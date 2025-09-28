szeptember 28., vasárnap

Baglyok testközelből, Földesen

Címkék#Földesi Madársuli#Bihari sík#énekesmadár#bagoly#gyűrűzés

Baglyok testközelből, Földesen

Imre István, a Földesi Madársuli vezetője is bemutatót tart majd

Fotó: Napló-archív

Bagoly- és énekesmadár gyűrűzési bemutató lesz a Bihari síkon, Földes mellett október 3-án és 4-én. A szervező, a Bihar Természet- és Kulturális Értékőrző Közalapítvány tájékoztatása szerint az első napon baglyokat, a másodikon énekesmadarakat gyűrűznek majd, szombaton a gyűrűzési szünetekben természetismereti játékok, illetve 11 órától a Földesi Madársuli bemutatója egészíti ki a programot. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán található. 

