41 perce
Fontos közlekedési projekt valósulhat meg Debrecenben
Fizetős lett a Malomparkban a parkolás szeptember 8-ától. A belső elkerülő kialakítása sok ember életét könnyíti meg. Keddi hírösszefoglalónk.
Jóváhagyta a kormány azt a 6,2 milliárd forintos európai uniós projektet, amelyből megkezdhető a Debrecen keleti felében tervezett belső „közlekedési folyosó” (belső elkerülő – a szerk.) kialakítása – derül ki a Magyar Közlönyből. A kormánydöntés szerint a TOP PLUSZ keretében megvalósítandó beruházáshoz szükséges támogatási szerződés megkötéséről 60 napon belül gondoskodnia kell a közigazgatási és területfejlesztési miniszternek – tudatta a Cívishír.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ez a debreceni folyosó más lesz, mint a többi: döntő változás egy komplett városrész közlekedésében!
Elképesztő, mit éltek át a debreceni buszon utazók
Elképesztő történetet osztottak meg az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban: Egy nő az egyik helyi járaton utazott hétfő délután, amikor két huligán jó dolognak gondolta, hogy egy kővel megdobja a busz ablakát.
Normálisak?! Félelmetes, mit tett két fiú egy debreceni busszal, könnyen lehetett volna tragédia!
Fizetős a Malomparknál a parkolás
Szeptember 8-ától megszűnt az ingyenes parkolás a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban, már az első óráért fizetni kell: bruttó 240 forintot. Mint megírtuk, ezt az üzemeltető döntötte el annak nyomán, hogy a debreceni képviselő-testület a környező parkolókat is bevonta a díjfizetős zónákba. A Malompark hivatalos közleménye szerint egyre gyakrabban használják a parkolókat nem vásárlási célból, ezért indokolt a változás.
Van, aki inkább oda se megy – feszültséget szült a Malompark fizetős parkolója, így reagált rá az üzemeltető
Súlyos sérülésekkel kezelik a villamosbalesetben elgázolt gyalogost
Ahogy már beszámoltunk róla, szeptember 8-án, hétfőn délelőtt villamosbaleset történt Debrecenben, az Árpád Vezér Általános Iskola megállóhely környezetében – a villamos egy gyalogost sodort el. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya még a baleset napján közölte a megkeresésünkre, hogy a helyszínről egy 70 év körüli nőt szállítottak kórházba, most pedig a Debreceni Egyetem Klinikai Központja számolt be a sérült állapotáról.
Súlyos villamosbaleset Debrecenben: a traumatológián ápolják az elsodort nőt
Valóban költözés elé néz a debreceni nagyvásár?
Idén tavasszal is rengeteg látogatót vonzott a Mihály-napi vásár, az ország számos pontjáról és a határon túlról is érkeztek vásározók és árusok. A rendezvény első napján gyakorlatilag egy gombostűt nem lehetett leejteni a tömegben, és másnap, a vasárnap reggeli esőt követően is újra megtelt a Böszörményi út és környéke. Éppen ezért nem meglepő, hogy a különböző internetes oldalakon arról tanácskoznak a felhasználók, hogy vajon ősszel mikor rendezik meg a debreceni nagyvásárt.
Megvan az időpont! Ekkor lesz a következő Mihály-napi vásár Debrecenben
Rendezzék meg a váncsodi Őszköszöntőt!
Védhetetlen helyzet állt elő Váncsodon! – írta Kiss László, a Momentum Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati képviselője szeptember 8-án a Facebook-oldalán, megosztva a Váncsodi Közösségi Színtér bejegyzését, mely szerint a szeptember 13-ára tervezett XIII. Őszköszöntő Fesztivál elmarad.
„Remélem, még megismeri az irodám kilincsét!” – egymásnak feszültek a politikusok a hajdú-bihari település fölött
Mentő is sietett a balesethez
Baleset történt kedd délelőtt a 4-es főút Hajdú-Bihar vármegyei szakaszán, összeütközött egy kamion és egy kisteherautó Téglás közelében, a 246. kilométernél – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a műszaki mentést végző újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanították a kistehergépkocsit.
Fotókon a 4-es főúton történt baleset, kamion és kisteherautó ütközött! – videóval!
A magyar kultúra finanszírozása
Idén Debrecen adott otthont az Országos Színházi Évadnyitónak szeptember 9-én; az egész napos rendezvényről sajtótájékoztatón számoltak be a Csokonai Fórumban, ahol Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter bejelentette, hogy a debreceni Csokonai Színház megkapja a kultúrstratégiai intézmény rangot. A döntés nemcsak presztízst, hanem közel egymilliárd forintos többletfinanszírozást is jelent az intézménynek.
Történelmi fordulat a Csokonai Színház életében: nagy bejelentést tettek az évadnyitón!
Ajánljuk még:
Atya világ! Kiderült, mit rendelnek legtöbbször házhoz a debreceniek!