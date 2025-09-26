1 órája
Kiderült, kik lesznek a BMW-gyár első számú célközönsége! Te mire tippelsz?
Volt miről beszélni a megnyitó után is. Kérdésekre válaszoltak a BMW-gyár vezetői az ünnepi ceremóniát követően.
Átadták a BMW-gyárat Debrecenben
Forrás: Vida Márton Péter
Ünnepnappal zárult a munkahét. Mint arról beszámoltunk, megtartották a BMW-gyár hivatalos megnyitóját Debrecenben, ami egy új korszakot indított el a városban és a régióban is. A látványos átadót követően sajtótájékoztatót tartottak a cég vezetői, azon újságírói kérdésekre is válaszoltak.
Máris a közösség része a BMW-gyár Debrecenben
Mielőtt még elhangzottak volna a kérdések, Milan Nedeljkovic, a BMW AG igazgatótanácsának gyártásért felelős tagja köszöntötte a megjelenteket, majd közölte,
Debrecen a BMW-hálózat legújabb tagja, azé a hálózaté, mely egyébként négy kontinensen 32 telephellyel rendelkezik. Az elmúlt évek során a vállalat 2,5 millió járművet gyártott, mintegy 80 ezer elkötelezett munkatárs részvételével. Ezek a szakemberek tették lehetővé, hogy a BMW gyors, rugalmas és sokszínű legyen, miközben a minőség és az innováció mindig elsődleges maradt.
Kiemelte, minden szinten, minden folyamatot 100 százalékban virtuálisan előre lemodelleznek. Mivel az itt gyártott i-széria új termék, ezért nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy már az első próbálkozásnál minden helyesen működjön. Mint elmondta, a virtuális tervezés mindent lefed, és a gyorsasággal is elégedett.
Emellett építjük azt az adatbázist, amely az AI-alapú képfeldolgozást támogatja minden területen. Végül, de nem utolsósorban, rendelkezésünkre áll egy statisztikai, valamint egy gyakornoki csapat, amely a munkahelyen kezdi meg a tevékenységét. Több mint 2000 új munkatársról van szó, akiknek egy része már három évvel ezelőtt elkezdte a tanulást, és azóta fokozatosan integrálódik a munkahelyi folyamatokba. Egy másik, nagyobb csoport segít a munkában, támogat, és aktívan bekapcsolódik a termelésbe. Számunkra a legfontosabb a munkahelyi környezet és a kiváló csapatmunka, amelyet itt kialakítottunk. Már a debreceni telephely is a közösség részévé vált, amire nagyon büszkék vagyunk
– fogalmazott Milan Nedeljkovic.
Ekkorra működhet teljes kapacitással a BMW-gyár Debrecenben
Kérdésre válaszolva beszélt a gyár éves kapacitásáról is, miszerint felgyorsulnak év végére, kell 2-3 hónap ahhoz, hogy teljes legyen a kapacitás. Habár a következő évre még valószínűleg nem érik el a 150 ezer járművet, de tekintve, hogy mennyi rendelés érkezik be az iX3 szériára vonatkozólag, nagyon bizakodó.
Azt is kifejtette, hogy
a Neue Klasse járművek moduláris architektúrája lehetővé teszi az új akkumulátorok, hajtásláncok, szoftverek és ADAS-rendszerek gyors integrációját. Minden komponens – a hajtáslánc, a nagyfeszültségű akkumulátor, a szoftverstack és a karosszéria – egységes, moduláris rendszer része, így a gyártás gyorsan és rugalmasan alkalmazkodik az új technológiákhoz.
És hogy kik lesznek a célközönség? Milan Nedeljkovic hangúlyozta, figyelik a piac mozgását, és ahhoz igazodnak, de elsősorban Európán belül tervezik értékesíteni a járműveket.
Hans-Peter Kemser, a BMW debreceni gyárának igazgatója a Debreceni Egyetemmel való szoros együttműködést taglalta, miszerint ezt próbálják minél szélesebbre bővíteni, hogy például üzleti és mérnöki területeken is tudjanak közösen dolgozni. A munkaerőről is beszélt, mégpedig abban a tekintetben, hogy van egy „mag”, akiket Németországban képeztek ki (köztük vannak olyanok, akik visszamentek további képzésekre), de tulajdonképpen minden egyes részlegre büszke. Elismerte, nagy szükség van az oktatásra és olyan szakemberekre, akik jól képzettek, mert ha például egy karbantartó problémát észlel egy géppel vagy berendezéssel, akkor van kitől segítséget kérnie.
Ehhez a kérdéshez kapcsolódva Milan Nedeljkovic kifejtette, az ő rendszerük teljesen különbözik a többitől: az a céljuk a képzésekkel, hogy a közös problémamegoldásra és a csapatszellem erősítésére helyezzék a hangsúlyt.
Nicole Haft-Zboril, a BMW Csoport létesítménygazdálkodásért felelős vezetője elmondta, nemcsak a termékfolyamatok vonatkozásában fontos a képzés, hanem olyan területeken is, mint a létesítménygazdálkodás és a biztonság.
