Már a kamera is figyeli ezt a kihágást, hatalmas büntetést is kaphatsz, ha megszeged a szabályt!
Érdemes betartani ezt, könnyen kerülhet bajba az ember. Szigorúbb szabályok lesznek a biztonsági öv használatával kapcsolatban.
Bődületes büntetést akaszthatnak a nyakába annak, aki úgy gondolja, hogy nem szükséges a biztonsági öv használata. Szeptembertől ugyanis új szabályok jönnek.
Ekkortól lesz fizetős a parkolás a Malomparkban
A parkolóautomaták a helyükön, hamarosan élesedik a rendszer. Megvan a pontos tájékoztató is a parkolási lehetőségekről a Malomparkban. Mutatjuk a részleteket!
Oldalára borult egy autó a baleset után a debreceni belvárosban
Összeütközött két autó, majd az egyik az oldalára borult Debrecenben, a Hatvan utca és a Tisza István utca kereszteződésében szerda kora délután. A helyszínről készült felvételeket megnézhetitek az alábbi galériában:
Baleset Debrecenben, az egyik autó az oldalára borultFotók: Vida Márton Péter
Félelmetes, mi történt Hajdú-Biharban!
Látványos felvételeket készítettek a szerda esti viharról Hajdú-Biharban és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. Az alábbi felvételeket Debrecenből küldte egyik olvasónk:
Érkezik az egyik legnépszerűbb debreceni vásár!
Több kiállító és program kap lehetőséget! Idén ősszel is lesz Debreceni Sokadalom, ami októberben is a Nagyerdei Stadion melletti északi rendezvénytéren várja a látogatókat. Részletek:
