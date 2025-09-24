Megvan az időpont, ekkor rendezik a behajtást a Hortobágyon!

Mint ismert, tavasszal elmaradt Hortobágy népszerű pásztorünnepe, a Szent György-napi Kihajtási Ünnep. Az idén április 26-ra tervezett esemény mindig látogatók ezreit vonzza a pusztába, akik testközelből nézhetik, ahogyan a juhokat, marhákat, lovakat a Kilenclyukú hídon át a legelőkre terelik. 2025-ben azonban a Magyarországon megjelent ragadós száj- és körömfájás vírus megelőzése, és a Hortobágyi Nonprofit Kft. kezelésében lévő magas genetikai értékű állatállomány biztonságának megőrzése érdekében a rendezvényt törölték a naptárból. Ősszel azonban az esemény párját, az őszi behajtási ünnepet megtartják!

Megvan az időpont, ekkor tartják a Behajtási Ünnepet a Hortobágyon

Forrás: Napló-archív

A várva várt programot azonban megelőzi még egy másik, szintén hagyományőrző hortobágyi rendezvény: a IX. Magyar Szürke-Barátok Találkozója október 4-én lesz a hortobágyi Vásártéren. Reggel 8-kor kezdődik a főzőverseny, emellett népi játékok, fellépő énekesek, futóverseny, jó hangulat vár minden érdeklődőt – tudatták a szervezők.

Ekkor lesz a Behajtási Ünnep a Hortobágyon

A szervezők tájékoztatása szerint október 25-én, szombaton megrendezik a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnepet.

A hideg idő beálltával, ahogy a napok egyre rövidülnek, Hortobágyon a régi népszokás hagyományait követve a pásztorok és jószágaik egyaránt a télre készülődnek, az állatokat behajtják a pusztai legelőkről a téli szálláshelyükre, hiszen az állat a „havat hazahozta a hátán”, vagyis már nem talált táplálékot a határban. A marhákat Katalin, vagy Mihály napján, a juhokat Dömötör napján hajtották haza. Ekkor történt a pásztorok elszámoltatása és a bérfizetés is. „Dömötör juhászt táncoltat” – tartja a közmondás, mely egyrészt a hideg idő beálltára utal, hiszen nem sokáig lehet már a szabadban maradni, másrészt a juhászok bottal táncoltatták meg azon társukat, akinél az elszámolásnál hiány mutatkozott – emlékeztet a program ajánlója.

A Behajtási Ünnepen a pásztorok állataik – rackajuhok, szürke marhák, nóniusz lovak, bivalyok – társaságában vonulnak, miközben az érdeklődők a behajtás néprajzi hátteréről hallgathatnak érdekes információkat. A látványos felvonulás után lehetőség van a pásztorokkal és jószágaikkal való ismerkedésre, majd csikós bemutatóban is gyönyörködhetünk.

A behajtási ünnepet kézműves vásár egészíti ki és Darufesztivál kíséri. A daruhúzás a Hortobágy leglátványosabb természeti jelensége, a természet őszi ünnepe. A daru a Hortobágyi Nemzeti Park jelképe is.

A szervezők a Facebook-eseményben a részletes programokat is közölték.