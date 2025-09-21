2 órája
Rengetegen tomboltak Dánielfy-re a hajdúszoboszlói fesztiválon - fotókkal, videóval
A háromnapos fesztivál második napján is elképesztő volt a hangulat. Ilyen volt a III. Bor-és Gasztrofesztivál szombati napja Hajdúszoboszlón.
Pénteken elstartolt az ősz egyik legnagyobb fesztiválja Hajdúszoboszlón, a III. Bor-és Gasztrofesztivál a Szent István parkban. Rengeteg koncerttel és színes programokkal várták az érdeklődőket a háromnapos fesztivál alatt.
A szombati nap legnagyobb fellépője Dánielfy volt.
A debreceni születésű Fonogram-díjas énekes érzelemdús koncertet adott szombat este a több száz rajongó előtt. A koncertről videó is készült, amit itt tudtok megnézni:
A szombati napon fellépett továbbá Tóth Abigél, Dj Szatmári és Szakos Andi, illetve a kísérőprogramok között volt borkóstolás is. A fesztivál második napjáról készült galériánkat itt tudjátok megnézni:
A III. Bor- és Gasztrofesztivál második estéjeFotók: Tóth Imre
Pénteken, az ünnepélyes megnyitó során elkészítették a különleges VinAqua fröccsöt a minőségi tokaji borból és a gyógyhatású szoboszlói forrásvízből. Bővebben itt írtunk a megnyitóról:
Csak egy jó fröccs kellett, hogy beinduljon a hajdúszoboszlói gasztrofesztivál - fotókkal, videóval
A megnyitó után a 90-es évek sztárjai vették át a színpadot: az este során fellépett többek között a V-Tech, a Groovehouse és a Kozmix is. Nosztalgiázz velünk az alábbi galériában:
A III. Bor- és Gasztrofesztivál első estéjeFotók: Tóth Imre
