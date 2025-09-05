Száztíz éve nyílt meg Debrecen ikonikus épülete, ma is éke a belvárosnak

Száztíz évvel ezelőtt, 1915. szeptember 4-én nyitotta meg kapuit Debrecenben a Hajós Alfréd által tervezett Aranybika Szálló, amely a város főterének egyik legjelentősebb építészeti és kulturális jelképe lett – olvasható a Világgazdaság cikkében.

Száztíz évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit az Aranybika Szálló

Forrás: Czeglédi Zsolt / MTI

Az Aranybika Szálló múltja egészen az 1500-as évekig nyúli vissza

A mai Bajcsy-Zsilinszky és Piac utca sarkán álló épület helyén már az 1500-as évektől vendégfogadó működött, a Bika család birtokában. A szálláshelyek 1810 óta viselik az Aranybika nevet, amelyet a homlokzatra került, majd „bearanyozott” vascégér ihletett. Az épület a szabadságharc idején főhadiszállásként is szolgált, Bem tábornok is megszállt falai között.

A szecessziós stílusban épült háromcsillagos szálloda 1915-ben 192 szobával, kávéházzal, éttermekkel, fürdővel, sőt színházzal és koncertteremmel várta vendégeit. Az utóbbi Bartók Béla nevét viselte, aki több koncertet is adott az épület falai között.

Az Aranybika ma is Debrecen egyik legismertebb épülete, amelynek felújítása a Mathias Corvinus Collegium tulajdonában állva a közeljövőben kezdődhet meg.

