1 órája

Megvan az időpont, ekkor rendezik a behajtást a Hortobágyon!

Címkék#hagyomány#vásártér#jószág#daru#behajtási ünnep

Tavasszal a rendezvény párja elmaradt. Mutatjuk, mikor lesz a Hortobágyi Behajtási Ünnep!

Haon.hu

Mint ismert, tavasszal elmaradt Hortobágy népszerű pásztorünnepe, a Szent György-napi Kihajtási Ünnep. Az idén április 26-ra tervezett esemény mindig látogatók ezreit vonzza a pusztába, akik testközelből nézhetik, ahogyan a juhokat, marhákat, lovakat a Kilenclyukú hídon át a legelőkre terelik. 2025-ben azonban a Magyarországon megjelent ragadós száj- és körömfájás vírus megelőzése, és a Hortobágyi Nonprofit Kft. kezelésében lévő magas genetikai értékű állatállomány biztonságának megőrzése érdekében a rendezvényt törölték a naptárból. Ősszel azonban az esemény párját, az őszi behajtási ünnepet megtartják!

20241026_Behajtási ünnep és kézm?ves vásár_MP_HBN (37)
Megvan az időpont, ekkor tartják a Behajtási Ünnepet a Hortobágyon
Forrás: Napló-archív

A várva várt programot azonban megelőzi még egy másik, szintén hagyományőrző hortobágyi rendezvény: a IX. Magyar Szürke-Barátok Találkozója október 4-én lesz a hortobágyi Vásártéren. Reggel 8-kor kezdődik a főzőverseny, emellett népi játékok, fellépő énekesek, futóverseny, jó hangulat vár minden érdeklődőt – tudatták a szervezők.

Ekkor lesz a Behajtási Ünnep a Hortobágyon

A szervezők tájékoztatása szerint október 25-én, szombaton megrendezik a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnepet. 

A hideg idő beálltával, ahogy a napok egyre rövidülnek, Hortobágyon a régi népszokás hagyományait követve a pásztorok és jószágaik egyaránt a télre készülődnek, az állatokat behajtják a pusztai legelőkről a téli szálláshelyükre, hiszen az állat a „havat hazahozta a hátán”, vagyis már nem talált táplálékot a határban. A marhákat Katalin, vagy Mihály napján, a juhokat Dömötör napján hajtották haza. Ekkor történt a pásztorok elszámoltatása és a bérfizetés is. „Dömötör juhászt táncoltat” – tartja a közmondás, mely egyrészt a hideg idő beálltára utal, hiszen nem sokáig lehet már a szabadban maradni, másrészt a juhászok bottal táncoltatták meg azon társukat, akinél az elszámolásnál hiány mutatkozott – emlékeztet a program ajánlója.

A Behajtási Ünnepen a pásztorok állataik – rackajuhok, szürke marhák, nóniusz lovak, bivalyok – társaságában vonulnak, miközben az érdeklődők a behajtás néprajzi hátteréről hallgathatnak érdekes információkat. A látványos felvonulás után lehetőség van a pásztorokkal és jószágaikkal való ismerkedésre, majd csikós bemutatóban is gyönyörködhetünk.

A behajtási ünnepet kézműves vásár egészíti ki és Darufesztivál kíséri. A daruhúzás a Hortobágy leglátványosabb természeti jelensége, a természet őszi ünnepe. A daru a Hortobágyi Nemzeti Park jelképe is.

A szervezők a Facebook-eseményben a részletes programokat is közölték, melyet itt tudtok megnézni:

Pásztormúzeum előtti tér

  • 10.00 – Fekete-Dávid: Fából faragott Péter
  • 11.00 – Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia: Ügyes magyar gyerek
  • 12.00 – DuoTrió Utcaszínház
  • 13.00 – Darukonyha receptverseny és Daruporta szépítő verseny eredményhirdetése
  • 14.00–16.00 – Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep (a pásztorok és jószágaik ünnepi felvonulása)

Egész nap (10.00–17.00)

  • Zöld játszósziget – természetismereti játékok
  • Népi játékok – Szárnyalló Népi Játékok
  • Kézművesfoglalkozások
  • Kádár Ferkó Fotószínháza
  • Bográcsos ételek kóstolója

Vásártér

  • 08.00–17.00 – Kézműves termékek vására
  • 17.30 – Pásztortűz gyújtás

