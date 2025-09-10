szeptember 10., szerda

Ez történt kedden

41 perce

Fontos közlekedési projekt valósulhat meg Debrecenben

Fizetős lett a Malomparkban a parkolás szeptember 8-ától. A belső elkerülő kialakítása sok ember életét könnyíti meg. Keddi hírösszefoglalónk.

Haon.hu

Jóváhagyta a kormány azt a 6,2 milliárd forintos európai uniós projektet, amelyből megkezdhető a Debrecen keleti felében tervezett belső „közlekedési folyosó” (belső elkerülő – a szerk.) kialakítása – derül ki a Magyar Közlönyből. A kormánydöntés szerint a TOP PLUSZ keretében megvalósítandó beruházáshoz szükséges támogatási szerződés megkötéséről 60 napon belül gondoskodnia kell a közigazgatási és területfejlesztési miniszternek – tudatta a Cívishír. 

A belső elkerülő kialakítása sok ember életét könnyíti meg.
A belső elkerülő kialakítása sok ember életét könnyíti meg.
Forrás:  Napló-archív

Elképesztő, mit éltek át a debreceni buszon utazók

Elképesztő történetet osztottak meg az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban: Egy nő az egyik helyi járaton utazott hétfő délután, amikor két huligán jó dolognak gondolta, hogy egy kővel megdobja a busz ablakát. 

Fizetős a Malomparknál a parkolás

Szeptember 8-ától megszűnt az ingyenes parkolás a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban, már az első óráért fizetni kell: bruttó 240 forintot. Mint megírtuk, ezt az üzemeltető döntötte el annak nyomán, hogy a debreceni képviselő-testület a környező parkolókat is bevonta a díjfizetős zónákba. A Malompark hivatalos közleménye szerint egyre gyakrabban használják a parkolókat nem vásárlási célból, ezért indokolt a változás.

Súlyos sérülésekkel kezelik a villamosbalesetben elgázolt gyalogost

Ahogy már beszámoltunk róla, szeptember 8-án, hétfőn délelőtt villamosbaleset történt Debrecenben, az Árpád Vezér Általános Iskola megállóhely környezetében – a villamos egy gyalogost sodort el. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya még a baleset napján közölte a megkeresésünkre, hogy a helyszínről egy 70 év körüli nőt szállítottak kórházba, most pedig a Debreceni Egyetem Klinikai Központja számolt be a sérült állapotáról.

Valóban költözés elé néz a debreceni nagyvásár?

Idén tavasszal is rengeteg látogatót vonzott a Mihály-napi vásár, az ország számos pontjáról és a határon túlról is érkeztek vásározók és árusok. A rendezvény első napján gyakorlatilag egy gombostűt nem lehetett leejteni a tömegben, és másnap, a vasárnap reggeli esőt követően is újra megtelt a Böszörményi út és környéke. Éppen ezért nem meglepő, hogy a különböző internetes oldalakon arról tanácskoznak a felhasználók, hogy vajon ősszel mikor rendezik meg a debreceni nagyvásárt. 

Rendezzék meg a váncsodi Őszköszöntőt!

Védhetetlen helyzet állt elő Váncsodon! – írta Kiss László, a Momentum Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati képviselője szeptember 8-án a Facebook-oldalán, megosztva a Váncsodi Közösségi Színtér bejegyzését, mely szerint a szeptember 13-ára tervezett XIII. Őszköszöntő Fesztivál elmarad.

Mentő is sietett a balesethez

Baleset történt kedd délelőtt a 4-es főút Hajdú-Bihar vármegyei szakaszán, összeütközött egy kamion és egy kisteherautó Téglás közelében, a 246. kilométernél – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a műszaki mentést végző újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanították a kistehergépkocsit.

A magyar kultúra finanszírozása

Idén Debrecen adott otthont az Országos Színházi Évadnyitónak szeptember 9-én; az egész napos rendezvényről sajtótájékoztatón számoltak be a Csokonai Fórumban, ahol Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter bejelentette, hogy a debreceni Csokonai Színház megkapja a kultúrstratégiai intézmény rangot. A döntés nemcsak presztízst, hanem közel egymilliárd forintos többletfinanszírozást is jelent az intézménynek.

