Hajdú-Biharban épül a jövő gazdasága – mutatjuk, hogy segítik a helyi vállalkozásokat

Debrecen Megyei Jogú Város vezetése, együttműködve az EDC Debrecen munkatársaival, azon dolgozik, hogy minél inkább ösztönözze és elősegítse a helyi vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakulását. Ezen hosszútávú törekvések következő lépéseként az EDC Debrecen létrehozott egy online beszállítói adatbázist, mellyel céljuk, hogy láthatóbbá tegyék a helyi kis-és középvállalkozásokat, valamint felhívják a figyelmét a már itt működő, illetve ide érkező nagyvállalatoknak, hogy az ipar és a szolgáltatások területén egyaránt számos olyan, potenciális beszállítónak tekinthető vállalkozás működik már ma is Debrecenben, akik a vállalkozásuk érettségét, gazdálkodási adataikat, eddigi referenciáikat tekintve megbízható partnereik lehetnek, akikre számíthatnak üzleti tevékenységeikben – olvasható a EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ közleményében.

Az EDC Debrecen létrehozott egy online beszállítói adatbázist, hogy segítse a vállalkozókat

Forrás: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ

A beszállítói adatbázis bárki számára elérthető

Az adatbázis nyilvános, bárki számára elérhető az EDC által működtetett befektetésösztönzési honlapon, a Gazdaságfejlesztés menüpont, Vállalkozásfejlesztés fül alatt, vagy ide kattintva. Az adatbázisban történő keresés és az adatbázisban cégként történő szereplés, illetve bekerülés is díjtalan, a rendszert az EDC Debrecen nonprofit alapon üzemelteti. Az adatbázist a jövőben folyamatosan karbantartják és bővítik majd, a bekerülés feltételei átláthatók és objektívek, a vállalkozás historikus gazdálkodási, illetve adminisztratív adatain alapulnak.

Ha valamely debreceni vállalkozás szeretne bekerülni ebbe az online adatbázisba, akkor kérik, hogy forduljon az EDC Debrecen illetékes munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken: e-mail: [email protected]

telefon: +36 20 213 9285

Az adatbázis magyar és angol nyelven is elérhető, és remélik, hogy egyre több cégvezető vagy beszerző kolléga keres majd helyi beszállítókat, üzleti partnereket ezen a felületen keresztül és természetesen ettől függetlenül is helyben, Debrecenben – olvasható a közleményben.

