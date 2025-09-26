2 órája
Debrecenben épült fel az autóipar jövője, álomautók mellett adták át a BMW-gyárat – fotókkal, videókkal
Vége a várakozásnak! Hivatalosan is átadták a BMW-gyárat Debrecenben!
Átadták a BMW-gyárat! Úgy adtunk róla hírt eddig, mintha mi sem lett volna természetesebb, pedig még csak át se adták hivatalosan. Szeptember 26-án, pénteken viszont elérkezett a várva várt pillanat: megtartották a BMW-gyár ünnepélyes megnyitóját Debrecenben, ezzel pedig új fejezet nyílt meg Debrecen, illetve a régió ipartörténetében és gazdaságában.
Pósán László: Debrecen ma belépett a világ legfejlettebb ipari központjai közé
Az országgyűlési képviselő közösségi oldalán úgy fogalmaz, évente százezer autó gördül majd le a gyártósorokról, több ezer embernek biztosítva munkát, és új korszakot nyitva a város és az ország gazdasági életében. A posztot itt tudjátok megnézni:
Orbán Viktor is kipróbálta az új BMW-t
A miniszterelnök Facebook-történetében látható, hogy ő is kipróbálta az első Debrecenben készülő modellt, az iX3-at. A történetet a linkre kattintva tudjátok megnézni.
Orbán Viktor: Megmérettetnek az országok!
– Büszkék vagyunk a fantasztikus és lenyűgöző méretre és minőségre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a debreceni BMW-gyár ünnepi átadóján. Mint felidézte, hét éve jelentették be, hogy Debrecenben épül meg a BMW-gyár, és ezt biztos sikernek látták. Arról beszélt, hogy a BMW népszerű Magyarországon, a magyarok szeretik a tempót és a váltásokat, de szeretik a biztonságot és a stabilitást is. – Kívánom, hogy egyre több magyar család engedhesse meg magának hogy BMW-t vegyen! – tette hozzá.
Gyors váltásokra és bátor manőverekre van szükség, mert megmérettetnek az országok és az autóipar is! Nemcsak az autóiparban, hanem más iparágakban és az országok között is szelekció jön: nem mindegy, ki milyen választ ad, lesznek, akik talpon maradnak és lesznek, akik térdre esnek. Németország és Magyarország is komoly kérdéseket kap: tudnak-e versenyképesen termelni, van-e bátor vezetésük, tudnak-e dolgozni az emberek az országban? Ma Európa gyenge, még a szövetségesekre se lehet mindig számítani
– mutatott rá.
Orbán Viktor teljes beszéde a gyáravatón:
– 15 százalékos hátránnyal indul Debrecen, ha például Dél-Karolinában akarja eladni a BMW az itt gyártott autóit, ezt a hátrányt le kell dolgozni. Az adót nem emelni kell, hanem csökkenteni, és nem parancsolni kell a cégeknek, hanem összedolgozni velük! A zöld átállást is velük együtt kell csinálni. Mindez Debrecenben megvan: itt a technológia, alacsonyan tartják az adókat a vállalatok és a családok számára is, nem változnak meg egyik hónapról a másikra a szabályok – sorolta a miniszterelnök elismerően.
Arra is kitért, hogy a gyár kb. 3000 munkahelyet hoz létre a vármegyében, sőt, a BMW képzési centrumot alakított ki. Az elmúlt 7 évben konzervatív becsléssel is több mint 1000 milliárd forint érkezett a térségbe; egyetlen más térség se lépett akkorát előre ilyen rövid idő alatt, mint Hajdú-Bihar! – hangsúlyozta Orbán Viktor. Megjegyezte, hogy Debrecenben tervben van a repülőtér bővítése is, és hogy az ország a magyarok pénzét nem fogja háborúra költeni, még akkor se, ha fontos a haderőfejlesztés.
Látványos fényshow is színesítette az átadót, erről Katona Erzsébet önkormányzati képviselő osztott meg egy videót közösségi oldalán:
Néhány éve nagy döntést hozott a BMW Group: a jövő gyárát akarta megépíteni Európában – idézte fel Hans-Peter Kemser, a BMW debreceni gyárának igazgatója az átadóünnepségen. Mint mondta, úgy zajlott a tervezés hogy új benchmarkokat állítottak fel: innováció, koncepció, fenntarthatóság. Elképzeléseikhez tökéletes helyszínt találtak Debrecenben: erős, elkötelezett partnerek, jó infrastruktúra, megbízható beszállítók.
– Ma pedig az eredményeket ünnepeljük; az élen járó gyár a BMW filozófiája alapján épült: hatékony, fenntartható és életerős – hangsúlyozta.
Arról beszélt, mindig is az alapelveik közé tartozott a fenntarthatóság, mivel teljes mértékben fenntartható elektromossággal dolgoznak. Ehhez az ország legnagyobb elektromos parkját állították fel, elektromos még a festőüzem is; továbbá a legújabb generációját állították elő a magasfeszültségű akkumulátoroknak.
Az innováció és a high tech egyaránt Debrecenben épül: ez nemcsak egy gyár, hanem egy ökoszisztéma, mely több mint kétezer embernek nyújt megélhetést! Partnerei vagyunk az oktatásnak, onnan érkeznek a tehetségek, akik a jövőt alkotják, a BMW közössége pedig beépül Debrecen és Magyarország társadalmába
– tette hozzá Hans-Peter Kemser. – A debreceni gyár nemcsak a BMW Group szimbóluma, hanem a munkavállalók elkötelezettségének és lelkesedésének is – zárta szavait.
Galériánk az ünnepségről:
Átadták a BMW debreceni gyárátFotók: Vida Márton Péter
Debrecen történelmet írt
Ma is történelmet írunk Debrecenben: ez egy hosszú munka eredménye, mellyel új korszakot nyit az ország, a keleti régió és Debrecen is – jelentette ki Papp László, Debrecen polgármestere az ünnepségen.
Ez a nap a hitről, a tudásról és a debreceniségről szól, és jelzi azt is, hogy erős az összefogás a kormány, Debrecen és a BMW Group között. Az elmúlt évek tükrében az a csoda, hogy itt vagyunk, miközben megváltozott a világ. Azonban Debrecen meglátta a lehetőséget, a keleti és a nyugati tőke együttműködésének egyik legfontosabb kelet-európai centrumává lépett elő. A BMW debreceni gyára pedig új korszakot nyitott meg az európai autóiparban
– mondta a polgármester.
Felidézte, hogy a cívisváros a gazdasági fejlődését tekintve belépett a világ elit ligájába; több mint 21 ezer új munkahellyel, megtízszereződött gazdasággal felzárkózott az Európai Unió élmezőnyéhez. – Az elmúlt tíz év gyökeres változást hozott Debrecen és a régió életébe, megérte bizalmat fektetni a kormánynak Debrecenbe! Továbbá az is kiderült, hogy érdemes Debrecenben tanulni, élni, dolgozni és a családot alapítani; Debrecen a magyar gazdaság őrvárosává vált – összegzett Papp László.
Papp László teljes beszéde a BMW-gyár avatásán:
A jövő mesterterve
– A mai nap egy új fejezet a BMW életében, a csoport a nagyon kevés globális játékos ebben a ligában, mely 4 kontinensen 32 üzemben dolgozik, és több mint 30 millió alkatrészt épít be – mutatott rá Oliver Zipse, a BMW AG igazgatótanácsának elnöke. A Debrecenben gyártandó Neue Klasse járműosztály BMW iX3-as típusú autóját a jövő mestertervének nevezte: hatékony, fenntartható és digitális, verhetetlenül flexibilis, intelligens technológiai centrum – jellemezte.
– Az új gyár vadonatúj modellel indul, sehol máshol a világon nem gyártottak még ilyet, Kínában vagy az USA-ban sem! Ez a típus át fogja definiálni a BMW-t; új generáció, egy innovációs csomag, évtizedekkel előretekintő újdonság lesz Neue Klasse – hangsúlyozta.
Debrecent pedig a szuperlatívuszok helyszínének nevezte, mely három különleges eredménnyel is büszkélkedhet. Az egyik a tervezés és végrehajtás közötti (konstrukciós) idő: 7 éve hozták meg a döntést az építéssel kapcsolatban, 4 éve rakták le az alapkövet még a covid ellenére is, majd 3 évvel később, tehát most, hivatalosan is „felszentelik” a gyárat – noha már 3 éve működik – sorolta Oliver Zipse. Másodikként azt említette, hogy több mint ezer robotuk van, amiket pontosan elhelyeztek és munkába állítottak.
– Fentieken túl, Debrecenben új dimenziója van a klíma- és nyersanyagvédelemnek, amit a BMW Group nagyon is szem előtt tart, mivel fontos számunkra a fenntarthatóság: 34 kg szén-dioxid ekvivalenst bocsátunk ki itt, ami világrekord, és mintegy 12 ezer tonna ekvivalenciát spórolunk meg évente azzal, hogy nem fosszilis, hanem megújuló energiát égetünk el.
A hálózati együttműködésről is beszélt: szerinte megkülönbözteti Debrecent a többi telephelyhez képest a kooperációs modell tekintetében az, hogy itt az összes globális normát konszolidálják, több kontinens tapasztalatát és technikai tudását hozták el és centralizálták a debreceni gyárban. Továbbá több mint 15 országból jöttek ide dolgozni, nagyon szignifikáns a nemzetközi lelkesedés.
A tapasztalatcsere azonban nem egyirányú, innen továbbadják másfelé is: például a magasfeszültségű akkumulátorokkal kapcsolatos tapasztalatokat Németország, Kína és az USA felé is terjeszteni fogják.
Oliver Zipse nagyon fontosnak mondta még, hogy jó együttműködést ápoljanak a budapesti értékesítőkkel, kutatókkal, és beszállítókkal. – Debrecent high-tech csomópont lesz – vetítette végül előre.
Végezetül a BMW iX3 leleplezésével hivatalosan is átadták a debreceni gyárat.
Orbán Viktor miniszterelnök már Debrecenben:
Lázár János a közösségi oldalán osztott meg egy videót a debreceni átadóról:
Hét éve jelentették be, hogy megépülhet a BMW-gyár Debrecenben
Az elmúlt évtized egyik legnagyobb beruházását jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2018. július 31-én, amikor kiderült, a BMW Szlovákia helyett Magyarországban látta meg a potenciált egy 400 milliárd forint értékű üzem létesítésére. A város Észak-Nyugati Gazdasági Övezetében lévő 400 hektárnyi területet elfoglaló BMW Group Gyár Debrecen alapkövét 2022 júniusában rakták le.
Nem sokkal később a német prémium autógyártó bekerült a városi vérkeringésbe, és belépett a Debreceni Szakképzési Centrum duális szakképzési programjába, miután 2023 októberében átadták a debreceni gyár területén lévő Képzési Központot. A 6500 négyzetméteres épület 300 tanuló oktatására alkalmas, akik számára a naprakész gyakorlati tudás megszerzése után karrierlehetőséget is felajánl a BMW. Emellett számos városi rendezvény főtámogatójaként is láthattuk a vállalatot, valamint a 2024-es és 2025-ös debreceni virágkarneválon is debütált egy fenntarthatóságot hangsúlyozó kompozícióval.
Az évek során kiderült az is, a debreceni üzem szalagjairól a forradalmi Neue Klasse modellcsalád első tagja, a teljes mértékben elektromos meghajtású BMW iX3 fog legördülni. Azonban nemcsak ezzel vívta ki a fenntartható jelzőt a BMW-gyár, hanem amellett is elkötelezte magát, hogy a termelést fosszilis energiahordozóktól mentesen, megújuló forrásokkal fogja biztosítani. Ennek érdekében 2024 áprilisában egy, a gyár területén belül létesített, ötven hektáros, csaknem 70 futballpálya méretű fotovoltaikus napelemparkot is bejelentettek.
Papp László polgármester szeptember eleji Facebook-bejegyzéséből kiderült, a várakozásnak vége, ugyanis szeptember 26-án megdobban a debreceni BMW-gyár szíve, és a hivatalos átadót követően megkezdődik az iX3 sorozatgyártása.
Látványos videón, ahogy felépül Magyarország történetének legmodernebb gyára, a BMW!