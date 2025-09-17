szeptember 17., szerda

Biztonság

2 órája

Rendőrök, mentők, tűzoltók is jelen lesznek Debrecenben

Címkék#motoros#Biztonság Hete#Debrecen

Idén kilencedik alkalommal rendezik meg a programsorozat az ország különböző pontjain. Debrecen is részt vesz a Biztonság Hete eseménysorozaton.

Haon.hu

A Biztonság Hete programsorozatot 2025-ben már a kilencedik alkalommal rendezik meg szeptember 15-21 között Magyarországon. A kezdeményezéshez Debrecen is csatlakozott, ahol szombaton számos programmal várják az érdeklődőket, az rendezvény középpontjában a motorosok állnak.

A motorosok állnak a Biztonság Hete programsorozat középpontjában
A motorosok állnak a Biztonság Hete programsorozat középpontjában
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

 

Biztonság hete Debrecenben

A programok között várható:

  • Ingyenes műszaki átvizsgálás
  • Motoros és közlekedésbiztonsági előadások
  • Mentő- és rendőrbemutatók
  • Safety-Hungary motoros vezetéstechnika

A Koroknai Autósiskola egy videót osztott meg közösségi oldalán, amelyből kiderült, hogy a rendezvényen baleseti szituációkkal ismerkedhetnek meg biztonságos környezetben a résztvevők. A videó itt tekinthető meg:

