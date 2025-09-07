33 perce
Rengeteg helyen szünetel ez a fontos szolgáltatás Hajdú-Biharban, mutatjuk a listát!
Erről jó, ha tudsz! Minden nap lesz valahol áramszünet a vármegyében.
Az OPUS Titász szeptember 8. és 12. között is tervezett karbantartást végez Hajdú-Biharban is. A vármegye több településén is áramszünet várható. Hozzáteszik, ha érint az áramszünet, érdemes gondoskodni az ezzel járó kellemetlenségek enyhítéséről. Összegyűjtöttük, mely utcákat érintik a munkálatok.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ezeken a településeken lesz áramszünet Hajdú-Biharban
Szeptember 8.
Debrecen
2025-09-08 08:00 - 2025-09-08 16:00
- Kapás utca 2
- Kisdobos utca 33
- Pohl Ferenc utca 2 - 54
- Pohl Ferenc utca 15 - 33
- Vízhordó utca 10 - 12
- Vízhordó utca 5
Szeptember 9.
Debrecen
2025-09-09 08:00 - 2025-09-09 14:00
- Asztalos utca 2 - 44
- Asztalos utca 1 - 39
- Bálint Zoltán utca 4 - 44
- Bálint Zoltán utca 1 - 43
- Fiákeres utca 4 - 48
- Fiákeres utca 1 - 61
- Irányi Dániel utca 8 - 14
- Létai út 78 - 116
- Létai út 73 - 111
- Nagyecsed utca 13
2025-09-09 08:00 - 2025-09-09 16:00
- Knézich Károly utca 2 - 52
- Knézich Károly utca 3 - 51
- Őz utca 14 - 20
- Vadliba utca 2 - 4
- Vadliba utca 1 - 15
- Kapás utca 2
- Kisdobos utca 33
- Monostorpályi út 150 - 158
- Monostorpályi út 67 - 87
- Paprika utca 4 - 302
- Paprika utca 3 - 31
- Pohl Ferenc utca 2 - 54
- Pohl Ferenc utca 15 - 33
- Szilva utca 30
- Vízhordó utca 10 - 12
- Vízhordó utca 5
Hajdúnánás
2025-09-09 08:00 - 2025-09-09 16:00
- Bakator utca 1 - 27
- Bellegelő tanya
- Gohér utca 8 - 16
- Gohér utca 5 - 901
- Görbeházi út HRSZ:5401 -
- Kenderes kert 9001
- Polgári út 107
- Puszta Központ 14
- Tanya 243 - 9003
- Tiszavasvári út 9002
- Tiszavasvári út 66
- Újszőlő utca 4 - 900
- Újszőlő utca 3 - 29
- Vihar Béla utca 4
Szeptember 10.
Debrecen
2025-09-10 08:00 - 2025-09-10 13:00
- Béri Balogh utca 8 - 18
- Béri Balogh utca 1 - 13
- Józsai utca 32 - 32
- Ormai Norbert utca 2 - 26
- Ormai Norbert utca 3 - 23
- Sarkadi Imre utca 2 - 28
- Sarkadi Imre utca 1 - 27
- Szabó Pál utca 3 - 17
- Szűcs István utca 10 - 30
- Szűcs István utca 11
- Szűcs utca 177
- Vak Bottyán utca 30 - 54
- Vak Bottyán utca 39 - 43
- Vay Ádám utca 4 - 8
- Veres Péter utca 94 - 122
- Veres Péter utca 93 - 115
- Zsigmond Ferenc utca 1 - 11
Hajdúnánás
2025-09-10 08:00 - 2025-09-10 16:00
- Akác utca 1 - 7
- Akác utca 2 - 6
- Alma utca 3 - 15
- Alma utca 2 - 16
- Aradi Vértanúk utca 2 - 14
- Aradi Vértanúk utca 1 - 5
- Attila utca 8 - 122
- Attila utca 9 - 125
- Csepüskert 12 - 11092
- Csepüsszőlő út
- Dorogi út 108 - 9006
- Dorogi út 61
- Dózsa György utca 1 - 45
- Dózsa György utca 2 - 60
- Hadnagy utca 1 - 65
- Hadnagy utca 2 - 9000
- Hunyadi utca 28
- Kapitány utca 2 - 68
- Kapitány utca 1 - 63
- Korponai utca 1 - 6177
- Korponai utca 2 - 50
- Mátyás király utca 32 - 66
- Mátyás király utca 27 - 71
- Petőfi utca 41 - 9005
- Petőfi utca 36 - 9004
- Rácdomb utca 2 - 22
- Rácdomb utca 1 - 19
- Rózsa utca 1 - 9
- Rózsa utca 2 - 12
- Slachta utca 2 - 4
- Slachta utca 7
- Szérüskert utca 2 - 48
- Tégláskert utca 2 - 9008
- Tégláskert utca 1 - 9001
- Tizedes utca 1 - 83
- Tizedes utca 2 - 78
- Vasvári utca 20
Polgár
2025-09-10 08:00 - 2025-09-10 16:00
- Bogát köz
- Gátőrház kert 2
- Hajdú utca 38
- Hajdú utca 39 - 41
- Kengyelköz tanya 38
- Lenin tanya 2 - 9000
- Lenin tanya 1 - 105
- Lepke tanya
- Meggyesi Tanya föld
- Nagykapros tanya
- Tanya föld 9001
- Új Központ 2
Hajdúszoboszló
2025-09-10 08:30 - 2025-09-10 16:30
- Alma dűlő 104 - 9018
- Alma dűlő 9003 - 10493
- Csatornakert dűlő
- Csatornakert I. dűlő
- Csatornakert II. dűlő
- Csatornakert III. dűlő
- Erdő dűlő 2
- Körte dűlő
- Pityeri dűlő 3 - 63
- Pityeri dűlő
- Szeder dűlő
- Szováti útfél 3 - 9003
- Téglagyári út 2
- Zártkert 10725
Szeptember 11.
Debrecen
2025-09-11 08:00 - 2025-09-11 13:00
- Apafi utca 28 - 58
- Apafi utca 23 - 139
- Botond utca 2 - 22
- Botond utca 3 - 13
- Homok utca 76
- Korponai utca 4 - 12
- Korponai utca 1 - 21
- Laktanya utca 10
- Nagy Pál utca 4 - 20
- Nagy Pál utca 1 - 19
- Nagysándor József utca 11
- Táncsics Mihály utca 3
Hajdúnánás
2025-09-11 08:00 - 2025-09-11 16:00
- Báthori utca 2 - 46
- Báthori utca 1 - 47
- Honfoglalás utca 2
Polgár
2025-09-11 08:00 - 2025-09-11 16:00
- Bogát köz
- Gátőrház kert 2
- Hajdú utca 38
- Hajdú utca 39 - 41
- Kengyelköz tanya 38
- Lenin tanya 2 - 9000
- Lenin tanya 1 - 105
- Lepke tanya
- Meggyesi Tanya föld
- Nagykapros tanya
- Tanya föld 9001
- Új Központ 2
Szeptember 12.
Debrecen
2025-09-12 08:00 - 2025-09-12 16:00
- Búzavirág utca 3 - 15
- Búzavirág utca 4 - 22
- Erdély utca 5 - 65
- Erdély utca 4 - 66
- Erdész utca 20 - 34
- Erdész utca 19 - 35
- Kazár utca 10 - 22
- Kazár utca 7 - 27
- Kikerics utca 10
- Kökörcsin utca 3 - 15
- Kökörcsin utca 4 - 14
- Kun utca 2 - 4
- Kun utca 3
- Mikepércsi út 92 - 144
- Ozmán utca 12
- Palóc utca 8
- Palóc utca 5 - 15
- Turán utca 16 - 26
- Turán utca 1 - 21
- Zengő utca 18 - 22
- Zengő utca 21 - 23
2025-09-12 08:00 - 2025-09-12 18:00
- Balogh Tamás utca 4 - 8
- Kecskerágó utca 4 - 12
- Kecskerágó utca 1 - 13
- Libatop utca 4 - 12
- Libatop utca 1 - 9
- Lóskúti utca 32 - 48
- Lóskúti utca 29 - 41
- Tócópart utca 24 - 42
- Tócópart utca 21 - 39
Polgár
2025-09-12 08:00 - 2025-09-12 16:00
- Bogát köz
- Gátőrház kert 2
- Hajdú utca 38
- Hajdú utca 39 - 41
- Kengyelköz tanya 38
- Lenin tanya 2 - 9000
- Lenin tanya 1 - 105
- Lepke tanya
- Meggyesi Tanya föld
- Nagykapros tanya
- Tanya föld 9001 - 9001
- Új Központ 2
2025-09-12 09:00 - 2025-09-12 14:00
- Árpád tér 1 - 7
- Árpád tér 4 - 10
- Attila utca 2 - 12
- Attila utca 5 - 11
- Bartók Béla utca 1 - 3
- Bartók Béla utca 2
- Béke utca 29
- Béke utca 4 - 28
- Béke utca 1 - 27
- Bolyai János utca 1 - 7
- Bolyai János utca 2 - 8
- Dobó István utca 1 - 5
- Dózsa György utca 1 - 7
- Dózsa György utca 4 - 8
- Futrinka utca 2
- Futrinka utca 1 - 7
- Gátőrház kert 106
- Kossuth utca 2 - 60
- Kossuth utca 1 - 73
- Mervó Tanya föld
- Petőfi utca 5 - 23
- Petőfi utca 2 - 8
- Rákóczi utca 1 - 17
- Rákóczi utca 12 - 20
- Váci Mihály utca 1 - 7
- Váci Mihály utca 2 - 8
- Vajda János utca 2 - 6
- Vajda János utca 3 - 7
- Vasút utca 9002
Ez is érdekelhet:
Ha kihagytad a szoboszlói örömnapot, bánhatod, ha ott voltál, keresd majd a képeken!
Már csak a bummra ébredt a mozdonyvezető, amikor letarolta a személyvonatot Hajdú-Biharban – fotókkal