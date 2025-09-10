szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

19°
+25
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

1 órája

Újabb fontos beruházás valósul meg Hajdúszoboszlón

Címkék#beruházás#útfelújítás#Hajdúszoboszló

Támogatás által újulhat meg egy útszakasz Hajdúszoboszlón. A beruházás összege nettó 286 millió forint.

Haon.hu

Újabb fontos közúti beruházás könnyíti meg a közlekedést a Hajdúszoboszlón és annak környékén: megújul a mára igen elhasználttá vált Szováti útfél a vasúti átjárótól egészen a körforgalomig –számolt be róla közösségi oldalán Czeglédi Gyula. Mint írja, jelenleg a hídépítési munkák zajlanak a Kösely hídnál, várhatóan szeptemberben elkezdődnek az útfelújítási munkák is. 

Újabb fontos beruházás valós meg Hajdúszoboszlón
Újabb fontos beruházás valós meg Hajdúszoboszlón
Forrás: Facebook / Czeglédi Gyula

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Megvan az időpont, hogy mikorra készülhet el a beruházás Hajdúszoboszlón

A felújítás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Országos Közúthálózat Felújítási Munkái 2021-2025 keretében valósul meg TOP-os forrásból. A beruházás összege nettó 286 millió forint. A kivitelező a Strabag Általános Építő Kft.

A kivitelezőnek a munkaterületet július 15-én adták át. A szerződés szerint a téli üzemidő nem számít bele a teljesítésbe, így a véghatáridő a kivitelezésre 2026. május 16.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu