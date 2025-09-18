Elhunyt a Kossuth-díjas debreceni költő

89 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt Buda Ferenc Kossuth-díjas költő, a Nemzet Művésze – adta hírül az Alföld folyóirat. Mint írják, Buda Ferenc Debrecen szülötte, a Református Kollégium és a Fazekas Gimnázium egykori diákja volt, akinek pályája és költészete szorosan kapcsolódott az Alföld szellemi örökségéhez.

Hosszan tartó betegség után elhunyt Buda Ferenc Kossuth-díjas költő

Forrás: Alföld folyóirat / Facebook

Buda Ferenc már 18 évesen alkotott, művei maradandó értéket képviselnek

Alig múlt 18 éves, amikor egyetemistaként első versei 1955 tavaszán megjelentek folyóiratban, amelynek később is hűséges szerzője maradt.

A költő 2013-ban Alföld-díjat kapott, 2022-ben pedig ő nyitotta meg a Debreceni Ünnepi Könyvhetet.

Versei és műfordításai maradandó értéket képviselnek, emlékük és hatásuk tovább él az irodalomban.

Az Alföld folyóirat tisztelettel és fájdalommal búcsúzik tőle.

