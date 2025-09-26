3 órája
Papp László: ma történelmet írunk Debrecenben!
Új időszámítás kezdődik Debrecen életében. Pénteken hivatalosan is megnyitják a BMW Group debreceni gyárát.
Ahogy arról többször beszámoltunk, szeptember 26-án, pénteken hivatalosan is megnyitják a BMW Group debreceni gyárát. Az eseményen részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külgazdasági-és külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Papp László polgármester is.
A polgármester Facebook-oldalán jelezte, hogy élőben lehet követni az megnyitó minden fontosabb momentumát. Az élő adást itt is meg lehet tekinteni:
A BMW-gyár átadásának legfontosabb pillanatait az alábbi, folyamatosan frissülő cikkben tudjátok megnézni:
Eljött a történelmi nap, Orbán Viktor átadja a debreceni BMW-gyárat – kövesd velünk élőben!
