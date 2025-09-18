24 perce
Hét ember került kórházba a hajdú-bihari utakról
A fizetős parkolás bevezetése negatív hatásokkal is járt. A kora reggeli órákban történt a baleset. Szerdai hírösszefoglalónk.
Szerda hajnalban egy nagy baleset történt a 35-ös főúton, Józsa közelében – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, két autó ütközött össze. A baleset helyszínéről hat embert vittek el a mentők.
Szerdáig tartott az Aldi 5 forintos akciója
Az Aldi nem szokványos akcióval hívta fel magára a figyelmet: szeptember 11-től szinte minden ruházati termékének és cipőjének árát csökkentette minden nap egy héten át. Azt ígérték, az utolsó napon már minden promóciós darab 5 forintért lesz kapható, ezért szétnéztünk, mi a kínálat és az érdeklődés az Aldi 5 forintos akciója néven futó leárazásban a diszkontlánc egyes debreceni üzleteiben.
Bezár a Spar a Malomparkban?
Mint ismert, szeptember 8-ától megszűnt az ingyenes parkolás a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban, már az első óráért fizetni kell: bruttó 240 forintot. Ahogyan az a portálunkon is megjelent, ezt az üzemeltető döntötte el annak nyomán, hogy a debreceni képviselő-testület a környező parkolókat is bevonta a díjfizetős zónákba. A Malompark hivatalos közleménye szerint egyre gyakrabban használják a parkolókat nem vásárlási célból, ezért indokolt a változás. A cél, hogy a parkolóhelyek elsősorban a bevásárlóközpont tényleges látogatói számára álljanak rendelkezésre, és korlátozzák a potyautasok számát. Azonban a Malompark Bevásárlóközpontban több bolt üzemel, piac, illetve konditerem is; ezek képviselői közt voltak, akik hangot adtak nemtetszésüknek.
Néhányan túl nagy sebességgel haladnak a szervizúton
Egy olvasónk jelzése szerint szeptember 17-én reggelre három autó is megrongálódott (vagy megrongálta egy negyedik) Debrecenben, a Tócóskertben, a Kishegyesi út és Derék utca találkozásánál lévő szervizúton. Az eset hajnalban történt, s bár olvasónk a részleteket nem ismerte, feltételezte, hogy a jármű túl nagy sebességgel vette be a kanyart, ahogyan az itt gyakran előfordul.
Súlyos szakmai hibákat követtet el a korábbi ügyvezető a Nagyerdei Kultúrparknál
Áll a bál a debreceni állatkert igazgató váltása körül! Június 30-án járt le Dr. Nagy Gergely Sándor határozott időre szóló megbízatása, július 1-től határozatlan időre Váradi Zoltán Lászlót nevezték ki helyére. A vezetőváltás óta számtalan támadó és becsmérlő bejegyzést osztott meg közösségi oldalán a Nagyerdei Kultúrpark korábbi ügyvezetője.
Focimeccsekben utazott a debreceni csaló, de más módszereket sem vetett meg!
A debreceni rendőrök befejezték a vizsgálatot annak a férfinak az ügyében, aki különböző módszerekkel pénzt csalt ki áldozataitól – számolt be róla a police.hu. Mint írták, a nyomozás adatai szerint a debreceni férfi időt, energiát nem sajnálva eszelte ki különféle módszereit arra, hogy minél könnyebben és gyorsabban pénzhez jusson. Fő profilja a labdarúgó mérkőzések köré épült, legtöbbször nagyobb rangadókra kínált jegyeket ismerőseinek. A vásárlók rendre elküldték a kért összeget, azonban nem kaptak vissza semmit, sok esetben még a pénzüket se.
A két rendőr összeszokott párost alkot
Repák Mihály és Posta Lajos főtörzsőrmesterek, a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság munkatársai néhány napja egy helyi portán, az udvaron lángoló hulladékok miatt gomolygó füstből mentettek ki egy idősebb férfit. Abban is segédkeztek a tűzoltóknak, hogy a lángok ne terjedjenek át az épületre, majd a szomszédos házakra – tudatta a közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség szeptember 17-én.
Brandon Domingues még egy percet sem játszott
Az idei nyár slágertémája az NB I.-ben Brandon Domingues átigazolása volt, hiszen a francia-portugál kettős állampolgársággal is rendelkező szélső a La Ligába frissen feljutó Real Oviedo labdarúgója lett. Szinte hihetetlen saga volt ez, egyik napról a másikra kapkodhatták a fejüket a Debreceni VSC és a spanyol klub szurkolói. Volt szó a Sevilláról, az Espanyolról, a Villarrealról és a Real Betisről is. A végső befutó – ahogyan azt országos szinte először portálunk írta meg – a Santi Cazorlát is foglalkoztató kék-fehér klub lett.
A tűzoltók mentették ki a sofőrt
A tűzoltók mentették ki annak az autónak a sofőrjét, amit a Sebes-Körösben vett észre egy kajakos kedden délután. A Komádinál történt esethez a komádi önkormányzati és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltókat riasztották, akik először a sofőrt emelték ki a vízből, majd a kocsit. A helyszínre a mentők is vonultak, az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre arról tájékoztatott, egy idős nőt szállítottak helyszíni ellátás után súlyos állapotban kórházba.
A balesetben elsodortak egy motorost
Baleset történt szerda délelőtt Debrecenben, a Dóczy József utcán – tudta meg a Haon. Információink szerint a balesetben egy motoros és egy autó volt érintett. A baleset helyszínéről egy embert vittek el a mentők.
