évszakról évszakra visszatérő hagyomány

Szilágyi Edina elmondta, hogy a családi közösségi ünnepek szervezése már hagyománnyá vált a városrészben.

Minden évszakban próbálunk szervezni egy családi közösségi ünnepet

 – nyilatkozta a képviselő, hozzátéve, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezek az események rendkívül kedveltek a lakosság körében.

A rendezvények népszerűsége folyamatosan növekszik, már túlmutat a körzet határain. A képviselő asszony kiemelte, hogy míg korábban főként a csapókertiek látogattak el az eseményekre, mára már a környező városrészekből is sokan érkeznek.

20250913_Liget tér_KÁ_HBN (9)
Sokan összegyűltek a családi nap alkalmából
Forrás: Katona Ákos

Csapókert közösségi terének újjászületése

A Liget tér néhány éve újult meg, és a felújítás során a közösség elsődleges szempont volt.

Próbáltunk egy közösségi teret létrehozni, mert tudtuk azt, meg éreztük azt, hogy itt tényleg olyan közösségkedvelő lakók élnek, akik szeretnek találkozni, szeretnek együtt lenni, a kapcsolatokat ápolni

 – fogalmazott Szilágyi Edina.

Csapókert, Liget tér, Szilágyi Edina, őszköszöntő, család, családi nap
Szilágyi Edinát, a Csapókert önkormányzati képviselőjét kérdeztük az eseményről
Forrás: Katona Ákos

A szombati esemény is ezt a célt szolgálta: a színpadon egymást váltották a különböző előadók, köztük számos néptáncegyüttes fiatal táncosai, akik nemcsak bemutatókat tartottak, hanem interaktív programokkal is bevonták a közönséget.

20250913_Liget tér_KÁ_HBN (34)
Közös tánc is volt a nézőközönséggel
Forrás: Katona Ákos

Generációk találkozása a napsütésben

Az Őszköszöntő Családi Nap igazi többgenerációs esemény volt: a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki megtalálta a számára megfelelő programot. A meleg, még nyárias időjárás csak fokozta a jó hangulatot, és sokan kihasználták az alkalmat, hogy a szabadban töltsék a szombat délutánt családjukkal, barátaikkal.

A képviselő elárulta, számára különösen nagy öröm, hogy a megújult park valóban betölti funkcióját, és a helyiek aktívan használják a közösségi teret. A családi napok sikere azt mutatja, hogy a csapókerti lakosok valóban igénylik és értékelik az ilyen találkozási lehetőségeket.

Az eseményről további képek a galériánkban:

Őszköszöntő Családi Napot tartottak a Liget téren

Fotók: Katona Ákos

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu