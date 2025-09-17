szeptember 17., szerda

Kimaradás

1 órája

Több napon keresztül nem lesz elérhető Józsán egy fontos szolgáltatás

Mutatjuk, mikor kell nélkülözni a szolgáltatást! Áramszünetre kell számítani több napon keresztül Józsán.

Haon.hu

Áramszünet értesítő levelet küldtek ki Józsán – számoltak be róla a Józsai Csoportban. A bejegyzésből kiderül, hogy október 9-én, 10-én, 13-án és 14-én 8 és 16 óra között időszakos áramszünet lesz a településen.

Áramszünetre kell számítani több napon keresztül Józsán
Áramszünetre kell számítani több napon keresztül Józsán
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Az érintett utcák, szakaszok:

  • Hadvezér utca 1-39 számig és 2-40 számig.

