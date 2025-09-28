Önkormányzat
2 órája
Adókönnyítésről döntött a hajdú-bihari önkormányzati testület
A testületi ülésen több tekintetben is kedvezően módosították a szabályokat.
15 előterjesztést tárgyalt és fontos döntéseket hozott a szeptember 25-ei ülésén Berettyóújfalu képviselő testülete – tudatta a közösségi oldalán Muraközi István polgármester. A legfontosabbakat pontokba szedte:
- Adómentesség állapítható meg annak háziorvosnak és házi gyermekorvosnak, akinek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg a 40 millió forintot. Korábban ez a mentesség 20 millió forintig járt.
- Adómentességre jogosultak azok a vállalkozók, akiknek a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Korábban ez 600 ezer forintig járt.
- A kórházi lakások bérlői kedvezményesen megvásárolhatják az általuk bérelt ingatlant. A bérlők tulajdonossá válhatnak. Aki nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, az továbbra is bérelheti – változatlan feltételekkel – az ingatlant. A 42 bérlő közül 26 él elővásárlási jogával.
