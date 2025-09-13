szeptember 13., szombat

Lehúzzák a rolót

1 órája

Hajdú-Biharban is közkedvelt boltlánc üzletei zárnak be végleg

Ennek a hírnek biztosan nem sokan örülnek majd. Népszerű boltlánc üzleteinek ajtajára kerül majd lakat.

Haon.hu

A Kik anyacége a német Tengelmann Csoporthoz tartozik. A diszkontlánc 14 piacon van jelen – köztük Magyarországon 2008 óta –, összesen több mint 4000 üzletet működtetnek, ebből nagyjából 2700-at Németországban. Egyelőre nem tudni, hogy a boltlánc hány egységének kell véglegesen lehúzni a rolót, mert a Kik ezt egyelőre nem közölte, de egyes német sajtóértesülések szerint csak Németországban 400 üzlet fog bezárni – számolt be róla cikkében az Origo

Több száz boltját zárhatja be a Kik
Több száz boltját zárhatja be a Kik
Forrás: MW-archív

Mint azt a portál írta, a vállalat jelenleg annyit közölt, hogy a versenyképesség növelésének egyik fontos eszközét látja a veszteséges üzletek bezárásában, majd leszögezték, hogy a legtöbb boltjuk nyereségesen működik. A boltlánc jelenleg 14 országban van jelen és mintegy 32 ezer alkalmazottja van.

Kiemelték, a Kik azt is közölte a német sajtóban megjelentek szerint, hogy az üzletek bezárása mellett új boltok nyitását is tervezik. Mivel a vállalat közlése szerint a működési struktúrát érintő felülvizsgálat csak most vette kezdetét, így egyelőre azt sem tudni, hogy a magyarországi leányvállalaton belül működő Kik-üzletek valamelyikét érinti-e a bezárási hullám.

A Kik Magyarországon mintegy 120 üzlettel van jelen, és több mint 600 munkavállalót foglalkoztat. Hajdú-Biharban jelenleg 8 boltjuk működik, Berettyóújfaluban, Hajdúszoboszlón, Hajdúsámsonban, Hajdúnánáson, Debrecen-Józsán 1-1 üzlet van, míg Debrecenben jelenleg 3 helyen is várják a vásárlókat. 

A teljes cikk az Origo honlapján olvasható.

