Olyan szerződést kötött a BMW és az egyetem, hogy az a következő 30 évre is komoly hatással lehet – fotókkal
Megállapodást írt alá a két intézmény. A Debreceni Egyetem és a BMW-gyár együttműködése meghatározhatja a régió következő évtizedeit.
A BMW debreceni gyárát a napokban adták át
Fotó: Vida Marton Peter
A következő 30 évre nézve is jelentős hatással lehet az megállapodás, amit a Debreceni Egyetem és a debreceni BMW-gyár kötött egymással a Debreceni Egyetem rektori tanácstermében szeptember 30-án. Ennek kapcsán több tervét is felfedte a BMW-gyár vezetősége, mind az oktatás, mind pedig a fenntarthatóság kapcsán, és bizony, elhangzottak olyan felvetések, melyek rengeteg ember figyelmét felkelthetik.
Együttműködik a Debreceni Egyetem és a BMW-gyár
Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora arról beszélt, hogy mind az egyetem, mind pedig a BMW életében nagyon fontos interakció az az együttműködés, ami az oktatási intézmény minden karára ki fog terjedni előbb-utóbb.
Meglepően sok szállal fonódik össze a BMW és a Debreceni Egyetem, mi pedig rengeteg tanulunk az együttműködés kezdeti fázisától számítva, mind a munkakultúra, mind pedig a gondolkodás tekintetében. Ez egy újabb állomás, ami megmutatja azt is, hogy ebben a sokrétű kapcsolatban vannak szakmai és emberi együttműködések egyaránt. A BMW-vel való szövetség a Debreceni Egyetem legmeghatározóbb modern kori együttműködése
– hangsúlyozta a rektor.
Újabb mérföldkövet jelent ez a nap a BMW életében – erre hívta fel a figyelmet Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. ügyvezetője. Rámutatott, a cég és az egyetem kiterjeszti partnerségét az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (AKIT), valamint a Bölcsészettudományi Kar vonatkozásában azért, hogy együtt formálják a jövőt és az innovációt a fenntarthatóság jegyében. Utóbbi kapcsán kifejtette,
több mint 90 százalékkal csökkentették a szén-dioxid-kibocsátást egy járműre vetítve, a cég történetében pedig először állítanak elő autókat fosszilis energiahordozók felhasználása nélkül, vagyis teljes mértékben a megújuló energiára támaszkodnak. Hangsúlyozta továbbá, hogy 500 ezer négyzetméternyi napelem biztosítja már most is a BMW-gyár energiájának egynegyed részét.
Meghatároznak egy biodiverzitással kapcsolatos projektet is, miszerint
létrehoznak egy 130 hektáros virágzó rétet, ahol méhek repdesnek és juhok legelnek majd, és fészkelőhelyet alakítanak ki a madaraknak. Folytatják a fa- és cserjeültetést: több mint 10 ezer fa és 6500 cserje ültetését valósítják meg. Mindezzel az a cél, hogy védjék a természetet az ipar fejlesztése közben.
– Az egyetem folyamatosan új perspektívát és ismereteket nyújt számunkra, amelyeket összekötünk a termeléssel. Emellett olyan fenntartható közös modelleket alkotunk, amelyek Debrecenen túl is kifejtik hatásukat. Nem is olyan egyértelmű, hogy ha érkeznek hozzánk látogatók, hogy a gyárat vagy a természetet szeretnék megnézni – mondta az ügyvezető.
Ezt jelenti a BMW-gyár Debrecennek
Hans-Peter Kemser a magyar és a bajor kultúra összefonódásának fontosságáról is beszélt, mégpedig annak okán, hogy rengeteg bajor munkatárs érkezik a debreceni BMW-gyárba, akiknek célszerű megismerniük a magyar kultúrát ahhoz, hogy gördülékenyen együtt tudjanak működni a helyiekkel. Mint elmondta, a várossal és az egyetemmel közösen vizsgálják, hogy a gyár működése milyen hatást gyakorol hosszú távon Debrecenre.
Nemcsak gyárat építünk, hanem jövőt is formálunk az egyetemmel közösen, a régió jövőjét
– szögezte le.
Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja kiemelte, a felsőoktatás és az ipar együttműködésének mintapéldája a Debreceni Egyetem és a BMW közötti megállapodás. Mindezt az organikus fejlődés eredményének tulajdonítja, mely nemcsak egy gyárat hozott létre, hanem jövőt formáló hatással is bír, olyannyira, hogy a kancellár szerint az elkövetkezendő 10, 20, akár 30 évet is befolyásolhatja.
Az, hogy egy olyan világhírű vállalat, mint a BMW Debrecent választotta beruházási helyszínéül, nemcsak városunk, hanem Debrecen, sőt, az egész régió számára is hatalmas lehetőség és megtiszteltetés
– jelentette ki Harsányi Endre, a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság főigazgatója. Mint elmondta, az intézmény a legmodernebb technológiák, drónok, szenzorok, precíziós eszközök alkalmazásával biztosítja, hogy a mezőgazdaság egyszerre legyen versenyképes, fenntartható és innovatív. Ezzel nemcsak a kutatást és a gyakorlati képzést szolgálja, hanem közvetlenül hozzájárul ahhoz is, hogy a régió és az ország a jövő agrárfejlesztéseiben élen járhasson. Nagyszerű lehetőségként tekint arra, hogy a BMV-vel közösen kialakított biodiverzitás program keretében bemutassák, miként kapcsolódhat össze az ipar és a mezőgazdaság a tudományon keresztül.
Úgy véli, a képzésben, a doktori programokban és az együttgondolkodásban óriási potenciál rejlik, és abban bízik, hogy a közös munka révén Debrecen nemcsak ipari, hanem tudományos és agrárinnovációs központként is példát mutathat a világnak.
Még nagyobb feladat hárul erre a szakra a Debreceni Egyetemen
Keményfi Róbert, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja elárulta, meggyőződése, hogyha egy ekkora cég, mint a BMW, egy hatalmas munkavállalói tömeggel megjelenik valamely városban, annak mindenképpen van egy önálló kultúrát teremtő ereje és képessége; továbbá hatással van a befogadó város kultúrájára. Arról is beszélt, hogy lényeges szerep hárul a Germanisztikai Intézetre azért, hogy ne csak beszéljék a munkavállalók a német nyelvet, hanem ismerjék a kultúrát is. Emellett pedig műszaki német nyelvi képzéssel igyekeznek segíteni a BMW munkáját.
Újságírói kérdésre Hans-Peter Kemser kifejtette, hogy a BMW-gyár és a Debreceni Egyetem közötti együttműködés a BMW második legerősebb kollaborációja (a münchenit nevezte meg elsőként az ügyvezető). Bács Zoltán ehhez hozzátette, hogy a BMW-gyár megjelenésével még inkább megnőtt a Debreceni Egyetem presztízse.
