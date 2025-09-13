Őszköszöntő családi nap hozta össze a helyieket a Liget téren – fotókkal

A szeptember 13-ai meleg időjárás tökéletes hátteret biztosított az Őszköszöntő Családi Naphoz, ahol generációk találkoztak és szórakoztak együtt. Míg a gyerekek az ugrálóvárakban játszadoztak, a felnőttek és az idősebb korosztály képviselői a színpad előtt felállított székeken élvezték a műsort, vagy éppen a park árnyas fái alatt beszélgettek. A Haon Szilágyi Edinával, a csapókerti körzet önkormányzati képviselőjével beszélgetett az eseményről.

Néptáncegyüttesek is felléptek a csapókerti Őszköszöntő Családi Napon

Forrás: Katona Ákos

Évszakról évszakra visszatérő hagyomány

Szilágyi Edina elmondta, hogy a családi közösségi ünnepek szervezése már hagyománnyá vált a városrészben.

Minden évszakban próbálunk szervezni egy családi közösségi ünnepet

– nyilatkozta a képviselő, hozzátéve, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezek az események rendkívül kedveltek a lakosság körében.

A rendezvények népszerűsége folyamatosan növekszik, már túlmutat a körzet határain. A képviselő asszony kiemelte, hogy míg korábban főként a csapókertiek látogattak el az eseményekre, mára már a környező városrészekből is sokan érkeznek.

Sokan összegyűltek a családi nap alkalmából

Forrás: Katona Ákos

Csapókert közösségi terének újjászületése

A Liget tér néhány éve újult meg, és a felújítás során a közösség elsődleges szempont volt.

Próbáltunk egy közösségi teret létrehozni, mert tudtuk azt, meg éreztük azt, hogy itt tényleg olyan közösségkedvelő lakók élnek, akik szeretnek találkozni, szeretnek együtt lenni, a kapcsolatokat ápolni

– fogalmazott Szilágyi Edina.

Szilágyi Edinát, a Csapókert önkormányzati képviselőjét kérdeztük az eseményről

Forrás: Katona Ákos

A szombati esemény is ezt a célt szolgálta: a színpadon egymást váltották a különböző előadók, köztük számos néptáncegyüttes fiatal táncosai, akik nemcsak bemutatókat tartottak, hanem interaktív programokkal is bevonták a közönséget.

Közös tánc is volt a nézőközönséggel

Forrás: Katona Ákos

Generációk találkozása a napsütésben

Az Őszköszöntő Családi Nap igazi többgenerációs esemény volt: a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki megtalálta a számára megfelelő programot. A meleg, még nyárias időjárás csak fokozta a jó hangulatot, és sokan kihasználták az alkalmat, hogy a szabadban töltsék a szombat délutánt családjukkal, barátaikkal.

A képviselő elárulta, számára különösen nagy öröm, hogy a megújult park valóban betölti funkcióját, és a helyiek aktívan használják a közösségi teret. A családi napok sikere azt mutatja, hogy a csapókerti lakosok valóban igénylik és értékelik az ilyen találkozási lehetőségeket.

