Használtan is 80 millióba kerül az autó, amit Debrecenben fotóztak! Íme a guruló luxus!

Ismét egy különlegességet láthattunk Debrecenben. Korábban találkoztunk már tűzpiros Ferrarival Debrecen utcáin, láttunk már igazi klasszikust is, a Mercury Cougar-t. Most pedig újabb luxusautó róhatta a cívisváros utcáit, hiszen egy Aston Martint sikerült lefotózni.

Egy Aston Martint sikerült lencsevégre kapni Debrecenben!

Forrás: Olvasónk küldte

Bordó Aston Martin Debrecenben

Egy szemfüles olvasó vette észre ezt a fantasztikus luxusautót, amelyet a Bolyai János utcán parkoltak le. Valószínűleg többen is megálltak gyönyörködni ebben a nem mindennapi autóban. Az Aston Martin egy legendás brit autómárka, amely a brit hagyományokat, sportosságot és túraautókat jelképezi. Hosszú története során olyan legendás és exkluzív sportautókat teremtett meg, mint a DB6, DBS, DB9 vagy a nemrég bemutatott DBX – olvasható a Wikipédia oldalán.

Fotókon az autó:

Bordó színben is fantasztikus

Forrás: Olvasónk küldte

Sokan kipróbálnánk ezt az autót

Forrás: Olvasónk küldte

Többször is találkozhattunk már különleges autókkal vármegyénkben

