Kisdiákok ültettek facsemetéket a debreceni iskolában - fotókkal

A Fazekas Mihály Általános Iskola idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez, és egy rendhagyó, élményalapú autómentes napot szervezett, melynek fókuszában a környezettudatosság és a közösségi nevelés állt. A hagyományos ügyességi versenyek és közlekedésbiztonsági előadások mellett a diákok három facsemetét is elültettek a debreceni iskola udvarán pénteken - írja a város önkormányzata a sajtóközleményében.

Autómentes napot tartottak a debreceni Fazekas Mihály Általános Iskolában. A diákok három facsemetét is elültettek

Dr. Rajnainé Nyiri Gabriella, az iskola igazgatója a rendezvény megnyitóján üdvözölte a sok biciklivel és rollerrel érkező diákot, és arra buzdította őket, hogy szerezzenek minél több élményt. A mozgás és a közösségben való részvétel kiemelt szerepet kapott a nap folyamán.

Az eseményen részt vett Széles Diána alpolgármester is, aki elmondta, hogy a Kisfazekasban már évek óta hagyománya van az Autómentes Napnak.

Hozzátette: most egy kicsit másban gondolkodtak, és azt szerették volna elérni, hogy közös faültetéssel hívják fel a gyerekek figyelmét a környezettudatosságra.

Céljuk, hogy a diákok is gondoskodjanak az elültetett fákról, és érezzék ennek a tevékenységnek a jelentőségét. A város életének fontos pillére Debrecen környezetvédelmi programja, amelynek jelentős elemét képezi a fásítás, és az idén indított Fogadj örökbe egy fát! akció is sikeresnek bizonyult.

Széles Diána hangsúlyozta, a város életének fontos pillére Debrecen környezetvédelmi programja

A rendezvényen a gyerekek a facsemeték ültetése mellett élőképet is készítettek egy fát megformálva

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével megismerkedhettek a kerékpáros közlekedés szabályaival, valamint a mentőautó bemutatón elsajátíthatták az újraélesztés technikáját is. A napot ügyességi versenyek, valamint zumba tette teljessé.

Élőképet is készítettek a gyerekek

