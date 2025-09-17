Rendőrök, mentők, tűzoltók is jelen lesznek Debrecenben

A Biztonság Hete programsorozatot 2025-ben már a kilencedik alkalommal rendezik meg szeptember 15-21 között Magyarországon. A kezdeményezéshez Debrecen is csatlakozott, ahol szombaton számos programmal várják az érdeklődőket, az rendezvény középpontjában a motorosok állnak.

Biztonság hete Debrecenben

A programok között várható:

Ingyenes műszaki átvizsgálás

Motoros és közlekedésbiztonsági előadások

Mentő- és rendőrbemutatók

Safety-Hungary motoros vezetéstechnika

A Koroknai Autósiskola egy videót osztott meg közösségi oldalán, amelyből kiderült, hogy a rendezvényen baleseti szituációkkal ismerkedhetnek meg biztonságos környezetben a résztvevők. A videó itt tekinthető meg:

