Karbantartás
1 órája
Két időpontban is áramszünet lesz Tiszacsegén
Két időpontban is szünetel majd az áramszolgáltatás a város több utcájában.
Tervezett áramszünet lesz Tiszacsegén: október 16-án és 21-én több utcában is szünetelni fog az áramszolgáltatás Tiszacsegén – derül ki a város hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Október 16-án, csütörtökön 9 és 15 óra között az alábbi utcák érintettek:
Áramszünet lesz az alábbi utcákban
- Temető utca: 1–11., 2–6. házszámok
- Fő utca: 97–123., 84–104. házszámok
- Csurgó utca: 1–13., 2–12. házszámok
- Barna utca: teljes
- Petőfi utca: teljes
- Csokonai utca: 20–24. házszámok
- Báthory utca: 6–24., 11–13. házszámok
A második áramszünet október 21-én, kedden 09:00 és 15:30 között várható, az alábbi területeken:
- Temető utca: 6. szám
- Rákóczi utca: 26–44., 29–51. házszámok
- Kinizsi utca: teljes
- Bethlen utca: teljes
Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy időben készüljenek a szolgáltatás kimaradására.
