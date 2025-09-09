szeptember 9., kedd

Ádám névnap

24°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedésfejlesztés

4 órája

Ez a debreceni folyosó más lesz, mint a többi: döntő változás egy komplett városrész közlekedésében!

Címkék#Papp László#TOP Plusz Városfejlesztési Program#Debrecen#beruházás

Fontos döntés született egy debreceni közlekedési projekt ügyében. A belső elkerülő kialakítása sok ember életét könnyíti meg.

BDR Média

Jóváhagyta a kormány azt a 6,2 milliárd forintos európai uniós projektet, amelyből megkezdhető a Debrecen keleti felében tervezett belső „közlekedési folyosó” (belső elkerülő – a szerk.) kialakítása – derül ki a Magyar Közlönyből. A kormánydöntés szerint a TOP PLUSZ keretében megvalósítandó beruházáshoz szükséges támogatási szerződés megkötéséről 60 napon belül gondoskodnia kell a közigazgatási és területfejlesztési miniszternek – tudatta a Cívishír. 

belső elkerülő
A keleti városrészben már most is több közlekedési projekten dolgoznak. A belső elkerülő kialakítása ezekhez illeszkedik majd
Fotó: Napló-archív

A belső elkerülőként is emlegetett fejlesztés lényege, hogy a lakott területeken hajtanának végre útépítéseket a város északi és déli felét keleti íven összekötve. Nem egyetlen folytonos útról van szó, hanem itt-ott megtört közlekedési folyosóról. 

A fejlesztésről Papp László polgármester több lakossági fórumon beszélt idén tavasszal.

A kormányhatározat a Cívishír információi szerint a 471-es főút és a 48-as főút közötti szakasz finanszírozására vonatkozik. Erről korábban az hangzott el, hogy a 471-es főúttól déli irányba megépítendő út a Husztikert (Harangvirág utca) és a Berzsenyi út között érné el az Acsádi utat körforgalmi csomóponttal. Ezután jöhet a 48-as főútig tartó szakasz, ez a Meggyes városrésznél haladna, 400-500 méterre a Berzsenyi úttól, egy jelenleg jobbára beépítetlen területen. A főúthoz szintbeni lámpás kereszteződéssel csatlakozna, ennek a környezetében jelenleg autókereskedés, autóbontó található. A nyomvonallal párhuzamosan kerékpárutakat alakítanak ki.

A belső közlekedési folyosó részleteiről korábban írtunk:

A belső elkerülő összeköti a lakóövezeteket

A Cívishír úgy tudja, hogy a projekt a későbbiekben nem a 4-es és a 471-es főutak közötti utak kiépítésével folytatódna, hanem a 48-as és a 47-es főutak közötti szakaszok megvalósításával. 

Ez azért érdekes, mert az előkészítés időszakában még a Lőtér utca (Debrecen-Apafa) és a Simon István utca (Júliatelep) közötti szakasz tűnt befutónak a belső elkerülő első felvonásaként. A cél persze nem változott, ez pedig a külvárosi területek lakóövezeteinek gyűjtőutakkal való összekapcsolása, a városrészek közötti gyorsabb, biztonságosabb közlekedés lehetőségének megteremtése. Az Acsádi úton egyébként komolyabb lakóparkberuházás is készül.

A TOP PLUSZ projekteket 83 százalékban az EU, 17 százalékban a magyar központi költségvetés finanszírozza.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu