„Hát elkezdődött...” – tömegével büntetheti az autósokat az új rendszer, ha nem figyelnek erre!

Eljött a nap – mint már korábban beszámoltunk róla, bődületes büntetést akaszthatnak a nyakába annak, aki úgy gondolja, hogy nem szükséges a biztonsági öv használata. Szeptember 18-án, csütörtökön életbe lépett az új szigorítás, és a rendőrök mellett kamerák is ellenőrzik, hogy be van-e kötve mindenki az autóban.

Mostantól már nem csak a rendőrök fogják ellenőrizni a biztonsági öv használatát

Mi lesz, ha elmarad a biztonsági öv használata? Az biztos, hogy keményen büntetnek érte...

A szigorítás lényege, hogy kamerafelvételek alapján is kiszabható a bírság, vagyis ha például VÉDA-kapu vagy más közúti kamera rögzíti, hogy valaki nincs bekötve, a rendőrség az autó üzembentartójának küldi ki a büntetést akár úgy is, hogy nem „villogják le” és állítják meg útközben.

A hatályos biztonsági öv-szabály szerint így osztja ki a büntetést a hatóság (a jogszabály szerint a bírság utasonként külön-külön fizetendő): Lakott területen belül: 20 ezer forint Lakott területen kívül: 30 ezer forint Autóúton vagy autópályán: 40 ezer forint

Ha egy négyfős társaságból senki nem köti be magát, és mindhárom területen látja őket a kamera, akkor több mint 350 ezer forintos büntetésről szóló értesítést is kiküldhetnek nekik.

