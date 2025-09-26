Kiderült, kik lesznek a BMW-gyár első számú célközönsége! Te mire tippelsz?

Ünnepnappal zárult a munkahét. Mint arról beszámoltunk, megtartották a BMW-gyár hivatalos megnyitóját Debrecenben, ami egy új korszakot indított el a városban és a régióban is. A látványos átadót követően sajtótájékoztatót tartottak a cég vezetői, azon újságírói kérdésekre is válaszoltak.

Impozáns látvány a BMW-gyárban: lerántották a leplet a csodajárgányokról

Forrás: Vida Márton Péter

Máris a közösség része a BMW-gyár Debrecenben

Mielőtt még elhangzottak volna a kérdések, Milan Nedeljkovic, a BMW AG igazgatótanácsának gyártásért felelős tagja köszöntötte a megjelenteket, majd közölte,

Debrecen a BMW-hálózat legújabb tagja, azé a hálózaté, mely egyébként négy kontinensen 32 telephellyel rendelkezik. Az elmúlt évek során a vállalat 2,5 millió járművet gyártott, mintegy 80 ezer elkötelezett munkatárs részvételével. Ezek a szakemberek tették lehetővé, hogy a BMW gyors, rugalmas és sokszínű legyen, miközben a minőség és az innováció mindig elsődleges maradt.

Kiemelte, minden szinten, minden folyamatot 100 százalékban virtuálisan előre lemodelleznek. Mivel az itt gyártott i-széria új termék, ezért nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy már az első próbálkozásnál minden helyesen működjön. Mint elmondta, a virtuális tervezés mindent lefed, és a gyorsasággal is elégedett.

Emellett építjük azt az adatbázist, amely az AI-alapú képfeldolgozást támogatja minden területen. Végül, de nem utolsósorban, rendelkezésünkre áll egy statisztikai, valamint egy gyakornoki csapat, amely a munkahelyen kezdi meg a tevékenységét. Több mint 2000 új munkatársról van szó, akiknek egy része már három évvel ezelőtt elkezdte a tanulást, és azóta fokozatosan integrálódik a munkahelyi folyamatokba. Egy másik, nagyobb csoport segít a munkában, támogat, és aktívan bekapcsolódik a termelésbe. Számunkra a legfontosabb a munkahelyi környezet és a kiváló csapatmunka, amelyet itt kialakítottunk. Már a debreceni telephely is a közösség részévé vált, amire nagyon büszkék vagyunk

– fogalmazott Milan Nedeljkovic.

Salgó András (balról), Milan Nedeljkovic, Hans-Peter Kemser és Nicole Haft-Zboril a sajtótájékoztatón

Forrás: Vida Márton Péter

Ekkorra működhet teljes kapacitással a BMW-gyár Debrecenben

Kérdésre válaszolva beszélt a gyár éves kapacitásáról is, miszerint felgyorsulnak év végére, kell 2-3 hónap ahhoz, hogy teljes legyen a kapacitás. Habár a következő évre még valószínűleg nem érik el a 150 ezer járművet, de tekintve, hogy mennyi rendelés érkezik be az iX3 szériára vonatkozólag, nagyon bizakodó.