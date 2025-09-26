Debrecenben épült fel az autóipar jövője, álomautók mellett adták át a BMW-gyárat – fotókkal, videókkal

Átadták a BMW-gyárat! Úgy adtunk róla hírt eddig, mintha mi sem lett volna természetesebb, pedig még csak át se adták hivatalosan. Szeptember 26-án, pénteken viszont elérkezett a várva várt pillanat: megtartották a BMW-gyár ünnepélyes megnyitóját Debrecenben, ezzel pedig új fejezet nyílt meg Debrecen, illetve a régió ipartörténetében és gazdaságában.

Átadták a debreceni BMW-gyárat 2025. szeptember 26-án

Fotó: Vida Marton Peter

Frissülő hírfolyamunk:

Pósán László: Debrecen ma belépett a világ legfejlettebb ipari központjai közé

Az országgyűlési képviselő közösségi oldalán úgy fogalmaz, évente százezer autó gördül majd le a gyártósorokról, több ezer embernek biztosítva munkát, és új korszakot nyitva a város és az ország gazdasági életében. A posztot itt tudjátok megnézni:

Orbán Viktor is kipróbálta az új BMW-t

A miniszterelnök Facebook-történetében látható, hogy ő is kipróbálta az első Debrecenben készülő modellt, az iX3-at. A történetet a linkre kattintva tudjátok megnézni.

Orbán Viktor: Megmérettetnek az országok!

– Büszkék vagyunk a fantasztikus és lenyűgöző méretre és minőségre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a debreceni BMW-gyár ünnepi átadóján. Mint felidézte, hét éve jelentették be, hogy Debrecenben épül meg a BMW-gyár, és ezt biztos sikernek látták. Arról beszélt, hogy a BMW népszerű Magyarországon, a magyarok szeretik a tempót és a váltásokat, de szeretik a biztonságot és a stabilitást is. – Kívánom, hogy egyre több magyar család engedhesse meg magának hogy BMW-t vegyen! – tette hozzá.

Orbán Viktor miniszterelnök a debreceni BMW-gyár átadásán

Fotó: Vida Marton Peter

Gyors váltásokra és bátor manőverekre van szükség, mert megmérettetnek az országok és az autóipar is! Nemcsak az autóiparban, hanem más iparágakban és az országok között is szelekció jön: nem mindegy, ki milyen választ ad, lesznek, akik talpon maradnak és lesznek, akik térdre esnek. Németország és Magyarország is komoly kérdéseket kap: tudnak-e versenyképesen termelni, van-e bátor vezetésük, tudnak-e dolgozni az emberek az országban? Ma Európa gyenge, még a szövetségesekre se lehet mindig számítani

– mutatott rá.

Orbán Viktor teljes beszéde a gyáravatón:

– 15 százalékos hátránnyal indul Debrecen, ha például Dél-Karolinában akarja eladni a BMW az itt gyártott autóit, ezt a hátrányt le kell dolgozni. Az adót nem emelni kell, hanem csökkenteni, és nem parancsolni kell a cégeknek, hanem összedolgozni velük! A zöld átállást is velük együtt kell csinálni. Mindez Debrecenben megvan: itt a technológia, alacsonyan tartják az adókat a vállalatok és a családok számára is, nem változnak meg egyik hónapról a másikra a szabályok – sorolta a miniszterelnök elismerően.