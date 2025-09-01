Nem biztos, hogy mindenki örül majd ennek a KRESZ-módosításnak

Már sokaknak ismerősen csenghet az új KRESZ-kifejezés, ami 2025 év elején kezdett köztudatba szivárogni az Építési és Közlekedési Minisztérium átfogó szabálymódosítási tervezeteként. A teol.hu részletesen beszámolt az új koncepció részleteiről, melyek között az a pont is szerepel, hogy a B kategóriás jogosítvány motorra is jó lehet.

Most akkor érvényes a B kategóriás jogosítvány motorra is, vagy sem?

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Most akkor érvényes a B kategóriás jogosítvány motorra is, vagy sem?

A teol.hu arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervek szerint a B kategóriás jogosítvány is érvényes lehet bizonyos 125 köbcentiméteres motorkerékpárokra (ami az A1 motor jogosítvány kategóriába esik) azzal a céllal, hogy megkönnyítse a városi közlekedést, csökkentse a forgalmi dugókat, és népszerűbbé tegye a motorozást, mint gyors és környezetkímélő közlekedési módot. A témát itt fejtettük ki bővebben: