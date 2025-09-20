2 órája
Kisdiákok ültettek facsemetéket a debreceni iskolában - fotókkal
Egy fát formáló élőképet is alkottak a diákok. Idén is autómentes napot tartottak a debreceni Fazekas Mihály Általános Iskolában.
A Fazekas Mihály Általános Iskola idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez, és egy rendhagyó, élményalapú autómentes napot szervezett, melynek fókuszában a környezettudatosság és a közösségi nevelés állt. A hagyományos ügyességi versenyek és közlekedésbiztonsági előadások mellett a diákok három facsemetét is elültettek a debreceni iskola udvarán pénteken - írja a város önkormányzata a sajtóközleményében.
Dr. Rajnainé Nyiri Gabriella, az iskola igazgatója a rendezvény megnyitóján üdvözölte a sok biciklivel és rollerrel érkező diákot, és arra buzdította őket, hogy szerezzenek minél több élményt. A mozgás és a közösségben való részvétel kiemelt szerepet kapott a nap folyamán.
Az eseményen részt vett Széles Diána alpolgármester is, aki elmondta, hogy a Kisfazekasban már évek óta hagyománya van az Autómentes Napnak.
Hozzátette: most egy kicsit másban gondolkodtak, és azt szerették volna elérni, hogy közös faültetéssel hívják fel a gyerekek figyelmét a környezettudatosságra.
Céljuk, hogy a diákok is gondoskodjanak az elültetett fákról, és érezzék ennek a tevékenységnek a jelentőségét. A város életének fontos pillére Debrecen környezetvédelmi programja, amelynek jelentős elemét képezi a fásítás, és az idén indított Fogadj örökbe egy fát! akció is sikeresnek bizonyult.
A rendezvényen a gyerekek a facsemeték ültetése mellett élőképet is készítettek egy fát megformálva
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével megismerkedhettek a kerékpáros közlekedés szabályaival, valamint a mentőautó bemutatón elsajátíthatták az újraélesztés technikáját is. A napot ügyességi versenyek, valamint zumba tette teljessé.
