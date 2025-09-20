szeptember 20., szombat

Friderika névnap

24°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fő a biztonság!

3 órája

Mi történt? Motoros rendőr, szirénázó tűzoltó- és mentőautó sietve fordult be az egyik debreceni utcába – fotókkal, videóval

Címkék#Debrecen#Koroknai Imre#Koroknai Autósiskola

Látványos szimulációt tartottak a mentők, a rendőrök és a tűzoltók a Biztonság Hetén Debrecenben. A Koroknai Autósiskola telephelyén egész napos biztonságtechnikai programot tartottak.

Haon.hu

Egyáltalán nem voltunk biztosak abban, hogy nem történt nagy baj, amikor egy motoros rendőr, egy szirénázó tűzoltó- és egy mentőautó sietve befordult a Koroknai Autósiskola Harsona utcai telephelyére szombat délelőtt. Elvégre a biztonságtechnikai napra érkeztünk a helyszínre, és félő volt, hogy a bemutató közben megsérült valaki, hiszen tapasztalt motorosokkal is megtörténhet.

biztonságtechnika
A biztonságtechnikai napon egy sérült ellátását is figyelemmel kísérhettük
Fotó: Vida Márton Péter

Miközben egy füstölő sátor mellett elhaladtunk, észrevettük, hogy az autósiskola gyakorlópályáján egy felborult motor mellett egy férfi fekszik, körülötte lázasan tevékenykedtek a mentősök. A látszólag bajba jutott illető egészen derűsnek tűnt, így aggodalmunk is alábbhagyott. Közben a közönségnek Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat regionális szóvivője kommentálta, pontosan mit és miért tesznek bajtársai a szimuláció során.

Mint kiderült, a füstben úszó sátor pedig a katasztrófavédelem bemutatójának része volt: a bátrabb emberek szabadon átsétálhattak a több mint húsz méter hosszú, teljesen elsötétített pályán, amely a tűzoltók látási viszonyait hivatott szimulálni. Természetesen nem valódi károsanyag gomolygott benne, hanem a diszkókban is használt füstgép folyadék ködösítette el a látást.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Rendszeresen szervez biztonságtechnikai és baleset-megelőzési programokat a Koroknai Autósiskola

Jelenleg zajlik Magyarországon a Biztonság Hete programsorozat, melyhez mi is csatlakoztunk. A vármegyei rendőr-főkaptányság kérése az volt, hogy a motorosokat állítsuk fókuszba a velük kapcsolatos balesetek megnövekedett száma miatt, ezért a Safety Hungary is részt vesz a rendezvényen 

– nyilatkozta a Haonnak a helyszínen Koroknai Imre. Az autósiskola vezetője hozzátette, nemcsak a közlekedés-biztonságról szól a nap, hanem az otthoni és munkahelyi balesetekről is, ezért a rendőrség mellett a társszerveket is meghívták.

VMP20250920_koroknai_biztonság_hete_HAON014
Koroknai Imre autósiskolája rendszeres helyszíne a biztonságtechnikai programoknak
Fotó: Vida Márton Péter

Koroknai Imre szerint a jogosítvány megszerzése után mindenképp érdemes képeznie magát a közlekedőknek. A motorkerékpárokkal kapcsolatban kiemelte, sok esetben a járművek nincsenek ellátva olyan passzív vagy aktív biztonsági rendszerrel, ami a védelmüket szolgálja. Megjegyezte, a technológiai fejlesztéseknek és a tájékoztató programoknak köszönhetően a motoros társadalom egyre inkább felelősségteljes irányba halad, és a közlekedés-biztonság is javul.

Az autósiskola vezetőjétől megtudtuk, 2012-ben kezdtek komolyabban foglalkozni a baleset-megelőzéssel, azóta évente legalább egy alkalommal szerveznek hasonló eseményt. Ilyenkor vezetéstechnikai előadásokat és gyakorlati tudnivalókat is átadnak, illetve közlekedés-biztonsággal kapcsolatos előadásokat szerveznek, ingyenes műszaki átvizsgálást biztosítanak a látogatók számára.

Biztonság hete Koroknai módra Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

Minden segítség jól jön egy baleseti helyszínen

Ménes Dávid portálunknak elmondta, örömmel fogadták a meghívást, hiszen fontosnak tartják, hogy a laikusok fel tudjanak készülni egy esetleges vészhelyzetre. A szóvivő úgy véli, fontos, hogy az emberek ne féljenek segíteni egy baleseti helyszínen, amennyiben az biztonságos:

Amikor észlelik, hogy van egy sérült, a 112-s hívószámon keresztül tudnak segítséget kérni. A mentők kiérkezéséig a kiválóan képzett mentésirányítóink vonalban maradnak, és az elsősegélynyújtás lépéseiben segítenek, majd a mentőegység átveszi a segélynyújtást, és emelt szinten tudja végezni az ellátást

– mondta. Megjegyezte, egy baleseti helyszínen kiváló a csapatmunka a rendőrök, a tűzoltók és a mentők között. Miután a tűzoltók áramtalanítják a járművet, a rendőrökkel együtt biztosítják a helyszínt, majd ők is becsatlakoznak az ellátásba, hiszen minél több kéz működik közre, annál gyorsabban és szakszerűbben tudnak segítséget nyújtani.

Nem csak a biztonságról szóló rendezvényre volt érdemes kilátogatni szombaton. A Nagyerdőn az ország burgere címért versenyeztek a szakácsok. Az erről szóló cikkünk itt olvasható:

Hajdúszoboszlón pedig a minőségi borok kerültek a fókuszba:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu