szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

11°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Együttműködés

2 órája

Olyan szerződést kötött a BMW és az egyetem, hogy az a következő 30 évre is komoly hatással lehet – fotókkal

Címkék#BMW-gyár#Debreceni Egyetem (DE)#Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Megállapodást írt alá a két intézmény. A Debreceni Egyetem és a BMW-gyár együttműködése meghatározhatja a régió következő évtizedeit.

Balogh Efraim
Olyan szerződést kötött a BMW és az egyetem, hogy az a következő 30 évre is komoly hatással lehet – fotókkal

A BMW debreceni gyárát a napokban adták át

Fotó: Vida Marton Peter

A következő 30 évre nézve is jelentős hatással lehet az megállapodás, amit a Debreceni Egyetem és a debreceni BMW-gyár kötött egymással a Debreceni Egyetem rektori tanácstermében szeptember 30-án. Ennek kapcsán több tervét is felfedte a BMW-gyár vezetősége, mind az oktatás, mind pedig a fenntarthatóság kapcsán, és bizony, elhangzottak olyan felvetések, melyek rengeteg ember figyelmét felkelthetik.  

bmw-gyár, debreceni egyetem, debrecen, haon
Együttműködést írt alá a BMW-gyár és a Debreceni Egyetem: Hans-Peter Kemser (balról), Szilvássy Zoltán, Bács Zoltán, Harsányi Endre és Keményfi Róbert
Forrás: Vida Márton Péter

Együttműködik a Debreceni Egyetem és a BMW-gyár

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora arról beszélt, hogy mind az egyetem, mind pedig a BMW életében nagyon fontos interakció az az együttműködés, ami az oktatási intézmény minden karára ki fog terjedni előbb-utóbb.  

Meglepően sok szállal fonódik össze a BMW és a Debreceni Egyetem, mi pedig rengeteg tanulunk az együttműködés kezdeti fázisától számítva, mind a munkakultúra, mind pedig a gondolkodás tekintetében. Ez egy újabb állomás, ami megmutatja azt is, hogy ebben a sokrétű kapcsolatban vannak szakmai és emberi együttműködések egyaránt. A BMW-vel való szövetség a Debreceni Egyetem legmeghatározóbb modern kori együttműködése

 – hangsúlyozta a rektor.   

bmw-gyár, debreceni egyetem, debrecen, haon
Szilvássy Zoltán az egyetem modern kori történetének legmeghatározóbb szerződéseként tekint arra, amit a BMW-gyárral kötött
Forrás: Vida Márton Péter

Újabb mérföldkövet jelent ez a nap a BMW életében – erre hívta fel a figyelmet Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. ügyvezetője. Rámutatott, a cég és az egyetem kiterjeszti partnerségét az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (AKIT), valamint a Bölcsészettudományi Kar vonatkozásában azért, hogy együtt formálják a jövőt és az innovációt a fenntarthatóság jegyében. Utóbbi kapcsán kifejtette, 

több mint 90 százalékkal csökkentették a szén-dioxid-kibocsátást egy járműre vetítve, a cég történetében pedig először állítanak elő autókat fosszilis energiahordozók felhasználása nélkül, vagyis teljes mértékben a megújuló energiára támaszkodnak. Hangsúlyozta továbbá, hogy 500 ezer négyzetméternyi napelem biztosítja már most is a BMW-gyár energiájának egynegyed részét. 

 Meghatároznak egy biodiverzitással kapcsolatos projektet is, miszerint

létrehoznak egy 130 hektáros virágzó rétet, ahol méhek repdesnek és juhok legelnek majd, és fészkelőhelyet alakítanak ki a madaraknak. Folytatják a fa- és cserjeültetést: több mint 10 ezer fa és 6500 cserje ültetését valósítják meg. Mindezzel az a cél, hogy védjék a természetet az ipar fejlesztése közben.

 – Az egyetem folyamatosan új perspektívát és ismereteket nyújt számunkra, amelyeket összekötünk a termeléssel. Emellett olyan fenntartható közös modelleket alkotunk, amelyek Debrecenen túl is kifejtik hatásukat. Nem is olyan egyértelmű, hogy ha érkeznek hozzánk látogatók, hogy a gyárat vagy a természetet szeretnék megnézni – mondta az ügyvezető. 

bmw-gyár, debreceni egyetem, debrecen, haon
Hans-Peter Kemser előrevetítette: méhek és juhok költöznek majd a BMW-gyár napelemparkjába
Forrás: Vida Márton Péter

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ezt jelenti a BMW-gyár Debrecennek

Hans-Peter Kemser a magyar és a bajor kultúra összefonódásának fontosságáról is beszélt, mégpedig annak okán, hogy rengeteg bajor munkatárs érkezik a debreceni BMW-gyárba, akiknek célszerű megismerniük a magyar kultúrát ahhoz, hogy gördülékenyen együtt tudjanak működni a helyiekkel. Mint elmondta, a várossal és az egyetemmel közösen vizsgálják, hogy a gyár működése milyen hatást gyakorol hosszú távon Debrecenre. 

Nemcsak gyárat építünk, hanem jövőt is formálunk az egyetemmel közösen, a régió jövőjét

 –  szögezte le.

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja kiemelte, a felsőoktatás és az ipar együttműködésének mintapéldája a Debreceni Egyetem és a BMW közötti megállapodás. Mindezt az organikus fejlődés eredményének tulajdonítja, mely nemcsak egy gyárat hozott létre, hanem jövőt formáló hatással is bír, olyannyira, hogy a kancellár szerint az elkövetkezendő 10, 20, akár 30 évet is befolyásolhatja. 

bmw-gyár, debreceni egyetem, debrecen, haon
Bács Zoltán szerint a BMW-gyár és a Debreceni Egyetem közötti együttműködés akár a következő 30 évre is hatással lehet
Forrás: Vida Márton Péter

Az, hogy egy olyan világhírű vállalat, mint a BMW Debrecent választotta beruházási helyszínéül, nemcsak városunk, hanem Debrecen, sőt, az egész régió számára is hatalmas lehetőség és megtiszteltetés

 – jelentette ki Harsányi Endre, a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság főigazgatója. Mint elmondta, az intézmény a legmodernebb technológiák, drónok, szenzorok, precíziós eszközök alkalmazásával biztosítja, hogy a mezőgazdaság egyszerre legyen versenyképes, fenntartható és innovatív. Ezzel nemcsak a kutatást és a gyakorlati képzést szolgálja, hanem közvetlenül hozzájárul ahhoz is, hogy a régió és az ország a jövő agrárfejlesztéseiben élen járhasson. Nagyszerű lehetőségként tekint arra, hogy a BMV-vel közösen kialakított biodiverzitás program keretében bemutassák, miként kapcsolódhat össze az ipar és a mezőgazdaság a tudományon keresztül.

Úgy véli, a képzésben, a doktori programokban és az együttgondolkodásban óriási potenciál rejlik, és abban bízik, hogy a közös munka révén Debrecen nemcsak ipari, hanem tudományos és agrárinnovációs központként is példát mutathat a világnak.

VMP20250930_BMW_Debreceni_egyetem_megállapodás_HAON012
Aláírták a BMW-gyár és a Debreceni Egyetem képviselői a két intézmény együttműködését
Forrás: Vida Márton Péter

Még nagyobb feladat hárul erre a szakra a Debreceni Egyetemen

Keményfi Róbert, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja elárulta, meggyőződése, hogyha egy ekkora cég, mint a BMW, egy hatalmas munkavállalói tömeggel megjelenik valamely városban, annak mindenképpen van egy önálló kultúrát teremtő ereje és képessége; továbbá hatással van a befogadó város kultúrájára. Arról is beszélt, hogy lényeges szerep hárul a Germanisztikai Intézetre azért, hogy ne csak beszéljék a munkavállalók a német nyelvet, hanem ismerjék a kultúrát is. Emellett pedig műszaki német nyelvi képzéssel igyekeznek segíteni a BMW munkáját. 

Újságírói kérdésre Hans-Peter Kemser kifejtette, hogy a BMW-gyár és a Debreceni Egyetem közötti együttműködés a BMW második legerősebb kollaborációja (a münchenit nevezte meg elsőként az ügyvezető). Bács Zoltán ehhez hozzátette, hogy a BMW-gyár megjelenésével még inkább megnőtt a Debreceni Egyetem presztízse. 

A BMW debreceni gyárát szeptember 26-án adták át:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu