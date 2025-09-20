3 órája
Mi történt? Motoros rendőr, szirénázó tűzoltó- és mentőautó sietve fordult be az egyik debreceni utcába – fotókkal, videóval
Látványos szimulációt tartottak a mentők, a rendőrök és a tűzoltók a Biztonság Hetén Debrecenben. A Koroknai Autósiskola telephelyén egész napos biztonságtechnikai programot tartottak.
Egyáltalán nem voltunk biztosak abban, hogy nem történt nagy baj, amikor egy motoros rendőr, egy szirénázó tűzoltó- és egy mentőautó sietve befordult a Koroknai Autósiskola Harsona utcai telephelyére szombat délelőtt. Elvégre a biztonságtechnikai napra érkeztünk a helyszínre, és félő volt, hogy a bemutató közben megsérült valaki, hiszen tapasztalt motorosokkal is megtörténhet.
Miközben egy füstölő sátor mellett elhaladtunk, észrevettük, hogy az autósiskola gyakorlópályáján egy felborult motor mellett egy férfi fekszik, körülötte lázasan tevékenykedtek a mentősök. A látszólag bajba jutott illető egészen derűsnek tűnt, így aggodalmunk is alábbhagyott. Közben a közönségnek Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat regionális szóvivője kommentálta, pontosan mit és miért tesznek bajtársai a szimuláció során.
Mint kiderült, a füstben úszó sátor pedig a katasztrófavédelem bemutatójának része volt: a bátrabb emberek szabadon átsétálhattak a több mint húsz méter hosszú, teljesen elsötétített pályán, amely a tűzoltók látási viszonyait hivatott szimulálni. Természetesen nem valódi károsanyag gomolygott benne, hanem a diszkókban is használt füstgép folyadék ködösítette el a látást.
Rendszeresen szervez biztonságtechnikai és baleset-megelőzési programokat a Koroknai Autósiskola
Jelenleg zajlik Magyarországon a Biztonság Hete programsorozat, melyhez mi is csatlakoztunk. A vármegyei rendőr-főkaptányság kérése az volt, hogy a motorosokat állítsuk fókuszba a velük kapcsolatos balesetek megnövekedett száma miatt, ezért a Safety Hungary is részt vesz a rendezvényen
– nyilatkozta a Haonnak a helyszínen Koroknai Imre. Az autósiskola vezetője hozzátette, nemcsak a közlekedés-biztonságról szól a nap, hanem az otthoni és munkahelyi balesetekről is, ezért a rendőrség mellett a társszerveket is meghívták.
Koroknai Imre szerint a jogosítvány megszerzése után mindenképp érdemes képeznie magát a közlekedőknek. A motorkerékpárokkal kapcsolatban kiemelte, sok esetben a járművek nincsenek ellátva olyan passzív vagy aktív biztonsági rendszerrel, ami a védelmüket szolgálja. Megjegyezte, a technológiai fejlesztéseknek és a tájékoztató programoknak köszönhetően a motoros társadalom egyre inkább felelősségteljes irányba halad, és a közlekedés-biztonság is javul.
Az autósiskola vezetőjétől megtudtuk, 2012-ben kezdtek komolyabban foglalkozni a baleset-megelőzéssel, azóta évente legalább egy alkalommal szerveznek hasonló eseményt. Ilyenkor vezetéstechnikai előadásokat és gyakorlati tudnivalókat is átadnak, illetve közlekedés-biztonsággal kapcsolatos előadásokat szerveznek, ingyenes műszaki átvizsgálást biztosítanak a látogatók számára.
Biztonság hete Koroknai módra DebrecenbenFotók: Vida Márton Péter
Minden segítség jól jön egy baleseti helyszínen
Ménes Dávid portálunknak elmondta, örömmel fogadták a meghívást, hiszen fontosnak tartják, hogy a laikusok fel tudjanak készülni egy esetleges vészhelyzetre. A szóvivő úgy véli, fontos, hogy az emberek ne féljenek segíteni egy baleseti helyszínen, amennyiben az biztonságos:
Amikor észlelik, hogy van egy sérült, a 112-s hívószámon keresztül tudnak segítséget kérni. A mentők kiérkezéséig a kiválóan képzett mentésirányítóink vonalban maradnak, és az elsősegélynyújtás lépéseiben segítenek, majd a mentőegység átveszi a segélynyújtást, és emelt szinten tudja végezni az ellátást
– mondta. Megjegyezte, egy baleseti helyszínen kiváló a csapatmunka a rendőrök, a tűzoltók és a mentők között. Miután a tűzoltók áramtalanítják a járművet, a rendőrökkel együtt biztosítják a helyszínt, majd ők is becsatlakoznak az ellátásba, hiszen minél több kéz működik közre, annál gyorsabban és szakszerűbben tudnak segítséget nyújtani.
