Compliance mint versenyelőny: rangos szakmai konferenciát rendez a Debreceni Egyetem

Konferencia Debrecenben: október 8-án rendezi meg a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem a III. Compliance Konferenciát, amely a Debreceni Egyetem és a térség egyik kiemelt szakmai fórumává vált az elmúlt években. A rendezvény célja, hogy gyakorlati megközelítésben mutassa be a szabályozási környezet aktuális kihívásait és lehetőségeit, különös tekintettel a versenyképességre, az etikus működésre, valamint az együttműködésre az állami és vállalati szektor között – olvasható az unideb.hu-n.

Herman Zsuzsanna, a Debreceni Egyetem compliance igazgatója

Forrás: unideb.hu

A tanácskozás fókuszában a compliance mint versenyképességet támogató stratégiai eszköz áll.

A szabályozási és piaci környezet dinamikusan változik – ami ma megfelelés, holnap már nem biztos, hogy elégséges. A konferencia évente lehetőséget teremt arra, hogy a különböző szektorok szereplői párbeszédet folytassanak, tanuljanak egymástól és naprakész, hiteles információhoz jussanak. Egy ilyen fórum támogatja a hazai megfelelési kultúra fejlődését, segíti a tudás megosztását és hozzájárul egy felelősebb, transzparensebb gazdasági környezet kialakításához

– emelte ki a rendezvény kapcsán Herman Zsuzsanna, a Debreceni Egyetem compliance igazgatója.

A rendezvény különlegességéről a teljes cikkben, az unideb.hu-n olvashatnak.

Ajánljuk még: