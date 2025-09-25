szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

14°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gratulálunk!

2 órája

35 éves munkájáért kapott elismerést a hajdú-bihari polgármester

Címkék#Nagyhegyes#elismerés#polgármester

Ünnepi ülést tartottak a magyar önkormányzatiság évfordulója alkalmából. Elismerést vehetett át Bajusz Istvánné polgármester is.

Haon.hu

35 éves a magyar önkormányzatiság: ebből az alkalomból ünnepi ülést tartott Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége Gémesi György elnökletével - írja csütörtökön közösségi oldalán Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere. Az eseményen Bajusz Istvánné polgármestert is elismerték.

A Magyar Országos Önkormányzatok Szövetsége ünnepi ülést tartott Gödöllőn, Bajusz Istvánné polgármestert is elismerték
A Magyar Országos Önkormányzatok Szövetsége ünnepi ülést tartott Gödöllőn, Bajusz Istvánné polgármestert is elismerték
Forrás: Facebook/Czeglédi Gyula

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Mint írja, az előadások után Dr. Gémesi György, a szövetség elnöke köszöntötte Navracsics Tibor Közigazgatási- és Területfejlesztési minisztert. A délután során elismeréseket adtak át, ahol Hajdúszoboszló szomszédtelepülése, Nagyhegyes polgármesterét, Bajusz Istvánnét is elismerték a „35 éve polgármesterek emlékérem” díjjal. 

Szívből gratulálok Éva néninek és egyben minden díjazottnak!

- gratulált az elismeréshez Czeglédi Gyula.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu