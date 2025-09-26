Papp László: ma történelmet írunk Debrecenben!

Ahogy arról többször beszámoltunk, szeptember 26-án, pénteken hivatalosan is megnyitják a BMW Group debreceni gyárát. Az eseményen részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külgazdasági-és külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Papp László polgármester is.

Papp László élőben beszél a debreceni BMW-gyár megnyitóján

Forrás: Facebook/Papp László

A polgármester Facebook-oldalán jelezte, hogy élőben lehet követni az megnyitó minden fontosabb momentumát. Az élő adást itt is meg lehet tekinteni: