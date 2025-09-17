Kimaradás
Több napon keresztül nem lesz elérhető Józsán egy fontos szolgáltatás
Mutatjuk, mikor kell nélkülözni a szolgáltatást! Áramszünetre kell számítani több napon keresztül Józsán.
Áramszünet értesítő levelet küldtek ki Józsán – számoltak be róla a Józsai Csoportban. A bejegyzésből kiderül, hogy október 9-én, 10-én, 13-án és 14-én 8 és 16 óra között időszakos áramszünet lesz a településen.
Az érintett utcák, szakaszok:
- Hadvezér utca 1-39 számig és 2-40 számig.
