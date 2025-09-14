szeptember 14., vasárnap

Karbantartás

1 órája

Két időpontban is áramszünet lesz Tiszacsegén

Címkék#tiszacsege#áramszünet-értesítő#tervezett áramszünet#áramszünet

Két időpontban is szünetel majd az áramszolgáltatás a város több utcájában.

Haon.hu

Tervezett áramszünet lesz Tiszacsegén: október 16-án és 21-én több utcában is szünetelni fog az áramszolgáltatás Tiszacsegén – derül ki a város hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Október 16-án, csütörtökön 9 és 15 óra között az alábbi utcák érintettek:

Hírsáv fotó Istvánnak - áramszünet
Tervezett áramszünet lesz Tiszacsegén
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Áramszünet lesz az alábbi utcákban

  • Temető utca: 1–11., 2–6. házszámok
  • Fő utca: 97–123., 84–104. házszámok
  • Csurgó utca: 1–13., 2–12. házszámok
  • Barna utca: teljes
  • Petőfi utca: teljes
  • Csokonai utca: 20–24. házszámok
  • Báthory utca: 6–24., 11–13. házszámok

A második áramszünet október 21-én, kedden 09:00 és 15:30 között várható, az alábbi területeken:

  • Temető utca: 6. szám
  • Rákóczi utca: 26–44., 29–51. házszámok
  • Kinizsi utca: teljes
  • Bethlen utca: teljes

Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy időben készüljenek a szolgáltatás kimaradására.

