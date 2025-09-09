Ez a debreceni folyosó más lesz, mint a többi: döntő változás egy komplett városrész közlekedésében!

A kormányhatározat a Cívishír információi szerint a 471-es főút és a 48-as főút közötti szakasz finanszírozására vonatkozik. Erről korábban az hangzott el, hogy a 471-es főúttól déli irányba megépítendő út a Husztikert (Harangvirág utca) és a Berzsenyi út között érné el az Acsádi utat körforgalmi csomóponttal. Ezután jöhet a 48-as főútig tartó szakasz, ez a Meggyes városrésznél haladna, 400-500 méterre a Berzsenyi úttól, egy jelenleg jobbára beépítetlen területen. A főúthoz szintbeni lámpás kereszteződéssel csatlakozna, ennek a környezetében jelenleg autókereskedés, autóbontó található. A nyomvonallal párhuzamosan kerékpárutakat alakítanak ki.

A belső közlekedési folyosó részleteiről korábban írtunk: