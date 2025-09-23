Már nem kell sokáig várni! Hamarosan vízzel telhetnek meg a Vekeri- és Fancsikai-tavak

Nagyon rövid időn belül behatárolhatják a Debrecen vízellátását magasabb szintre emelő Civaqua-projekt második ütemének, azaz a Civaqua 2-nek a fejlesztési területét. Emellett még további részletek derültek ki a több mint 40 milliárd forintos összköltségű projekttel kapcsolatban a Városházán kedd délután, a Civaqua-munkaértekezletet követő doorstep-sajtótájékoztatón.

A Civaqua 2 lépéseiről egyeztettek kedd délután a Városházán

Forrás: Katona Ákos

Civaqua 2: így áll most a projekt

– Egy-két héten belül megtörténik a pontos lehatárolása a Civaqua 2 teljes akció- és fejlesztési területének. Ez azért fontos, mert a pontos helyrajzi számlista szükséges ahhoz, hogy a projektet nemzetgazdasági szempontból (a Civaqua 1-hez hasonlóan) kiemeltté tudja minősíteni a kormány. Amikor az érintett beruházási terület mindegyik helyrajzi száma tisztázódik, és ezt a listát megkapjuk, akkor Debrecen önkormányzata fogja kezdeményezni a nemzetgazdasági szempontból történő kiemeltté minősítést – fejtette ki Papp László polgármester.

Rávilágított, hogy ezzel párhuzamosan zajlik a támogatási szerződés előkészítése, és reményét fejezte ki, miszerint a következő néhány hónapban, de legfeljebb az előttünk álló egy éven belül alá lesz írva a támogatási szerződés, amely egy 2024-ben született kormányhatározat alapján a finanszírozást biztosítja, rendeli hozzá a projekthez. Ez a támogatási szerződés az Európai uniós források felhasználásával lehetővé teszi azt, hogy a projekt összköltsége több mint 40 milliárd forint legyen.

Pallagnál a Nagyerdő irányába kapcsolódik be a Civaqua 2 a Nagyerdő vízháztartásának javításába, ott a tervek szerint egy két hektáros erdei elárasztás jönne létre. Ha meglesznek az árkok, és az elárasztás is megvalósul (a Pallagi út keleti oldalát érinti most elsősorban a tervezési terület, hiszen innen megy majd tovább a Vekeri és a Fancsikai tavak irányába a program), akkor egy 5 éves folyamatos üzemeltetés után az elárasztás közelében 500 méteres körzeten belül 4 méterrel emeli meg a talajvízszintet ez a beavatkozás, 1 kilométeres körzetben pedig 2 méterrel. Most 8 méteren van a talajvízszint a Nagyerdő területén, tehát óriási előrelépés lehet majd a projekt a vízháztartás, valamint a Natura 2000-es erdő életminőségének javítása szempontjából. A Civaqua-program fontos része, hogy ez a csatornarendszer eljut a Vekeri és a Fancsikai tavak irányába

– részletezte a polgármester.