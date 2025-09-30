Sorra betegednek meg a gyerekek, a debreceni orvos elárulta a tünetet, amit minden szülőnek tudnia kell!

23 perce
Az őszi időszakban és az iskolakezdést követően jelentősen megszaporodnak a légúti fertőzések. A betegségek terjedésének kedvez a hűvösebb, csapadékosabb időjárás és az, hogy a gyerekek újra közösségbe kerülnek. De milyen vírusok ütik fel a fejüket ilyenkor és hogyan védekezhetünk ellenük?
Szeptemberben nemcsak az iskola kezdődik újra, hanem a vírusok és baktériumok szezonja is beköszönt. Késmárky András sürgősségi szakorvos szerint ennek két fő oka van: egyrészt a gyerekek közösségbe kerülnek, ahol pillanatok alatt terjednek a kórokozók, másrészt az őszi időjárás kifejezetten kedvez a fertőzések szaporodásának. Mutatjuk mi terjed és hogyan kell védekezni a betegség ellen!
Miért szaporodnak meg a betegségek ősszel?
Amit az egyik gyerek összeszed, azt pillanatok alatt szét tudja terjeszteni az iskolában
– magyarázta Késmárky András. A szakorvos hozzátette, hogy ilyenkor az emberek többet használják a tömegközlekedést is, ami szintén növeli a fertőzés átadásának esélyét.
A Covid-járvány alatt megtapasztalhattuk, hogy megfelelő intézkedésekkel mennyire vissza lehet szorítani a fertőzéseket. Most azonban, amikor már nincsenek korlátozások, újra szabadon terjedhetnek a kórokozók. Késmárky szerint közel 200 különböző kórokozó vezethet hasonló felső légúti tünetekhez, az enyhe orrfolyástól kezdve a torokfájáson keresztül egészen a magas lázig és rossz közérzetig.
A szakorvos rámutatott, hogy ebben a szezonban indulnak a felső légúti fertőzések. Szeptember vége, október közepe táján várható egy kisebb Covid-hullám, amely egészen az influenzaszezonig fog tartani, majd az influenza veszi át a főszerepet.
Az influenza vírus jellemzően december közepétől február végéig tart
– mondta Késmárky András.
Vírus vagy baktérium? A váladék színe árulkodó lehet
Sokan hallották már azt a legendát, hogy az átlátszó orrváladék vírusos, a zöldes pedig bakteriális fertőzésre utal. Késmárky András megerősítette ezt az állítást, ami elmondása szerint általában igaz.
Ha világos, áttetsző váladékról van szó, az általában vírusos eredetre utal. Ha pedig zöldes, sűrű váladék, akkor az már baktériumtörmelék, illetve gennysejtek vannak benne
– fejtette ki a szakorvos. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a pontos diagnózishoz egyéb tüneteket is figyelembe kell venni, és ezt orvosnak kell megállapítania.
Az őszi időszakban viszont nemcsak a légúti megbetegedések gyakoriak. – Jellemző még a gyomorhurut, ami leginkább valamilyen nem megfelelően kezelt zöldséggel vagy gyümölccsel kerül be a szervezetbe – mondta. Ezek a kórokozók általában 3-4, de akár 10 napig is életképesek maradhatnak különböző felületeken, például kilincsen vagy a fogódzkodókon a buszon.
Veszélyes szövődmények alakulhatnak ki
A sürgősségi szakorvos külön felhívta a figyelmet arra, hogy bár egy vírusos fertőzés önmagában nem feltétlenül súlyos, a szövődményei veszélyesek lehetnek. Különösen a kisgyerekeket és az idősebb korosztályt érinthetik ezek. Az orr melléküregeinek gyulladása vagy a tüdőgyulladás olyan komplikációk, amelyek gyakran kórházi kezelést igényelnek.
A gyomorhurut esetében egy komolyabb hányással, hasmenéssel járó állapot pillanatok alatt felboríthatja a folyadék- és elektrolit-háztartást
– figyelmeztetett Késmárky András. Ez a klasszikus kiszáradás, amit néha már csak infúzióval lehet kezelni. Ilyenkor nagyon fontos, hogy mihamarabb orvoshoz forduljunk.
Így védekezhetünk a betegségek ellen
A megelőzés fontosságát a Covid-időszak alatt mindannyian megtanultuk. Késmárky szerint a fokozott kézmosás, tisztálkodás és fertőtlenítés alapvető.
A maszkhasználat most már nem gáz, nem kéne, hogy derogáljon maszkot felvenni
– tette hozzá.
A táplálkozás is kulcsfontosságú a védekezésben.
Érdemes még kihasználni azt a lehetőséget, amit most a szüret, illetve a betakarítás jelent: zöldségekben, gyümölcsökben gazdag étrendet összeállítani
– javasolta a szakorvos. A tök, a friss gyümölcsök és a magfélék, mint a napraforgómag vagy a dió, rengeteg vitamint tartalmaznak.
Az időseknek és krónikus betegeknek különösen ajánlott a védőoltások felvétele. – Legalább egy hét kell ahhoz, hogy mondjuk egy influenza elleni védőoltás megfelelően hasson – magyarázta Késmárky András, aki a Covid elleni védőoltás ismétlését is javasolja a veszélyeztetett csoportoknak.
Mit hoz a tél?
A téli hónapok alakulását nehéz megjósolni, mivel nagyban függ az időjárástól.
Ha egy enyhe, csapadékos, ködös, nyirkos telünk lesz, akkor sokkal jobban fog kedvezni a baktériumoknak
– mondta a szakorvos. Érdekes módon, ha tartós mínusz 10 fokos, havas időjárás alakul ki, akkor kevesebb lesz a fertőzés és majd a tavasz beköszöntével szaporodnak meg a kórokozók.
Késmárky András emlékszik olyan telekre is, amikor március közepén kezdődött csak az influenzaszezon, mert a téli hónapok erősen fagyosak voltak. – Minél keményebb, zordabb az idő, annál kevésbé kedvez a baktériumok és vírusok terjedésének – mondta.
