Összefoglaló

1 órája

Már a kamera is figyeli ezt a kihágást, hatalmas büntetést is kaphatsz, ha megszeged a szabályt!

Érdemes betartani ezt, könnyen kerülhet bajba az ember. Szigorúbb szabályok lesznek a biztonsági öv használatával kapcsolatban.

Haon.hu

Bődületes büntetést akaszthatnak a nyakába annak, aki úgy gondolja, hogy nem szükséges a biztonsági öv használata. Szeptembertől ugyanis új szabályok jönnek.

A kamerák is figyelik, hogy használva van-e a biztonsági öv
A kamerák is figyelik, hogy használva van-e a biztonsági öv
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Ekkortól lesz fizetős a parkolás a Malomparkban

A parkolóautomaták a helyükön, hamarosan élesedik a rendszer. Megvan a pontos tájékoztató is a parkolási lehetőségekről a Malomparkban. Mutatjuk a részleteket!

Oldalára borult egy autó a baleset után a debreceni belvárosban

Összeütközött két autó, majd az egyik az oldalára borult Debrecenben, a Hatvan utca és a Tisza István utca kereszteződésében szerda kora délután. A helyszínről készült felvételeket megnézhetitek az alábbi galériában:

Baleset Debrecenben, az egyik autó az oldalára borult

Fotók: Vida Márton Péter

Félelmetes, mi történt Hajdú-Biharban!

Látványos felvételeket készítettek a szerda esti viharról Hajdú-Biharban és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. Az alábbi felvételeket Debrecenből küldte egyik olvasónk:

Érkezik az egyik legnépszerűbb debreceni vásár!

Több kiállító és program kap lehetőséget! Idén ősszel is lesz Debreceni Sokadalom, ami októberben is a Nagyerdei Stadion melletti északi rendezvénytéren várja a látogatókat. Részletek:

