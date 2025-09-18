46 perce
Elhunyt a Kossuth-díjas debreceni költő
A költő alig múlt 18 éves, amikor már három verse megjelent az Alföldben. Buda Ferenc 70 éven keresztül alkotott.
89 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt Buda Ferenc Kossuth-díjas költő, a Nemzet Művésze – adta hírül az Alföld folyóirat. Mint írják, Buda Ferenc Debrecen szülötte, a Református Kollégium és a Fazekas Gimnázium egykori diákja volt, akinek pályája és költészete szorosan kapcsolódott az Alföld szellemi örökségéhez.
Buda Ferenc már 18 évesen alkotott, művei maradandó értéket képviselnek
Alig múlt 18 éves, amikor egyetemistaként első versei 1955 tavaszán megjelentek folyóiratban, amelynek később is hűséges szerzője maradt.
A költő 2013-ban Alföld-díjat kapott, 2022-ben pedig ő nyitotta meg a Debreceni Ünnepi Könyvhetet.
Versei és műfordításai maradandó értéket képviselnek, emlékük és hatásuk tovább él az irodalomban.
Az Alföld folyóirat tisztelettel és fájdalommal búcsúzik tőle.
Ajánljuk még:
A debreceni állatkert volt igazgatója miatt több állat is elpusztult, ráadásul a privát lakásfelújítása törmelékeit is a kultúrpark területén helyezte el - állítja az önkormányzat
Fontos változás lép életbe az ingatlant vásárlók és a tulajdonosok számára