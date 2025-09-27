Épül a jövő Debrecenben: átadták a BMW-gyárat!

Szeptember 26-án, pénteken elérkezett a várva várt pillanat: megtartották a BMW-gyár ünnepélyes megnyitóját Debrecenben, ezzel pedig új fejezet nyílt meg Debrecen, illetve a régió ipartörténetében és gazdaságában.

Hivatalosan is átadták a debreceni BMW-gyárat

Forrás: Napló-archív

