Volt mit nézni a debreceni kúton! Olyan autó gurult be, amit nem vehetsz meg a szalonban – fotó!
Nézd meg te is! Igazi különlegességet fotóztak a debreceni benzinkúton.
Szeptember 5-én leplezték le az új BMW iX3-at Münchenben, az első, Debrecenben gyártott modellt. Azóta megtudtuk a hivatalos árát is az autónak. A vezess.hu most egy exkluzív felvételt közölt az új járműről.
Az egyik olvasó beszámolója szerint
nem tankolni ment az elektromos iX3 a józsai kútra – és nem is tölteni, azon a kúton nincs elektromos töltő -, a guminyomást nézték meg, aztán beálltak vele a mosóba
A vezess.hu szerint az iX3 50 xDrive két villanymotorjának összteljesítménye 345 kW vagy 469 lóerő, a nyomatékcsúcs 645 Nm, a 100-ra gyorsulás – a nehéz akkuk miatt – 4,9 mp. Végsebessége 210 km/óra. A jó gyorsulás és a nagy végsebesség egyetlen váltófokozattal valósul meg, mert a motor maximális fordulatszáma eléri a 18 ezret, így ez a BMW lemondott a sebességváltóról. Átlagfogyasztása 17,9-15,1 kWh/100 km. Hatótávja elméletileg 805 kilométer.
