Összefoglaló

37 perce

Épül a jövő Debrecenben: átadták a BMW-gyárat!

Hivatalosan is elindult a gyártás Európa legmodernebb központjában. A BMW-gyár átadóján Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett.

Haon.hu

Szeptember 26-án, pénteken elérkezett a várva várt pillanat: megtartották a BMW-gyár ünnepélyes megnyitóját Debrecenben, ezzel pedig új fejezet nyílt meg Debrecen, illetve a régió ipartörténetében és gazdaságában.

VMP20250926_bmw_átadó_HAON034
Hivatalosan is átadták a debreceni BMW-gyárat
Forrás: Napló-archív

Az eseményről készült részletes beszámolónkat fotókkal és videókkal megnézhetitek ebben az összeállításban:

Kiderült, kik lesznek a BMW-gyár célközönsége!

 A látványos átadót követően sajtótájékoztatót tartottak a cég vezetői, azon újságírói kérdésekre is válaszoltak. Bővebben itt írtunk a témáról:

Újra ingyenes lesz a parkolás a Malomparknál

Szeptember 8-án vezették be a fizetős parkolás a parknál. Már nem kell sokat várni, hogy életbe lépjen a döntés. Megtudtuk, mikortól parkolhatunk újból ingyenesen a Malomparkban

Elütöttek egy kerékpárost Debrecenben!

Baleset történt Debrecen-Józsán péntek délután, a Sillye Gábor utca és a Szentgyörgyfalvi út kereszteződésében: elütöttek egy kerékpárost. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányságot. A rendőrség válaszát, valamint fotókat a helyszínről ebben a cikkben találsz:

Friss hírek a józsai baleset sérültjeiről

A Debreceni Egyetemtől kapott információkból és egy bölcsőde közléséből kerülhettünk közelebb a történtekhez. Elszomorító részletek derültek ki a józsai balesettel kapcsolatban.

Népszerű bögrék okozhatnak rákot

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.

