Gyászjelentés

46 perce

Elhunyt a Kossuth-díjas debreceni költő

A költő alig múlt 18 éves, amikor már három verse megjelent az Alföldben. Buda Ferenc 70 éven keresztül alkotott.

Haon.hu

89 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt Buda Ferenc Kossuth-díjas költő, a Nemzet Művésze – adta hírül az Alföld folyóirat. Mint írják, Buda Ferenc Debrecen szülötte, a Református Kollégium és a Fazekas Gimnázium egykori diákja volt, akinek pályája és költészete szorosan kapcsolódott az Alföld szellemi örökségéhez. 

Hosszan tartó betegség után elhunyt Buda Ferenc Kossuth-díjas költő
Forrás: Alföld folyóirat / Facebook

Buda Ferenc már 18 évesen alkotott, művei maradandó értéket képviselnek

Alig múlt 18 éves, amikor egyetemistaként első versei 1955 tavaszán megjelentek folyóiratban, amelynek később is hűséges szerzője maradt.

A költő 2013-ban Alföld-díjat kapott, 2022-ben pedig ő nyitotta meg a Debreceni Ünnepi Könyvhetet. 

Versei és műfordításai maradandó értéket képviselnek, emlékük és hatásuk tovább él az irodalomban.

Az Alföld folyóirat tisztelettel és fájdalommal búcsúzik tőle.

