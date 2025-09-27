37 perce
Épül a jövő Debrecenben: átadták a BMW-gyárat!
Hivatalosan is elindult a gyártás Európa legmodernebb központjában. A BMW-gyár átadóján Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett.
Szeptember 26-án, pénteken elérkezett a várva várt pillanat: megtartották a BMW-gyár ünnepélyes megnyitóját Debrecenben, ezzel pedig új fejezet nyílt meg Debrecen, illetve a régió ipartörténetében és gazdaságában.
Az eseményről készült részletes beszámolónkat fotókkal és videókkal megnézhetitek ebben az összeállításban:
Kiderült, kik lesznek a BMW-gyár célközönsége!
A látványos átadót követően sajtótájékoztatót tartottak a cég vezetői, azon újságírói kérdésekre is válaszoltak. Bővebben itt írtunk a témáról:
Újra ingyenes lesz a parkolás a Malomparknál
Szeptember 8-án vezették be a fizetős parkolás a parknál. Már nem kell sokat várni, hogy életbe lépjen a döntés. Megtudtuk, mikortól parkolhatunk újból ingyenesen a Malomparkban.
Elütöttek egy kerékpárost Debrecenben!
Baleset történt Debrecen-Józsán péntek délután, a Sillye Gábor utca és a Szentgyörgyfalvi út kereszteződésében: elütöttek egy kerékpárost. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányságot. A rendőrség válaszát, valamint fotókat a helyszínről ebben a cikkben találsz:
Friss hírek a józsai baleset sérültjeiről
A Debreceni Egyetemtől kapott információkból és egy bölcsőde közléséből kerülhettünk közelebb a történtekhez. Elszomorító részletek derültek ki a józsai balesettel kapcsolatban.
Népszerű bögrék okozhatnak rákot
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.
