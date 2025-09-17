szeptember 17., szerda

Autómentes nap

1 órája

Óriási lehetőséget biztosít a DKV az Autómentes Napon

Az Autómentes Nap célja a környezettudatos közlekedés népszerűsítése.

Haon.hu

Szeptember 22-én, hétfőn, az Autómentes Nap alkalmából ingyenesen utazhatnak a DKV járatain azok, akik forgalmi engedélyüket felmutatják – közölte a debreceni közlekedési társaság.

Az Autómentes Nap alkalmából ingyenesen utazhatnak a DKV járatain
Az Autómentes Nap alkalmából ingyenesen utazhatnak a DKV járatain
Forrás:  Napló-archív

Autómentes Nap a tisztább levegőért

A kezdeményezés az Európai Mobilitási Hét részeként valósul meg. A DKV tájékoztatása szerint ezen a napon üzemkezdettől üzemzárásig díjmentesen vehetők igénybe az autóbusz-, trolibusz- és villamosjáratok. 

A kedvezmény a forgalmi engedély felmutatásával érhető el, amely egyben igazolja, hogy az utas aznap autó helyett a közösségi közlekedést választotta.

Az Autómentes Nap célja a környezettudatos közlekedés népszerűsítése, valamint a városi levegőszennyezés és a közlekedési terhelés csökkentése.

