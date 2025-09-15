Idén is lesz szüreti felvonulás ezen a hajdú-bihari településen!

Hagyományőrző nappal egybekötött szüreti felvonulás lesz október 4-én, szombaton 13 órától Balmazújvároson – számolt be róla közösségi oldalán a 48-as Olvasó Népkör, amelynek otthonában a felvonulás után bált is rendeznek.

Az esemény során az érdeklődők megismerkedhetnek a szürethez kapcsolódó hagyományokkal, szokásokkal. A felvonulás résztvevői a 48-as Olvasó Népkörtől (Árpád utca) indulnak útnak, a részletes útvonal itt érhető el.