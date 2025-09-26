24 órás versenyt rendeznek az egyik hajdú-bihari településen

Szeptember 26-án pénteken 9.00 órakor elindult a 24 órás úszás rendezvény a Bihar Termálliget Gyógy- és Strandfürdőben. Berettyóújfalu város uszodájában több mint 150 fő regisztrált az Európai Sporthét keretein belül megszervezett eseményre. A sportoló fiatalokat az induláskor köszöntötte Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, Muraközi István, Berettyóújfalu Város polgármestere és Zámbori Péter, a fürdőt üzemeltető Herpály Vagyonkezelő ügyvezetője.

Forrás: Herpály Vagyonkezelő Kft.

Az idén harmadik alkalommal megszervezett sportrendezvény célja nem a versenyzés, hanem az úszás szeretete, a közösségi élmény gyűjtése. Az amatőr úszók és a sportolók szombat reggel 9.00 óráig folyamatosan úsznak a bihari kisváros fürdőjében.

