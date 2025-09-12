1 órája
Használtan is 80 millióba kerül az autó, amit Debrecenben fotóztak! Íme a guruló luxus!
Nem mindennap látunk ilyen csodát az utakon. Egy Aston Martint sikerült lencsevégre kapni Debrecenben!
Ismét egy különlegességet láthattunk Debrecenben. Korábban találkoztunk már tűzpiros Ferrarival Debrecen utcáin, láttunk már igazi klasszikust is, a Mercury Cougar-t. Most pedig újabb luxusautó róhatta a cívisváros utcáit, hiszen egy Aston Martint sikerült lefotózni.
Bordó Aston Martin Debrecenben
Egy szemfüles olvasó vette észre ezt a fantasztikus luxusautót, amelyet a Bolyai János utcán parkoltak le. Valószínűleg többen is megálltak gyönyörködni ebben a nem mindennapi autóban. Az Aston Martin egy legendás brit autómárka, amely a brit hagyományokat, sportosságot és túraautókat jelképezi. Hosszú története során olyan legendás és exkluzív sportautókat teremtett meg, mint a DB6, DBS, DB9 vagy a nemrég bemutatott DBX – olvasható a Wikipédia oldalán.
Többször is találkozhattunk már különleges autókkal vármegyénkben
