Ezekért a hot-dogokért mindenki megőrül, na de vajon mindegyik megéri az árát? – videóval

Friss, olcsó, laktató, és még finom is – ez alighanem minden benzinkutas hot-dogról elmondható, amit egy-egy tankolás, vagy hosszabb utazás közbeni pihenés alkalmával bizonyára rengetegen kóstoltak már. Így tettünk mi is, csak ezúttal olyan célból, hogy megvizsgáljuk, melyik töltőállomáson a legfinomabb, és hol éri meg a legjobban hot-dogot venni. MOL, OMV, Orlen, Shell – ez az a négy benzinkút Debrecenben, amit meglátogattunk, hogy teszteljük a hot-dogjaikat.

Megkóstoltuk a benzinkutas hot-dogokat – ez éppen a Shellé

Forrás: Katona Ákos

Klasszikus benzinkutas hot-dogok – extra nélkül is extra?

Hogy fair legyen az összehasonlítási alap, mindegyik kút klasszikus kínálatát kóstoltuk meg, ami panini hot-dog kifliből, virsliből, illetve a három, mondhatni „alapszószból”, ketchupból, majonézből és mustárból áll. Habár az összetétel mindegyik helyen ugyanaz, az ízélmény és más szempontok nem egészen, ezért megpróbáltunk felállítani egy rangsort a megkóstolt hot-dogokból.

Kezdjük a Shellel, ahol egy klasszikus, ketchup-mustár-majonéz-hármassal megspékelt panini kiflit kaptunk, benne egy jókora roppanós és ízes virslivel. Ami a szószok arányát illeti, sokkal inkább a ketchup dominált a többihez képest, melyeket kevésbé éreztünk.

Ettől függetlenül jóllaktunk egy hot-doggal is, és éppen az merült fel bennünk, hogy ha egy nagyon éhes ember téved a kútra, és menüt kér (még egy ugyanilyen hot-dog és egy dobozos kóla jár hozzá), akkor közel kétezer forintért gyorsan teletömheti magát, és már csak arra kell vigyáznia, hogy ne üssön be nála a „kajakóma”.

Ellátogattunk a MOL kút Fresh Corner részlegébe is, ahol ugyanazt az összeállítást kértük, mint a Shellnél. Ember legyen a talpán, aki ránézésre megmondja a kettő közötti különbséget, ezért már csak az maradt ránk, hogy a kóstolás alapján döntsünk: ebben a hot-dogban minden ízt éreztünk, szinte semmilyen kifogást nem találtunk.

Kipróbáltuk a MOL klasszikus hot-dogját is

Forrás: Katona Ákos

Már most az elején leszögezzük, hogy nagyon kellemes csalódás volt az Orlen, ugyanis ekkora kiflit máshol talán már a drágább kategóriába sorolnak.

Itt egy kicsit kísérleteztünk, mert mustár helyett az Orlen saját specialitását, belga szószt kértünk a majonéz és a ketchup mellé, de az az igazság, hogy nem éreztünk különbséget. Egyébként ahhoz képest, hogy milyen brand van más kutak termékei mögött, ez alighanem kevésbé ismert azokhoz képest, mégis meglepően finom volt.

Abban viszont igen, hogy annyira egyben volt a hot-dog – annak ellenére, hogy telerakták szósszal –, hogy nem esett szét, így nem kellett attól tartani, hogy az ember leeszi magát. Ebből a hot-dogból pedig elég volt egyet is enni ahhoz, hogy bőven elteljünk...