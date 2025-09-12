szeptember 12., péntek

Azta!

1 órája

Használtan is 80 millióba kerül az autó, amit Debrecenben fotóztak! Íme a guruló luxus!

Címkék#autó#debrecen#Aston Martin#ritkaság

Nem mindennap látunk ilyen csodát az utakon. Egy Aston Martint sikerült lencsevégre kapni Debrecenben!

Haon.hu

Ismét egy különlegességet láthattunk Debrecenben. Korábban találkoztunk már tűzpiros Ferrarival Debrecen utcáin, láttunk már igazi klasszikust is, a Mercury Cougar-t. Most pedig újabb luxusautó róhatta a cívisváros utcáit, hiszen egy Aston Martint sikerült lefotózni.

Egy Aston Martint sikerült lencsevégre kapni Debrecenben!
Forrás: Olvasónk küldte

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

Bordó Aston Martin Debrecenben

Egy szemfüles olvasó vette észre ezt a fantasztikus luxusautót, amelyet a Bolyai János utcán parkoltak le. Valószínűleg többen is megálltak gyönyörködni ebben a nem mindennapi autóban. Az Aston Martin egy legendás brit autómárka, amely a brit hagyományokat, sportosságot és túraautókat jelképezi. Hosszú története során olyan legendás és exkluzív sportautókat teremtett meg, mint a DB6, DBS, DB9 vagy a nemrég bemutatott DBX – olvasható a Wikipédia oldalán.

Fotókon az autó:

Bordó színben is fantasztikus
Forrás: Olvasónk küldte
Sokan kipróbálnánk ezt az autót
Forrás: Olvasónk küldte

Többször is találkozhattunk már különleges autókkal vármegyénkben

Debrecenben volt veteránautó-kiállítás, az érdeklődök igazi klasszikusokat láthattak. Fotók és videó ezekről a különleges autókról az alábbi cikkben:

Korábban Hajdúböszörményben tartották a huszadik veteránjármű-kiállítást. A veterán autókról készült fotóinkat és videónkat az alábbi cikkben találják:

Ajánljuk még:

 

 

