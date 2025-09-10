1 órája
Újabb fontos beruházás valósul meg Hajdúszoboszlón
Támogatás által újulhat meg egy útszakasz Hajdúszoboszlón. A beruházás összege nettó 286 millió forint.
Újabb fontos közúti beruházás könnyíti meg a közlekedést a Hajdúszoboszlón és annak környékén: megújul a mára igen elhasználttá vált Szováti útfél a vasúti átjárótól egészen a körforgalomig –számolt be róla közösségi oldalán Czeglédi Gyula. Mint írja, jelenleg a hídépítési munkák zajlanak a Kösely hídnál, várhatóan szeptemberben elkezdődnek az útfelújítási munkák is.
Megvan az időpont, hogy mikorra készülhet el a beruházás Hajdúszoboszlón
A felújítás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Országos Közúthálózat Felújítási Munkái 2021-2025 keretében valósul meg TOP-os forrásból. A beruházás összege nettó 286 millió forint. A kivitelező a Strabag Általános Építő Kft.
A kivitelezőnek a munkaterületet július 15-én adták át. A szerződés szerint a téli üzemidő nem számít bele a teljesítésbe, így a véghatáridő a kivitelezésre 2026. május 16.
