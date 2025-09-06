El sem kellett volna jutnia Balmazújvárosnak ehhez a méltatlan állapothoz

Mint arról korábban beszámoltunk, ellehetetlenült a közétkeztetés Balmazújváros köznevelési intézményeiben, amelynek ellátása eredetileg önkormányzati feladat. A kialakult helyzet azt jelentette, hogy a 2025-26-os tanév első napjaiban a Balmazújvárosi Egyesített Óvodában és Bölcsödében 612 gyerek, a Balmazújvárosi Általános Iskolában pedig 856 tanuló maradt étkeztetés nélkül. A város képviselő-testülete több ülésen sem tudta meghozni a döntést a balmazújvárosi közétkeztetés ügyében, a Közösen Balmazújvárosért Egyesület képviselői folyamatosan bojkottálták azt.

Az ellenzéki képviselők folyamatos bojkottja miatt már a kormánynak kellett beavatkoznia a balmazújvárosi közétkeztetés megoldása érdekében

Ha nem oldják meg a balmazújvárosi közétkeztetést, súlyos szankciók léptek volna érvénybe

– Áprilisban tárgyaltunk először a közétkeztetésről, ahol sajnálatos módon a közbeszerzési szaktanácsadó nem vette figyelembe az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát, amely komoly aggodalomra adott okot, így nem kívánva asszisztálni ehhez, a testület akkor úgy döntött, hogy a szabályoknak megfelelően, kizárólag egy tiszta eljárás keretében az összes szabályzatot betartva tud felelősségteljes döntést hozni – írta korábban közösségi oldalán Varga Marina, Balmazújváros polgármestere.

A Közösen Balmazújvárosért Képviselői szeptember 1-jén negyedik alkalommal bojkottálták a közétkeztetésről való döntést, ennek pedig az lett az eredménye, hogy 3-án, szerdán leállt az étkeztetés az intézményekben.

Ezt követően lépett a Belügyminisztérium, és Maruzsa Zoltán szeptember 5-én személyesen tett látogatást a hajdú-bihari városban. Az államtitkár előrevetítette, hogy a Belügyminisztérium átmeneti segítséget fog nyújtani, egészen addig, míg az önkormányzat el tudja látni kötelező feladatát, ehhez viszont sikerrel kell zárni a pénteki testületi ülést. Hangsúlyozta ugyanakkor,

a közétkeztetés biztosítása önkormányzati feladat, nem arról szól, hogy az állam ingyen megoldja. Vagyis ha ez egy elhúzódó ügymenet lesz, amit nem sikerül elrendezni, akkor a kormányzat meg fogja találni annak a módját, hogy az önkormányzattól elvonja ennek a fedezetét, hiszen mint elmondta, egy el nem látott feladatra nem járnak támogatások.

