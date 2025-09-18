1 órája
„Hát elkezdődött...” – tömegével büntetheti az autósokat az új rendszer, ha nem figyelnek erre!
Ettől nagyobb „motiváció” nem is kell. Szigorítás jött az autósokra nézve: durva büntetés jár azért, ha nincs bekötve a biztonsági öv, és már az új módszer is megvan, hogyan ellenőrzik!
A VÉDA-kapu is beszáll az ellenőrzésbe – így még nagyobb lesz a motiváció a biztonsági öv használata végett
Eljött a nap – mint már korábban beszámoltunk róla, bődületes büntetést akaszthatnak a nyakába annak, aki úgy gondolja, hogy nem szükséges a biztonsági öv használata. Szeptember 18-án, csütörtökön életbe lépett az új szigorítás, és a rendőrök mellett kamerák is ellenőrzik, hogy be van-e kötve mindenki az autóban.
Mi lesz, ha elmarad a biztonsági öv használata? Az biztos, hogy keményen büntetnek érte...
A szigorítás lényege, hogy kamerafelvételek alapján is kiszabható a bírság, vagyis ha például VÉDA-kapu vagy más közúti kamera rögzíti, hogy valaki nincs bekötve, a rendőrség az autó üzembentartójának küldi ki a büntetést akár úgy is, hogy nem „villogják le” és állítják meg útközben.
A hatályos biztonsági öv-szabály szerint így osztja ki a büntetést a hatóság (a jogszabály szerint a bírság utasonként külön-külön fizetendő):
Lakott területen belül: 20 ezer forint
Lakott területen kívül: 30 ezer forint
Autóúton vagy autópályán: 40 ezer forint
Ha egy négyfős társaságból senki nem köti be magát, és mindhárom területen látja őket a kamera, akkor több mint 350 ezer forintos büntetésről szóló értesítést is kiküldhetnek nekik.
