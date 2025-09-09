szeptember 9., kedd

Igazi bunkóság!

2 órája

Gerincességből nulla, sunnyogásból aranyérem – vastag bőr kell ahhoz, ami Hajdú-Biharban történt

Címkék#bunkó#karcolás#Balmazújváros#közlekedés#rongálás

Egy helyi autós keserű humorral számolt be a sajnálatos káresetről.

Haon.hu

Egy helyi lakos a „Balmazújvároson hallottam” Facebook-csoportban osztotta meg bosszús történetét, miután autóját egy ismeretlen sofőr végigkarcolta a Liszt Ferenc utcán.

A balmazújvárosi Liszt Ferenc utcán húzták meg az autót
A balmazújvárosi Liszt Ferenc utcán húzták meg az autót
Forrás: Balmazújvároson Hallottam/Facebook

A meghúzta  parkoló autót Balmazújvároson, majd semmilyen elérhetőséget nem hagyott 

A poszt szerint a járművet olyan művészi ívben húzták meg, hogy közben majdnem a tükröt is letépték, ám a károkozó nem hagyott hátra sem nevet, sem elérhetőséget. Az autó tulajdonosa így csak egy újabb karcolással és sok keserűséggel gazdagodott.

A balmazújvárosi Liszt Ferenc utcán húzták meg az autót
Még a tükröt is majdnem letépték
Forrás: Balmazújvároson Hallottam/Facebook

A bejegyzésben keserű iróniával úgy fogalmazott: 

Hatalmas gratuláció annak a sofőrnek, igazi rejtőzködő tehetség – gerincességből nulla, sunnyogásból aranyérem.

– áll a posztban.

