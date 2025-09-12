szeptember 12., péntek

Bejelentés a magyar banktól, leáll a kártyás fizetés és a pénzfelvétel

Ezeket a dátumokat érdemes észben tartani. A következő napokban ezek a banki szolgáltatások nem lesznek majd elérhetőek.

Fontos információkat osztott meg a honlapján az ügyfelekkel az OTP Bank. Mint írták, a hónap folyamán több alkalommal is bankszünnap lesz, ezek során pedig több szolgáltatás nem lesz elérhető. Az egyik nap során ráadásul ügyfelek millió is érintettek lesznek, ugyanis a bankkártyás fizetés sem fog működni. 

Részletes tájékoztatást adott ki a bank

Az OTP Bank felhívta rá a figyelmet, hogy érdemes megtervezni a banki tranzakciókat, ne érjen senkit sem meglepetés. A fejlesztések az alábbi napokat és szolgáltatásokat érintik majd:

2025. szeptember 19.

Mint írták, fejlesztési okokból 2025. szeptember 19-én 20 órától 24 óráig nem lesznek elérhetőek az aktuális hitelszámlaegyenlegek az internetbankban és a mobilbankban, illetve nem lesz lehetőség a Hitelkártya Részletfizetési szolgáltatás igénybevételére.

2025. szeptember 20.

A fenti dátumon 20 órától 21 óráig nem lesz lehetőség online igénylésére a személyi kölcsön, a hitelkártya, a folyószámlahitel és az online áruhitel esetében sem.

2025. szeptember 21.

Szintén fejlesztési okokból nem lesz elérhető az internet- és a mobilbankban a számlatörténet, a bankon kívüli devizautalás, az egyedi számlakedvezmények lekérdezése, a folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások és a gépkocsinyeremény-betétekhez kapcsolódó funkciók 2025. szeptember 21-én 0 órától 16 óráig.

2025. szeptember 22.

2025. szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetők az alábbi szolgáltatások: internet- és mobilbank, OTPdirekt, online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla), a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások, az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank-logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni, eBIZ szolgáltatás, Electra alkalmazás, SmartBróker alkalmazás, Vámpénztári rendszer.

2025. szeptember 25.

Végül az utolsó tervezett bankszünnap a hónapban 2025. szeptember 25-én lesz, ekkor 23:30-tól hajnali 4 óráig nem lesz elérhetők az internet- és mobilbank, az eBIZ szolgáltatás, az Electra alkalmazás, a SmartBróker alkalmazás, a Vámpénztári rendszer, valamint az online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

