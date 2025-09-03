Eddig nem figyelték a kamerák, de szeptembertől minden megváltozik – cudar világ jön az autósokra!

Bődületes büntetést akaszthatnak a nyakába annak, aki úgy gondolja, hogy nem szükséges a biztonsági öv használata. Szeptembertől új szabályok jönnek, s mint a nool.hu beszámol róla, már nemcsak a rendőrök, hanem a kamerák is ellenőrizni fogják, hogy be van-e csatolva mindenki az autóban. De vajon mekkora lesz a bírság?

Már rendőri jelenlét se feltétlen lesz szükséges ahhoz, hogy büntessenek, ha elmarad a biztonsági öv használata

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Kötelező lesz a biztonsági öv használata – durván büntetnek, ha elmarad

Korábban már hírül adtuk, hogy július 5-től az objektív felelősség körébe kerül a biztonsági öv használatának elmulasztása, vagyis ettől az időponttól kezdve fő szabály szerint a gépjármű üzemben tartója vagy a gépjármű használója felel majd a biztonsági öv használatára meghatározott előírások betartásáért.

Szeptember 18-tól újabb szigorítás következik, ugyanis kamerafelvételek alapján is kiszabható lesz a bírság. Tehát, ha például VÉDA-kapu vagy más közúti kamera rögzíti, hogy valaki nincs bekötve a kocsiban, a rendőrség az autó üzembentartójának küldi ki a büntetést akár úgy is, hogy nem állítják meg.

Mutatjuk, mennyi a büntetés a hatályos biztonsági öv-szabály szerint!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A jogszabály szerint a bírság utasonként külön-külön érvényes: Lakott területen belül: 20 ezer forint Lakott területen kívül: 30 ezer forint Autóúton vagy autópályán: 40 ezer forint

Ha tegyük fel, egy négyfős társaság elindul Debrecenből Nagyvárad felé, senki nem köti be magát, és mindhárom helyen „lefotózzák” őket, akkor több mint 350 ezer forintos büntetést is összeszedhetnek.