Óriási lehetőséget biztosít a DKV az Autómentes Napon
Szeptember 22-én, hétfőn, az Autómentes Nap alkalmából ingyenesen utazhatnak a DKV járatain azok, akik forgalmi engedélyüket felmutatják – közölte a debreceni közlekedési társaság.
Autómentes Nap a tisztább levegőért
A kezdeményezés az Európai Mobilitási Hét részeként valósul meg. A DKV tájékoztatása szerint ezen a napon üzemkezdettől üzemzárásig díjmentesen vehetők igénybe az autóbusz-, trolibusz- és villamosjáratok.
A kedvezmény a forgalmi engedély felmutatásával érhető el, amely egyben igazolja, hogy az utas aznap autó helyett a közösségi közlekedést választotta.
Az Autómentes Nap célja a környezettudatos közlekedés népszerűsítése, valamint a városi levegőszennyezés és a közlekedési terhelés csökkentése.
