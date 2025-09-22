szeptember 22., hétfő

Azta!

2 órája

Volt mit nézni a debreceni kúton! Olyan autó gurult be, amit nem vehetsz meg a szalonban – fotó!

Nézd meg te is! Igazi különlegességet fotóztak a debreceni benzinkúton.

Haon.hu

Szeptember 5-én leplezték le az új BMW iX3-at Münchenben, az első, Debrecenben gyártott modellt. Azóta megtudtuk a hivatalos árát is az autónak. A vezess.hu most egy exkluzív felvételt közölt az új járműről. 

Lencsevégre kaptak egy BMW iX3-at egy debreceni benzinkúton
Lencsevégre kaptak egy BMW iX3-at egy debreceni benzinkúton
Forrás: illusztráció/MW-archív

 Az egyik olvasó beszámolója szerint 

nem tankolni ment az elektromos iX3 a józsai kútra – és nem is tölteni, azon a kúton nincs elektromos töltő -, a guminyomást nézték meg, aztán beálltak vele a mosóba

Íme, a BMW iX3 álcafestés nélkül Debrecenben
Forrás: Vezess.hu

A vezess.hu szerint az iX3 50 xDrive két villanymotorjának összteljesítménye 345 kW vagy 469 lóerő, a nyomatékcsúcs 645 Nm, a 100-ra gyorsulás – a nehéz akkuk miatt – 4,9 mp. Végsebessége 210 km/óra. A jó gyorsulás és a nagy végsebesség egyetlen váltófokozattal valósul meg, mert a motor maximális fordulatszáma eléri a 18 ezret, így ez a BMW lemondott a sebességváltóról. Átlagfogyasztása 17,9-15,1 kWh/100 km. Hatótávja elméletileg 805 kilométer. 

Korábban mi is beszámoltunk, mennyibe kerülhet az új autó, a cikket itt olvashatjátok:

