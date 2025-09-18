Hét ember került kórházba a hajdú-bihari utakról

Bezár a Spar a Malomparkban?

Mint ismert, szeptember 8-ától megszűnt az ingyenes parkolás a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban, már az első óráért fizetni kell: bruttó 240 forintot. Ahogyan az a portálunkon is megjelent, ezt az üzemeltető döntötte el annak nyomán, hogy a debreceni képviselő-testület a környező parkolókat is bevonta a díjfizetős zónákba. A Malompark hivatalos közleménye szerint egyre gyakrabban használják a parkolókat nem vásárlási célból, ezért indokolt a változás. A cél, hogy a parkolóhelyek elsősorban a bevásárlóközpont tényleges látogatói számára álljanak rendelkezésre, és korlátozzák a potyautasok számát. Azonban a Malompark Bevásárlóközpontban több bolt üzemel, piac, illetve konditerem is; ezek képviselői közt voltak, akik hangot adtak nemtetszésüknek.