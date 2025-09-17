2 órája
Rendőrök, mentők, tűzoltók is jelen lesznek Debrecenben
Idén kilencedik alkalommal rendezik meg a programsorozat az ország különböző pontjain. Debrecen is részt vesz a Biztonság Hete eseménysorozaton.
A Biztonság Hete programsorozatot 2025-ben már a kilencedik alkalommal rendezik meg szeptember 15-21 között Magyarországon. A kezdeményezéshez Debrecen is csatlakozott, ahol szombaton számos programmal várják az érdeklődőket, az rendezvény középpontjában a motorosok állnak.
Biztonság hete Debrecenben
A programok között várható:
- Ingyenes műszaki átvizsgálás
- Motoros és közlekedésbiztonsági előadások
- Mentő- és rendőrbemutatók
- Safety-Hungary motoros vezetéstechnika
A Koroknai Autósiskola egy videót osztott meg közösségi oldalán, amelyből kiderült, hogy a rendezvényen baleseti szituációkkal ismerkedhetnek meg biztonságos környezetben a résztvevők. A videó itt tekinthető meg:
