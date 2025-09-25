2 órája
35 éves munkájáért kapott elismerést a hajdú-bihari polgármester
Ünnepi ülést tartottak a magyar önkormányzatiság évfordulója alkalmából. Elismerést vehetett át Bajusz Istvánné polgármester is.
35 éves a magyar önkormányzatiság: ebből az alkalomból ünnepi ülést tartott Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége Gémesi György elnökletével - írja csütörtökön közösségi oldalán Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere. Az eseményen Bajusz Istvánné polgármestert is elismerték.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Mint írja, az előadások után Dr. Gémesi György, a szövetség elnöke köszöntötte Navracsics Tibor Közigazgatási- és Területfejlesztési minisztert. A délután során elismeréseket adtak át, ahol Hajdúszoboszló szomszédtelepülése, Nagyhegyes polgármesterét, Bajusz Istvánnét is elismerték a „35 éve polgármesterek emlékérem” díjjal.
Szívből gratulálok Éva néninek és egyben minden díjazottnak!
- gratulált az elismeréshez Czeglédi Gyula.
Ajánljuk még: