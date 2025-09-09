4 órája
Ez a debreceni folyosó más lesz, mint a többi: döntő változás egy komplett városrész közlekedésében!
Fontos döntés született egy debreceni közlekedési projekt ügyében. A belső elkerülő kialakítása sok ember életét könnyíti meg.
Jóváhagyta a kormány azt a 6,2 milliárd forintos európai uniós projektet, amelyből megkezdhető a Debrecen keleti felében tervezett belső „közlekedési folyosó” (belső elkerülő – a szerk.) kialakítása – derül ki a Magyar Közlönyből. A kormánydöntés szerint a TOP PLUSZ keretében megvalósítandó beruházáshoz szükséges támogatási szerződés megkötéséről 60 napon belül gondoskodnia kell a közigazgatási és területfejlesztési miniszternek – tudatta a Cívishír.
A belső elkerülőként is emlegetett fejlesztés lényege, hogy a lakott területeken hajtanának végre útépítéseket a város északi és déli felét keleti íven összekötve. Nem egyetlen folytonos útról van szó, hanem itt-ott megtört közlekedési folyosóról.
A fejlesztésről Papp László polgármester több lakossági fórumon beszélt idén tavasszal.
A kormányhatározat a Cívishír információi szerint a 471-es főút és a 48-as főút közötti szakasz finanszírozására vonatkozik. Erről korábban az hangzott el, hogy a 471-es főúttól déli irányba megépítendő út a Husztikert (Harangvirág utca) és a Berzsenyi út között érné el az Acsádi utat körforgalmi csomóponttal. Ezután jöhet a 48-as főútig tartó szakasz, ez a Meggyes városrésznél haladna, 400-500 méterre a Berzsenyi úttól, egy jelenleg jobbára beépítetlen területen. A főúthoz szintbeni lámpás kereszteződéssel csatlakozna, ennek a környezetében jelenleg autókereskedés, autóbontó található. A nyomvonallal párhuzamosan kerékpárutakat alakítanak ki.
A belső elkerülő összeköti a lakóövezeteket
A Cívishír úgy tudja, hogy a projekt a későbbiekben nem a 4-es és a 471-es főutak közötti utak kiépítésével folytatódna, hanem a 48-as és a 47-es főutak közötti szakaszok megvalósításával.
Ez azért érdekes, mert az előkészítés időszakában még a Lőtér utca (Debrecen-Apafa) és a Simon István utca (Júliatelep) közötti szakasz tűnt befutónak a belső elkerülő első felvonásaként. A cél persze nem változott, ez pedig a külvárosi területek lakóövezeteinek gyűjtőutakkal való összekapcsolása, a városrészek közötti gyorsabb, biztonságosabb közlekedés lehetőségének megteremtése. Az Acsádi úton egyébként komolyabb lakóparkberuházás is készül.
A TOP PLUSZ projekteket 83 százalékban az EU, 17 százalékban a magyar központi költségvetés finanszírozza.
