Két időpontban is áramszünet lesz Tiszacsegén

Tervezett áramszünet lesz Tiszacsegén: október 16-án és 21-én több utcában is szünetelni fog az áramszolgáltatás Tiszacsegén – derül ki a város hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Október 16-án, csütörtökön 9 és 15 óra között az alábbi utcák érintettek:

Áramszünet lesz az alábbi utcákban

Temető utca : 1–11., 2–6. házszámok

: 1–11., 2–6. házszámok Fő utca : 97–123., 84–104. házszámok

: 97–123., 84–104. házszámok Csurgó utca : 1–13., 2–12. házszámok

: 1–13., 2–12. házszámok Barna utca : teljes

: teljes Petőfi utca : teljes

: teljes Csokonai utca : 20–24. házszámok

: 20–24. házszámok Báthory utca: 6–24., 11–13. házszámok

A második áramszünet október 21-én, kedden 09:00 és 15:30 között várható, az alábbi területeken:

Temető utca : 6. szám

: 6. szám Rákóczi utca : 26–44., 29–51. házszámok

: 26–44., 29–51. házszámok Kinizsi utca : teljes

: teljes Bethlen utca: teljes

Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy időben készüljenek a szolgáltatás kimaradására.

