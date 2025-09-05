szeptember 5., péntek

Megőrzik az emlékét

1 órája

Ma lenne 75 éves mindenki Cila nénije – a róla elevezett teremben idén több előadást is megtekinthetünk

Címkék#Cila#Ady Pódiumban#Várhalmi Ilona#Debreceni Ady Endre Gimnázium

Nem csak a debreceni Ady Endre Gimnáziumban volt ismert, szinte az ország miden pontján ismerték. A színjátszók ezentúl a Várhalmi Ilona - Cila néni teremben léphetnek fel.

Haon.hu

Várhalmi Ilona – akit sokszor mindenki Cila nénijeként is emlegettek – 2024. február 22-én hunyt el. A debreceni Ady Endre Gimnázium nyugalmazott igazgatóhelyetteséről és művészeti vezetőjéről aztán nem sokkal később díjat, a napokban pedig pódiumtermet neveztek el.

cila néni
Mindenki Cila nénije, Várhalmi Ilona ma lenne 75 éves
Forrás: Ady Edre Gimnázium-archívum

Várhalmi Ilona volt az országosan elismert debreceni dráma képzés elindítója, sikeres működtetője, számtalan tehetség mentora – elhivatottsága és sikeressége jeléül több országos és városi díjat (Eötvös József díj, Pro Urbe-díj, Csokonai- díj) is kapott. Az ország számos színházában van tanítványa, közülük többen országosan is ismert színművésszé váltak. Legendás tanár volt, aki közeli kapcsolatban állt tanítványaival, nem csak a „drámás” gyerekekkel. Neve, beceneve, a jól ismert Cila, fogalom volt a városban és a színházi szcénában egyaránt.

Cila néni emlékére

Az Ady Pódiumban rendezték szerdán Szabados Mihály „C mint Cyrano” című egyszemélyes előadást. Az előadás után a terem közös ünnepi megemlékezés után kapta meg a Várhalmi Ilona - Cila néni nevet. A játszóhelyen idén több előadást is megtekinthetünk még, ezekről az intézmény Facebook-oldalán találhatunk majd több információt.

Cila néni 2025 szeptember 5-én, azaz ma ünnepelné a 75. születésnapját.  

 

 

