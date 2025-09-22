10 ezer forintos lakbérért bérelhetnek lakást rászoruló fiatalok Hajdú-Biharban – még lehet jelentkezni!

Gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett fiatalok számára kínál rendkívül kedvezményes lakhatási lehetőséget a Lépj! bérlakásprogram, amely két Hajdú-Bihar vármegyei lakás bérleti jogára hirdetett pályázatot – közölte az MR Közösségi Lakásalap.

Rendkívül kedvezményes bérlakásprogramot kínálnak rászoruló fiatalok számára

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Hol érhető el a kedvezményes bérlakásprogram, mit érdemes tudni róla?

A Hajdúszoboszlón és Hajdúnánáson található, 54 négyzetméteres, felújított lakások hosszú távú lakhatásra alkalmasak, bérleti díjuk az első évben mindössze havi 10 ezer forint. Az öt évre szóló bérleti jogra 18–35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatalok pályázhatnak, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, nevelésük nagykorúságukkal ért véget, rendelkeznek foglalkoztatási jogviszonnyal, és havi jövedelmük eléri a garantált nettó bérminimumot.

A pályázatok beadási határideje 2025. szeptember 28., a szükséges dokumentumokat október 8-ig lehet leadni. A részletes feltételek és további információk elérhetők a program honlapján: mrkl.hu.

A Belügyminisztériummal közösen indított Lépj! program 2025 januárja óta működik, célja a gyermekvédelmi ellátásból kikerülő fiatal felnőttek számára biztonságos és fenntartható lakhatás biztosítása. Idén száz bérlakás átadását vállalták, amelyből eddig negyvenegyet már birtokba vettek a bérlők: húszan egyedül, tizenhatan párjukkal, öten pedig családjukkal költöztek be. A jelentkezők több mint fele tíz évnél hosszabb időt töltött nevelőszülőknél vagy gyermekotthonban.

A program az idei évben további hatvan bérlakásra ír ki pályázatot, olyan településeken, amelyek kedvező munkaerőpiaci és szolgáltatási feltételekkel rendelkeznek – ezek közé tartozik a két hajdú-bihari ingatlan is.

