szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

15°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
BMW-gyár

2 órája

Debrecenben épült fel az autóipar jövője, álomautók mellett adták át a BMW-gyárat – fotókkal, videókkal

Címkék#BMW-gyár#debrecen#gyár#átadó

Vége a várakozásnak! Hivatalosan is átadták a BMW-gyárat Debrecenben!

Balogh Efraim

Átadták a BMW-gyárat! Úgy adtunk róla hírt eddig, mintha mi sem lett volna természetesebb, pedig még csak át se adták hivatalosan. Szeptember 26-án, pénteken viszont elérkezett a várva várt pillanat: megtartották a BMW-gyár ünnepélyes megnyitóját Debrecenben, ezzel pedig új fejezet nyílt meg Debrecen, illetve a régió ipartörténetében és gazdaságában.

BMW-gyár
Átadták a debreceni BMW-gyárat 2025. szeptember 26-án
Fotó: Vida Marton Peter

Frissülő hírfolyamunk:

Pósán László: Debrecen ma belépett a világ legfejlettebb ipari központjai közé

Az országgyűlési képviselő közösségi oldalán úgy fogalmaz, évente százezer autó gördül majd le a gyártósorokról, több ezer embernek biztosítva munkát, és új korszakot nyitva a város és az ország gazdasági életében. A posztot itt tudjátok megnézni:

Orbán Viktor is kipróbálta az új BMW-t

A miniszterelnök Facebook-történetében látható, hogy ő is kipróbálta az első Debrecenben készülő modellt, az iX3-at. A történetet a linkre kattintva tudjátok megnézni.

Orbán Viktor: Megmérettetnek az országok!

– Büszkék vagyunk a fantasztikus és lenyűgöző méretre és minőségre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a debreceni BMW-gyár ünnepi átadóján. Mint felidézte, hét éve jelentették be, hogy Debrecenben épül meg a BMW-gyár, és ezt biztos sikernek látták. Arról beszélt, hogy a BMW népszerű Magyarországon, a magyarok szeretik a tempót és a váltásokat, de szeretik a biztonságot és a stabilitást is. – Kívánom, hogy egyre több magyar család engedhesse meg magának hogy BMW-t vegyen! – tette hozzá.

Orbán Viktor miniszterelnök a debreceni BMW-gyár átadásán haon
Orbán Viktor miniszterelnök a debreceni BMW-gyár átadásán
Fotó: Vida Marton Peter

Gyors váltásokra és bátor manőverekre van szükség, mert megmérettetnek az országok és az autóipar is! Nemcsak az autóiparban, hanem más iparágakban és az országok között is szelekció jön: nem mindegy, ki milyen választ ad, lesznek, akik talpon maradnak és lesznek, akik térdre esnek. Németország és Magyarország is komoly kérdéseket kap: tudnak-e versenyképesen termelni, van-e bátor vezetésük, tudnak-e dolgozni az emberek az országban? Ma Európa gyenge, még a szövetségesekre se lehet mindig számítani

 – mutatott rá.

Orbán Viktor teljes beszéde a gyáravatón:

– 15 százalékos hátránnyal indul Debrecen, ha például Dél-Karolinában akarja eladni a BMW az itt gyártott autóit, ezt a hátrányt le kell dolgozni. Az adót nem emelni kell, hanem csökkenteni, és nem parancsolni kell a cégeknek, hanem összedolgozni velük! A zöld átállást is velük együtt kell csinálni. Mindez Debrecenben megvan: itt a technológia, alacsonyan tartják az adókat a vállalatok és a családok számára is, nem változnak meg egyik hónapról a másikra a szabályok – sorolta a miniszterelnök elismerően.

Arra is kitért, hogy a gyár kb. 3000 munkahelyet hoz létre a vármegyében, sőt, a BMW képzési centrumot alakított ki. Az elmúlt 7 évben konzervatív becsléssel is több mint 1000 milliárd forint érkezett a térségbe; egyetlen más térség se lépett akkorát előre ilyen rövid idő alatt, mint Hajdú-Bihar! – hangsúlyozta Orbán Viktor. Megjegyezte, hogy Debrecenben tervben van a repülőtér bővítése is, és hogy az ország a magyarok pénzét nem fogja háborúra költeni, még akkor se, ha fontos a haderőfejlesztés.

Látványos fényshow is színesítette az átadót, erről Katona Erzsébet önkormányzati képviselő osztott meg egy videót közösségi oldalán:

Néhány éve nagy döntést hozott a BMW Group: a jövő gyárát akarta megépíteni Európában – idézte fel Hans-Peter Kemser, a BMW debreceni gyárának igazgatója az átadóünnepségen. Mint mondta, úgy zajlott a tervezés hogy új benchmarkokat állítottak fel: innováció, koncepció, fenntarthatóság. Elképzeléseikhez tökéletes helyszínt találtak Debrecenben: erős, elkötelezett partnerek, jó infrastruktúra, megbízható beszállítók.
– Ma pedig az eredményeket ünnepeljük; az élen járó gyár a BMW filozófiája alapján épült: hatékony, fenntartható és életerős – hangsúlyozta.

Hans-Peter Kemser, a BMW debreceni gyárának igazgatója az átadóünnepségen haon
Hans-Peter Kemser, a BMW debreceni gyárának igazgatója az átadóünnepségen
Fotó: Vida Marton Peter

Arról beszélt, mindig is az alapelveik közé tartozott a fenntarthatóság, mivel teljes mértékben fenntartható elektromossággal dolgoznak. Ehhez az ország legnagyobb elektromos parkját állították fel, elektromos még a festőüzem is; továbbá a legújabb generációját állították elő a magasfeszültségű akkumulátoroknak.

Az innováció és a high tech egyaránt Debrecenben épül: ez nemcsak egy gyár, hanem egy ökoszisztéma, mely több mint kétezer embernek nyújt megélhetést! Partnerei vagyunk az oktatásnak, onnan érkeznek a tehetségek, akik a jövőt alkotják, a BMW közössége pedig beépül Debrecen és Magyarország társadalmába

 – tette hozzá Hans-Peter Kemser. – A debreceni gyár nemcsak a BMW Group szimbóluma, hanem a munkavállalók elkötelezettségének és lelkesedésének is – zárta szavait.

Galériánk az ünnepségről:

Átadták a BMW debreceni gyárát

Fotók: Vida Márton Péter

Debrecen történelmet írt

Ma is történelmet írunk Debrecenben: ez egy hosszú munka eredménye, mellyel új korszakot nyit az ország, a keleti régió és Debrecen is – jelentette ki Papp László, Debrecen polgármestere az ünnepségen. 

Ez a nap a hitről, a tudásról és a debreceniségről szól, és jelzi azt is, hogy erős az összefogás a kormány, Debrecen és a BMW Group között. Az elmúlt évek tükrében az a csoda, hogy itt vagyunk, miközben megváltozott a világ. Azonban Debrecen meglátta a lehetőséget, a keleti és a nyugati tőke együttműködésének egyik legfontosabb kelet-európai centrumává lépett elő. A BMW debreceni gyára pedig új korszakot nyitott meg az európai autóiparban

 – mondta a polgármester.

Papp László, Debrecen polgármestere a BMW-gyár átadóján haon
Papp László, Debrecen polgármestere a BMW-gyár átadóján
Fotó: Vida Marton Peter

Felidézte, hogy a cívisváros a gazdasági fejlődését tekintve belépett a világ elit ligájába; több mint 21 ezer új munkahellyel, megtízszereződött gazdasággal felzárkózott az Európai Unió élmezőnyéhez. – Az elmúlt tíz év gyökeres változást hozott Debrecen és a régió életébe, megérte bizalmat fektetni a kormánynak Debrecenbe! Továbbá az is kiderült, hogy érdemes Debrecenben tanulni, élni, dolgozni és a családot alapítani; Debrecen a magyar gazdaság őrvárosává vált – összegzett Papp László.

Papp László teljes beszéde a BMW-gyár avatásán:

A jövő mesterterve

– A mai nap egy új fejezet a BMW életében, a csoport a nagyon kevés globális játékos ebben a ligában, mely 4 kontinensen 32 üzemben dolgozik, és több mint 30 millió alkatrészt épít be – mutatott rá Oliver Zipse, a BMW AG igazgatótanácsának elnöke. A Debrecenben gyártandó Neue Klasse járműosztály BMW iX3-as típusú autóját a jövő mestertervének nevezte: hatékony, fenntartható és digitális, verhetetlenül flexibilis, intelligens technológiai centrum – jellemezte.

– Az új gyár vadonatúj modellel indul, sehol máshol a világon nem gyártottak még ilyet, Kínában vagy az USA-ban sem! Ez a típus át fogja definiálni a BMW-t; új generáció, egy innovációs csomag, évtizedekkel előretekintő újdonság lesz Neue Klasse – hangsúlyozta.

Debrecent pedig a szuperlatívuszok helyszínének nevezte, mely három különleges eredménnyel is büszkélkedhet. Az egyik a tervezés és végrehajtás közötti (konstrukciós) idő: 7 éve hozták meg a döntést az építéssel kapcsolatban, 4 éve rakták le az alapkövet még a covid ellenére is, majd 3 évvel később, tehát most, hivatalosan is „felszentelik” a gyárat – noha már 3 éve működik – sorolta Oliver Zipse. Másodikként azt említette, hogy több mint ezer robotuk van, amiket pontosan elhelyeztek és munkába állítottak. 

VMP20250926_bmw_átadó_HAON017
Oliver Zipse, a BMW AG igazgatótanácsának elnöke a debreceni gyár átadóján
Fotó: Vida Marton Peter

– Fentieken túl, Debrecenben új dimenziója van a klíma- és nyersanyagvédelemnek, amit a BMW Group nagyon is szem előtt tart, mivel fontos számunkra a fenntarthatóság: 34 kg szén-dioxid ekvivalenst bocsátunk ki itt, ami világrekord, és mintegy 12 ezer tonna ekvivalenciát spórolunk meg évente azzal, hogy nem fosszilis, hanem megújuló energiát égetünk el.

A hálózati együttműködésről is beszélt: szerinte megkülönbözteti Debrecent a többi telephelyhez képest a kooperációs modell tekintetében az, hogy itt az összes globális normát konszolidálják, több kontinens tapasztalatát és technikai tudását hozták el és centralizálták a debreceni gyárban. Továbbá több mint 15 országból jöttek ide dolgozni, nagyon szignifikáns a nemzetközi lelkesedés. 

A tapasztalatcsere azonban nem egyirányú, innen továbbadják másfelé is: például a magasfeszültségű akkumulátorokkal kapcsolatos tapasztalatokat Németország, Kína és az USA felé is terjeszteni fogják.

Oliver Zipse nagyon fontosnak mondta még, hogy jó együttműködést ápoljanak a budapesti értékesítőkkel, kutatókkal, és beszállítókkal. – Debrecent high-tech csomópont lesz – vetítette végül előre.

Végezetül a BMW iX3 leleplezésével hivatalosan is átadták a debreceni gyárat.

Korábban már írtuk:

Orbán Viktor miniszterelnök már Debrecenben:

 Lázár János a közösségi oldalán osztott meg egy videót a debreceni átadóról:

Hét éve jelentették be, hogy megépülhet a BMW-gyár Debrecenben

Az elmúlt évtized egyik legnagyobb beruházását jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2018. július 31-én, amikor kiderült, a BMW Szlovákia helyett Magyarországban látta meg a potenciált egy 400 milliárd forint értékű üzem létesítésére. A város Észak-Nyugati Gazdasági Övezetében lévő 400 hektárnyi területet elfoglaló BMW Group Gyár Debrecen alapkövét 2022 júniusában rakták le.

Nem sokkal később a német prémium autógyártó bekerült a városi vérkeringésbe, és belépett a Debreceni Szakképzési Centrum duális szakképzési programjába, miután 2023 októberében átadták a debreceni gyár területén lévő Képzési Központot. A 6500 négyzetméteres épület 300 tanuló oktatására alkalmas, akik számára a naprakész gyakorlati tudás megszerzése után karrierlehetőséget is felajánl a BMW. Emellett számos városi rendezvény főtámogatójaként is láthattuk a vállalatot, valamint a 2024-es és 2025-ös debreceni virágkarneválon is debütált egy fenntarthatóságot hangsúlyozó kompozícióval.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az évek során kiderült az is, a debreceni üzem szalagjairól a forradalmi Neue Klasse modellcsalád első tagja, a teljes mértékben elektromos meghajtású BMW iX3 fog legördülni. Azonban nemcsak ezzel vívta ki a fenntartható jelzőt a BMW-gyár, hanem amellett is elkötelezte magát, hogy a termelést fosszilis energiahordozóktól mentesen, megújuló forrásokkal fogja biztosítani. Ennek érdekében 2024 áprilisában egy, a gyár területén belül létesített, ötven hektáros, csaknem 70 futballpálya méretű fotovoltaikus napelemparkot is bejelentettek.

Papp László polgármester szeptember eleji Facebook-bejegyzéséből kiderült, a várakozásnak vége, ugyanis szeptember 26-án megdobban a debreceni BMW-gyár szíve, és a hivatalos átadót követően megkezdődik az iX3 sorozatgyártása.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu