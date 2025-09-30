Olyan szerződést kötött a BMW és az egyetem, hogy az a következő 30 évre is komoly hatással lehet – fotókkal

A következő 30 évre nézve is jelentős hatással lehet az megállapodás, amit a Debreceni Egyetem és a debreceni BMW-gyár kötött egymással a Debreceni Egyetem rektori tanácstermében szeptember 30-án. Ennek kapcsán több tervét is felfedte a BMW-gyár vezetősége, mind az oktatás, mind pedig a fenntarthatóság kapcsán, és bizony, elhangzottak olyan felvetések, melyek rengeteg ember figyelmét felkelthetik.

Együttműködést írt alá a BMW-gyár és a Debreceni Egyetem: Hans-Peter Kemser (balról), Szilvássy Zoltán, Bács Zoltán, Harsányi Endre és Keményfi Róbert

Forrás: Vida Márton Péter

Együttműködik a Debreceni Egyetem és a BMW-gyár

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora arról beszélt, hogy mind az egyetem, mind pedig a BMW életében nagyon fontos interakció az az együttműködés, ami az oktatási intézmény minden karára ki fog terjedni előbb-utóbb.

Meglepően sok szállal fonódik össze a BMW és a Debreceni Egyetem, mi pedig rengeteg tanulunk az együttműködés kezdeti fázisától számítva, mind a munkakultúra, mind pedig a gondolkodás tekintetében. Ez egy újabb állomás, ami megmutatja azt is, hogy ebben a sokrétű kapcsolatban vannak szakmai és emberi együttműködések egyaránt. A BMW-vel való szövetség a Debreceni Egyetem legmeghatározóbb modern kori együttműködése

– hangsúlyozta a rektor.

Szilvássy Zoltán az egyetem modern kori történetének legmeghatározóbb szerződéseként tekint arra, amit a BMW-gyárral kötött

Forrás: Vida Márton Péter

Újabb mérföldkövet jelent ez a nap a BMW életében – erre hívta fel a figyelmet Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. ügyvezetője. Rámutatott, a cég és az egyetem kiterjeszti partnerségét az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (AKIT), valamint a Bölcsészettudományi Kar vonatkozásában azért, hogy együtt formálják a jövőt és az innovációt a fenntarthatóság jegyében. Utóbbi kapcsán kifejtette,

több mint 90 százalékkal csökkentették a szén-dioxid-kibocsátást egy járműre vetítve, a cég történetében pedig először állítanak elő autókat fosszilis energiahordozók felhasználása nélkül, vagyis teljes mértékben a megújuló energiára támaszkodnak. Hangsúlyozta továbbá, hogy 500 ezer négyzetméternyi napelem biztosítja már most is a BMW-gyár energiájának egynegyed részét.

Meghatároznak egy biodiverzitással kapcsolatos projektet is, miszerint

létrehoznak egy 130 hektáros virágzó rétet, ahol méhek repdesnek és juhok legelnek majd, és fészkelőhelyet alakítanak ki a madaraknak. Folytatják a fa- és cserjeültetést: több mint 10 ezer fa és 6500 cserje ültetését valósítják meg. Mindezzel az a cél, hogy védjék a természetet az ipar fejlesztése közben.

– Az egyetem folyamatosan új perspektívát és ismereteket nyújt számunkra, amelyeket összekötünk a termeléssel. Emellett olyan fenntartható közös modelleket alkotunk, amelyek Debrecenen túl is kifejtik hatásukat. Nem is olyan egyértelmű, hogy ha érkeznek hozzánk látogatók, hogy a gyárat vagy a természetet szeretnék megnézni – mondta az ügyvezető.