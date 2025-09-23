2 órája
Már nem kell sokáig várni! Hamarosan vízzel telhetnek meg a Vekeri- és Fancsikai-tavak
Ismertették a több mint 40 milliárd forintos összköltségű projekt lépéseit. A Civaqua 2 előkészítéséről tanácskoztak Debrecenben.
Vízhez juthatnak a szomjazó Fancsikai tavak
Fotó: Vida Márton Péter
Nagyon rövid időn belül behatárolhatják a Debrecen vízellátását magasabb szintre emelő Civaqua-projekt második ütemének, azaz a Civaqua 2-nek a fejlesztési területét. Emellett még további részletek derültek ki a több mint 40 milliárd forintos összköltségű projekttel kapcsolatban a Városházán kedd délután, a Civaqua-munkaértekezletet követő doorstep-sajtótájékoztatón.
Civaqua 2: így áll most a projekt
– Egy-két héten belül megtörténik a pontos lehatárolása a Civaqua 2 teljes akció- és fejlesztési területének. Ez azért fontos, mert a pontos helyrajzi számlista szükséges ahhoz, hogy a projektet nemzetgazdasági szempontból (a Civaqua 1-hez hasonlóan) kiemeltté tudja minősíteni a kormány. Amikor az érintett beruházási terület mindegyik helyrajzi száma tisztázódik, és ezt a listát megkapjuk, akkor Debrecen önkormányzata fogja kezdeményezni a nemzetgazdasági szempontból történő kiemeltté minősítést – fejtette ki Papp László polgármester.
Rávilágított, hogy ezzel párhuzamosan zajlik a támogatási szerződés előkészítése, és reményét fejezte ki, miszerint a következő néhány hónapban, de legfeljebb az előttünk álló egy éven belül alá lesz írva a támogatási szerződés, amely egy 2024-ben született kormányhatározat alapján a finanszírozást biztosítja, rendeli hozzá a projekthez. Ez a támogatási szerződés az Európai uniós források felhasználásával lehetővé teszi azt, hogy a projekt összköltsége több mint 40 milliárd forint legyen.
Pallagnál a Nagyerdő irányába kapcsolódik be a Civaqua 2 a Nagyerdő vízháztartásának javításába, ott a tervek szerint egy két hektáros erdei elárasztás jönne létre. Ha meglesznek az árkok, és az elárasztás is megvalósul (a Pallagi út keleti oldalát érinti most elsősorban a tervezési terület, hiszen innen megy majd tovább a Vekeri és a Fancsikai tavak irányába a program), akkor egy 5 éves folyamatos üzemeltetés után az elárasztás közelében 500 méteres körzeten belül 4 méterrel emeli meg a talajvízszintet ez a beavatkozás, 1 kilométeres körzetben pedig 2 méterrel. Most 8 méteren van a talajvízszint a Nagyerdő területén, tehát óriási előrelépés lehet majd a projekt a vízháztartás, valamint a Natura 2000-es erdő életminőségének javítása szempontjából. A Civaqua-program fontos része, hogy ez a csatornarendszer eljut a Vekeri és a Fancsikai tavak irányába
– részletezte a polgármester.
Ekkora készülhetnek el a Civaqua-program második ütemével
Beszélt a KEHOP Plusz pályázatról is, melynek kiírására várnak, ugyanis részben ez a program adná meg a támogatást az úgynevezett kék gyűrű (vagyis egy Debrecent körülvevő tórendszer) létrehozásához. Kiemelte, létrehoznának egy ülepítő tavat is a város északkeleti részén, hogy biztosítsa a gyógyfürdő termálvizének a kezelését. Továbbá a Tócóvölgy területén tórendszert hoznának létre, melyben a Vekeri és a Fancsikai tavak sikeres vízutánpótlása is nagy szerepet játszana.
– A folyamatnak olyan ütemben kell haladnia, hogy 2029 decemberéig el is lehessen számolni a forrásokkal az Unió irányába
– hangsúlyozta Papp László.
Röviden összefoglalta a legfontosabb lépéseket:
- a támogatási szerződés megkötése
- a projektterület lehatárolása
- kiemeltté nyilvánítás
- a közbeszerzési eljárások elindítása
Csűrös Krisztián, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója kiemelte, az egyes és a kettes ütemnek, valamint a városi fejlesztéseknek össze kell érniük, és ez fogja megadni azt a vízgyűrűt, ami ökológiai pluszt jelent majd Debrecen városának.
Balázs Ákos alpolgármester arra mutatott rá, hogy a Civaqua-program nemzetközi tekintetben is felkeltette az érdeklődést, hiszen Debrecen megpályázta a 2027-es évre vonatkozóan az Európa Zöld Fővárosa címet, és bekerült a legjobb három nevező közé. Mint elmondta, október elején dől el, hogy melyik város nyeri el a díjat.
Ennek a pályázati anyagnak nagyon fontos része a Civaqua-program folytatása. Ez az egyik zászlóshajó a Zöld Őrszem, a Future of Debrecen mozgalom és a faültetési programok mellett. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából a város kulcsfontosságú programja a Civaqua, hiszen a víz a közös kincsünk, és mindannyiunknak megvan a felelőssége abban, hogy minél több helyre eljuttassuk a vizet. A városnak minden olyan pontjára el fog jutni a víz, ami ahhoz kell, hogy a bennünket körbevevő természeti környezet meg tudjon újulni, és újra életet tudunk vinni olyan helyekre is, ahol most ennek szűkében vannak
– foglalta össze Balázs Ákos.
