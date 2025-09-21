Rengetegen tomboltak Dánielfy-re a hajdúszoboszlói fesztiválon - fotókkal, videóval

Pénteken elstartolt az ősz egyik legnagyobb fesztiválja Hajdúszoboszlón, a III. Bor-és Gasztrofesztivál a Szent István parkban. Rengeteg koncerttel és színes programokkal várták az érdeklődőket a háromnapos fesztivál alatt.

Dánielfy is egy fantasztikus koncertet adott a hajdúszoboszlói Bor-és Gasztrofesztiválon

Fotó: Tóth Imre

A szombati nap legnagyobb fellépője Dánielfy volt.

A debreceni születésű Fonogram-díjas énekes érzelemdús koncertet adott szombat este a több száz rajongó előtt. A koncertről videó is készült, amit itt tudtok megnézni: