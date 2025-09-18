szeptember 18., csütörtök

Sziréna

1 órája

Baleset Hosszúpályinál: lesodródott az útról egy autó!

Számos riasztás futott be a vármegyei katasztrófavédelemhez szerdán. A balesetet szenvedett autóban hárman utaztak.

Haon.hu

Baleset történt szerdán Hosszúpályi közelében, lesodródott az útról egy személygépkocsi – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint kiderült, az eset a 4808-as számú úton történt, a debreceni hivatásos és a konyári önkéntes tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet. Az autó három utasa nem sérült meg. 

Baleset történt szerdán Hosszúpályi közelében, lesodródott az útról egy személygépkocsi
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Tűzesetek szerdán:

  • Tűz keletkezett egy huszonöt négyzetméteres melléképületben délután Kabán a Hunyadi utcában. A kabai önkéntes és a püspökladányi hivatásos tűzoltók két vízsugár segítségével oltották a tüzet. Az eset során senki sem sérült meg. 
  • Füstölt egy melléképület tetőszerkezete este Debrecenben, a Luther utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be.

Egyéb beavatkozások:

  • Jelzett a szén-monoxid érzékelő szerdán délután egy családi házban Bárándon, a Bocskai utcában. A püspökladányi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez. Az egység méréseket végzett az ingatlanban, ahol bebizonyosodott a mérgező gáz jelenléte. Az épületben négyen tartózkodtak, közülük a mentőszolgálat egy embert kórházba szállított. A gázszolgáltató szakemberei a meghibásodott készüléket kizárták a rendszerből. 
  • Lehasadt egy faág tegnap délben Debrecenben, a Bujdosó utcában. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói kézifűrész segítségével távolították el az ágat. 
  • Melléképületre dőlt egy fa, szerdán délelőtt Komádiban, a Bem utcában. A komádi önkormányzati tűzoltók kihúzós létrán keresztül, motoros láncfűrésszel avatkoztak be. 

