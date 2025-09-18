Sziréna
1 órája
Baleset Hosszúpályinál: lesodródott az útról egy autó!
Számos riasztás futott be a vármegyei katasztrófavédelemhez szerdán. A balesetet szenvedett autóban hárman utaztak.
Baleset történt szerdán Hosszúpályi közelében, lesodródott az útról egy személygépkocsi – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint kiderült, az eset a 4808-as számú úton történt, a debreceni hivatásos és a konyári önkéntes tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet. Az autó három utasa nem sérült meg.
Tűzesetek szerdán:
- Tűz keletkezett egy huszonöt négyzetméteres melléképületben délután Kabán a Hunyadi utcában. A kabai önkéntes és a püspökladányi hivatásos tűzoltók két vízsugár segítségével oltották a tüzet. Az eset során senki sem sérült meg.
- Füstölt egy melléképület tetőszerkezete este Debrecenben, a Luther utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be.
Egyéb beavatkozások:
- Jelzett a szén-monoxid érzékelő szerdán délután egy családi házban Bárándon, a Bocskai utcában. A püspökladányi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez. Az egység méréseket végzett az ingatlanban, ahol bebizonyosodott a mérgező gáz jelenléte. Az épületben négyen tartózkodtak, közülük a mentőszolgálat egy embert kórházba szállított. A gázszolgáltató szakemberei a meghibásodott készüléket kizárták a rendszerből.
- Lehasadt egy faág tegnap délben Debrecenben, a Bujdosó utcában. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói kézifűrész segítségével távolították el az ágat.
- Melléképületre dőlt egy fa, szerdán délelőtt Komádiban, a Bem utcában. A komádi önkormányzati tűzoltók kihúzós létrán keresztül, motoros láncfűrésszel avatkoztak be.
