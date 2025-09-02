1 órája
Hajdú-Biharban épül a jövő gazdasága – mutatjuk, hogy segítik a helyi vállalkozásokat
Az EDC Debrecen ösztönözné a helyi vállalkozások közti üzleti kapcsolatok kialakulását. Az új online beszállítói adatbázis bárki számára elérhető.
Debrecen Megyei Jogú Város vezetése, együttműködve az EDC Debrecen munkatársaival, azon dolgozik, hogy minél inkább ösztönözze és elősegítse a helyi vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakulását. Ezen hosszútávú törekvések következő lépéseként az EDC Debrecen létrehozott egy online beszállítói adatbázist, mellyel céljuk, hogy láthatóbbá tegyék a helyi kis-és középvállalkozásokat, valamint felhívják a figyelmét a már itt működő, illetve ide érkező nagyvállalatoknak, hogy az ipar és a szolgáltatások területén egyaránt számos olyan, potenciális beszállítónak tekinthető vállalkozás működik már ma is Debrecenben, akik a vállalkozásuk érettségét, gazdálkodási adataikat, eddigi referenciáikat tekintve megbízható partnereik lehetnek, akikre számíthatnak üzleti tevékenységeikben – olvasható a EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ közleményében.
A beszállítói adatbázis bárki számára elérthető
Az adatbázis nyilvános, bárki számára elérhető az EDC által működtetett befektetésösztönzési honlapon, a Gazdaságfejlesztés menüpont, Vállalkozásfejlesztés fül alatt, vagy ide kattintva. Az adatbázisban történő keresés és az adatbázisban cégként történő szereplés, illetve bekerülés is díjtalan, a rendszert az EDC Debrecen nonprofit alapon üzemelteti. Az adatbázist a jövőben folyamatosan karbantartják és bővítik majd, a bekerülés feltételei átláthatók és objektívek, a vállalkozás historikus gazdálkodási, illetve adminisztratív adatain alapulnak.
Ha valamely debreceni vállalkozás szeretne bekerülni ebbe az online adatbázisba, akkor kérik, hogy forduljon az EDC Debrecen illetékes munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken:
- e-mail: [email protected]
- telefon: +36 20 213 9285
Az adatbázis magyar és angol nyelven is elérhető, és remélik, hogy egyre több cégvezető vagy beszerző kolléga keres majd helyi beszállítókat, üzleti partnereket ezen a felületen keresztül és természetesen ettől függetlenül is helyben, Debrecenben – olvasható a közleményben.
Idén is lesz beszállítói fórum
Az online térben történő kapcsolatkeresés mellett az előző évekhez hasonlóan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EDC Debrecen idén ősszel is megszervezi a beszállítói fórumát, ebben az évben regionális szintre kiterjesztve azt, így nemcsak Hajdú-Bihar, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékből is várják majd az érdeklődő kis- és nagyvállalatok munkatársait. Az Észak-Alföldi Regionális Beszállítói Fórum 2025 című rendezvény 2025. október 9-én lesz a debreceni Nagyerdei Stadionban.
A fórum célja, hogy segítse a helyi kis- és középvállalkozásokat a nagyvállalati beszállítói kapcsolatok kiépítésében, a szakmai programok mellett konkrét, személyes találkozókat szervezve ezen nagyvállalatok beszerzésért felelős kollégái és az eseményen résztvevő KKV-vezetők között.
A már biztosan részt vevő nagyvállalatok:
- BMW Manufacturing Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
- Bürkle Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
- Contemporary Amperex Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
- EVE Power Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
- Harro Höfliger Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
- Krones Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
- McHale Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
- Michelin Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
- Schaeffler Debrecen Korlátolt Felelősségű Társaság
- SEMCORP Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
- Skyways Technics HU Korlátolt Felelősségű Társaság
- TAMA Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
- ZF Chassis Modules Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
A rendezvény idén a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával közös szervezésében, az Euroleasing Zrt. és a Deloitte Magyarország támogatásával valósul meg, a fórum, illetve az azt megelőző esemény szakmai lebonyolításában pedig a Diamond Coaching & Development Kft. lesz a segítségükre.
A rendezvényen történő részvétel ezúttal is minden résztvevő számára térítésmentes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni ide kattintva lehetséges.
A rendezvény délelőttjén a korábbi évekhez hasonlóan a megnyitót követően szakmai előadások, pódiumbeszélgetések hallhatóak majd a KKV-k beszállítóvá válásához, hatékonyságuk fejlesztéséhez köthetően. Délután pedig rapid üzleti bemutatkozó beszélgetéseket szerveznek a nagyvállalati szereplők és a KKV-képviselők között, előre, online történt időpontfoglalások alapján.
