Természet
1 órája
Baglyok testközelből, Földesen
Imre István, a Földesi Madársuli vezetője is bemutatót tart majd
Fotó: Napló-archív
Bagoly- és énekesmadár gyűrűzési bemutató lesz a Bihari síkon, Földes mellett október 3-án és 4-én. A szervező, a Bihar Természet- és Kulturális Értékőrző Közalapítvány tájékoztatása szerint az első napon baglyokat, a másodikon énekesmadarakat gyűrűznek majd, szombaton a gyűrűzési szünetekben természetismereti játékok, illetve 11 órától a Földesi Madársuli bemutatója egészíti ki a programot. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán található.
