Szijjártó Péter: „A BMW stratégiájának kiemelt helyszíne Debrecen”
Egy új korszak kezdődött el Debrecenben. Pénteken ünnepélyesen átadták a BMW-gyárat, elindul az iX3 elektromos autók gyártása.
A BMW debreceni beruházása révbe ért, az új gyárat 2025. szeptember 26-án, ünnepélyes keretek között adták át. A német óriáscég egyedül Debrecenben fogja gyártani a tisztán elektromos meghajtású új modelljét, a BMW iX3-at. Az eseményen részt vett többek között Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Az átadót követően a külügyminiszterrel beszélgettünk.
– A világ egyik legjelentősebb autómárkája indítja meg új modelljének sorozatgyártását a debreceni BMW-gyárban. Ráadásul az autóipari technológiai forradalom fontos mérföldkövéhez is értünk ma, hiszen a BMW a tisztán elektromos alapra épülő új autóit kizárólag itt, Debrecenben fogja gyártani – hangsúlyozta Szijjártó Péter.
Kiemelte, a BMW elektromos autóiparra való átállási stratégiájában kiemelt fontosságú helyszín a hajdú-bihari vármegyeszékhely.
A tervezettnél nagyobb lendületet vehet a BMW iX3 modelljeinek sorozatgyártása
A külügyminiszter felidézte, a müncheni autóshow egyik nagy sztárja is a BMW debreceni gyárában immár sorozatgyártásba került iX3 volt.
Ami a debreceni gyárat illeti: már most látni, hogy az eredetileg tervezett termelésfelfutás sokkal gyorsabb lesz. Nagyon magas az érdeklődés a BMW iX3 autókra
– emelte ki.
Debrecenben épült fel az autóipar jövője, álomautók mellett adták át a BMW-gyárat – fotókkal, videókkal
Az autóeladások az elmúlt években tapasztalható visszaesésével kapcsolatban Szijjártó Péter rámutatott, hogy az autóipart ciklikusság jellemzi, ami akkor érzékelhető igazán, amikor olyan nagy változás történik, mint most az elektromobilitásra való átállás.
Az autóipar termelési értékei nyár végére – a tavalyihoz képest – már 1,7 százalékkal nőtt Magyarországon. Jó eséllyel idén újabb termelési rekord lehet. Tavaly 13 ezer milliárd forint fölött volt a magyarországi termelési érték, ezt idén meghaladhatjuk
– mutatott rá. Hozzátette, ez tovább fog növekedni, hiszen
- Szeptember 26-án megnyitotta kapuit a BMW-gyár Debrecenben.
- Néhány hónapon belül a Mercedes beüzemeli legnagyobb európai gyárát Kecskeméten.
- A BYD gyára épül Szegeden.
- A győri Audi termelési rekordokat dönt.
- A Suzuki nemrég fejezett be egy termelés-technológiai beruházást Esztergomban.
- A szentgotthárdi Stellantisnál rekordmegrendelések vannak.
Debrecen az európai elektromos autóipar egyik fellegvára
– Magyarországon Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályai vannak ma érvényben. A hatóságok a lehető legszigorúbban lépnek fel azokkal szemben, akik nem tartják be ezeket a szabályokat. Pont itt, Debrecenben szapulni az akkumulátoripart, ahol az elektromos autóipari átállás egyik európai központja lesz? Ez elég észszerűtlen megmozdulás – reagált a külügyminiszter arra, hogy korábban Magyar Péter szervezett akkugyárak elleni tüntetést Debrecenben.
Ezeket az akkumulátorgyárakat sok nyugat-európai ország szerette volna megszerezni magának. Ez a jövő: az elektromos autókhoz kellenek az elektromos akkumulátorok. Ezeket pedig le kell gyártani
– nyomatékosította Szijjártó Péter.
Donald Trump és Magyarország érdeke ugyanaz: a béke
– A hidegháború vége óta nem volt akkora feszültség a világban, mint most. Európa súlya jelentős mértékben visszaesett. Erőteljesen kell dolgoznunk annak érdekében, hogy Ukrajnában béke legyen – tért át a külpolitikai aktualitásokra Szijjártó Péter. Hangsúlyozta, ez utóbbiban Donald Trump amerikai elnökben bízhatunk, viszont azt is látni, hogy az ő erőfeszítéseit sokan próbálják aláaknázni, köztük európai politikusok is.
Mindent meg kell mozgatni annak érdekében, hogy a nemzetközi politikai együttműködés rendszere visszatérjen a kölcsönös tisztelet alapjára. Amíg ez nem történik meg, addig reális a veszélye, hogy a világ blokkosodni fog. A történelmi tapasztalataink pedig világosan mutatják: Magyarország eddig csak vesztese volt blokkosodott világnak
– mondta a külügyminiszter.
