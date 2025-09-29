Szijjártó Péter: „A BMW stratégiájának kiemelt helyszíne Debrecen”

A BMW debreceni beruházása révbe ért, az új gyárat 2025. szeptember 26-án, ünnepélyes keretek között adták át. A német óriáscég egyedül Debrecenben fogja gyártani a tisztán elektromos meghajtású új modelljét, a BMW iX3-at. Az eseményen részt vett többek között Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Az átadót követően a külügyminiszterrel beszélgettünk.

Szeptember 26-án ünnepélyesen avatták fel a BMW debreceni gyárát

Forrás: Napló-archív

– A világ egyik legjelentősebb autómárkája indítja meg új modelljének sorozatgyártását a debreceni BMW-gyárban. Ráadásul az autóipari technológiai forradalom fontos mérföldkövéhez is értünk ma, hiszen a BMW a tisztán elektromos alapra épülő új autóit kizárólag itt, Debrecenben fogja gyártani – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Kiemelte, a BMW elektromos autóiparra való átállási stratégiájában kiemelt fontosságú helyszín a hajdú-bihari vármegyeszékhely.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A tervezettnél nagyobb lendületet vehet a BMW iX3 modelljeinek sorozatgyártása

A külügyminiszter felidézte, a müncheni autóshow egyik nagy sztárja is a BMW debreceni gyárában immár sorozatgyártásba került iX3 volt.

Ami a debreceni gyárat illeti: már most látni, hogy az eredetileg tervezett termelésfelfutás sokkal gyorsabb lesz. Nagyon magas az érdeklődés a BMW iX3 autókra

– emelte ki.