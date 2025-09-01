2 órája
Nem biztos, hogy mindenki örül majd ennek a KRESZ-módosításnak
Fontos részleteket tudhatunk már most is az új KRESZ-ről. De vajon a B kategóriás jogosítvány jó lehet majd minden motorra?
Már sokaknak ismerősen csenghet az új KRESZ-kifejezés, ami 2025 év elején kezdett köztudatba szivárogni az Építési és Közlekedési Minisztérium átfogó szabálymódosítási tervezeteként. A teol.hu részletesen beszámolt az új koncepció részleteiről, melyek között az a pont is szerepel, hogy a B kategóriás jogosítvány motorra is jó lehet.
Most akkor érvényes a B kategóriás jogosítvány motorra is, vagy sem?
A teol.hu arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervek szerint a B kategóriás jogosítvány is érvényes lehet bizonyos 125 köbcentiméteres motorkerékpárokra (ami az A1 motor jogosítvány kategóriába esik) azzal a céllal, hogy megkönnyítse a városi közlekedést, csökkentse a forgalmi dugókat, és népszerűbbé tegye a motorozást, mint gyors és környezetkímélő közlekedési módot. A témát itt fejtettük ki bővebben:
Rengetegen várták ezt a könnyítést a KRESZ-ben, most mégis sokan koppannak majd
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
De nem a KRESZ módosítása érdekelte az olvasóinkat augusztus utolsó hetében. Az alábbiakban összeszedtük az elmúlt hét nap legolvasottabb cikkeit a Haon oldaláról.
Megható fotókon Kathi Béla temetése
Egy ország példaképe, Kathi Béla 2025. július 31-én, ciprusi családi nyaralása során, 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel, egy biciklibaleset következtében elhunyt. Augusztus 29-én, pénteken 13 órakor kezdődött Kathi Béla temetése a hajdúböszörményi temetőben, ahol család, barátok, sporttársak gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek a testépítő legendától. Rengetegen vettek részt a szertartáson.
Megható fotókon Kathi Béla temetése, így búcsúztak az ikontól – videóval
Mi lesz ezzel a hajdú-bihari Lidl-áruházzal?
Pedig nagyon szeretik a helyiek! Napokon belül bezár egy népszerű Lidl áruház Hajdú-Biharban. Megkerestük az áruházláncot, ahonnan hivatalos tájékoztatást kaptunk:
Bezár egy népszerű Lidl áruház Hajdú-Biharban! Megkérdeztük, miért döntött így az áruházlánc
Egy hőlégballon landolt Debrecenben
Egy légi jármű haladt át a cívisváros felett vasárnap kora este. A pilóta kényszerleszállást hajtott végre a hőlégballonnal. Fotókat és videót ebben a cikkünkben találhatsz:
Videó készült a debreceni hőlégballon kényszerleszállásáról!
Elburjánzott a gaz a szomszédban, kihez fordulhatunk?
Rendszerint foglalkozunk olyan közéleti problémákkal, amikből mások is okulhatnak, de gyakran olvasóink is megkeresnek minket és a segítségünket kérik. Így tett Töviskes Imre, amikor megosztotta velünk panaszát egy olyan problémával kapcsolatban, ami hosszú évek óta keseríti meg az ő és szomszédjai életét.
A debreceni Biczó István-kerti Mécsvirág utcában található otthonának közvetlen közelében több olyan telek áll, amelyek bár magánkézben vannak, lakatlanok és ezáltal teljesen elhanyagoltak.
A megkeresést követően utánajártunk, hogy mi a teendő, ha egy elhanyagolt ingatlan, valamint a vele járó gaz és parlagfű zavarja a látképet, vagy akár veszélyt is rejt magában.
Szélmalomharcot vív egy debreceni nyugdíjas a szomszédjával, mit tehetünk, ha ez velünk is megtörténik?
Helikopter körözött Hajdúhadház felett
Rendőrségi helikopter jelent meg csütörtök reggel Hajdúhadház felett – számolt be róla a Hadházon Hallottam Facebook-csoport egyik tagja. A rendőrség helikoptere a feltöltött fotók tanúsága szerint több kört is lerótt a város felett:
Valami történik Hajdúhadháznál – nagy lehet a készültség, a helikoptert is felküldték!
Ajánljuk még:
Mikor szórhatjuk szeretteink hamvait a Keletibe, és mikor jár érte komoly büntetés?
Felhőszakadással és zivatarokkal érhet véget a nyár Hajdú-Biharban, még jégeső is lehet! – fotókkal!