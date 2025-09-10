Fontos közlekedési projekt valósulhat meg Debrecenben

Jóváhagyta a kormány azt a 6,2 milliárd forintos európai uniós projektet, amelyből megkezdhető a Debrecen keleti felében tervezett belső „közlekedési folyosó” (belső elkerülő – a szerk.) kialakítása – derül ki a Magyar Közlönyből. A kormánydöntés szerint a TOP PLUSZ keretében megvalósítandó beruházáshoz szükséges támogatási szerződés megkötéséről 60 napon belül gondoskodnia kell a közigazgatási és területfejlesztési miniszternek – tudatta a Cívishír.

A belső elkerülő kialakítása sok ember életét könnyíti meg.

Forrás: Napló-archív

