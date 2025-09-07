szeptember 7., vasárnap

Áramszünet

33 perce

Rengeteg helyen szünetel ez a fontos szolgáltatás Hajdú-Biharban, mutatjuk a listát!

Erről jó, ha tudsz! Minden nap lesz valahol áramszünet a vármegyében.

Haon.hu

Az OPUS Titász szeptember 8. és 12. között is tervezett karbantartást végez Hajdú-Biharban is. A vármegye több településén is áramszünet várható. Hozzáteszik, ha érint az áramszünet, érdemes gondoskodni az ezzel járó kellemetlenségek enyhítéséről. Összegyűjtöttük, mely utcákat érintik a munkálatok.

Több településen is lesz áramszünet Hajdú-Biharban, itt a lista!
Több településen is lesz áramszünet Hajdú-Biharban, itt a lista!
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Ezeken a településeken lesz áramszünet Hajdú-Biharban

Szeptember 8.

Debrecen

2025-09-08 08:00 - 2025-09-08 16:00

  • Kapás utca 2
  • Kisdobos utca 33
  • Pohl Ferenc utca 2 - 54
  • Pohl Ferenc utca 15 - 33
  • Vízhordó utca 10 - 12
  • Vízhordó utca 5

Szeptember 9.

Debrecen

2025-09-09 08:00 - 2025-09-09 14:00

  • Asztalos utca 2 - 44
  • Asztalos utca 1 - 39
  • Bálint Zoltán utca 4 - 44
  • Bálint Zoltán utca 1 - 43
  • Fiákeres utca 4 - 48
  • Fiákeres utca 1 - 61
  • Irányi Dániel utca 8 - 14
  • Létai út 78 - 116
  • Létai út 73 - 111
  • Nagyecsed utca 13
    2025-09-09 08:00 - 2025-09-09 16:00
  • Knézich Károly utca 2 - 52
  • Knézich Károly utca 3 - 51
  • Őz utca 14 - 20
  • Vadliba utca 2 - 4
  • Vadliba utca 1 - 15
  • Kapás utca 2 
  • Kisdobos utca 33
  • Monostorpályi út 150 - 158
  • Monostorpályi út 67 - 87
  • Paprika utca 4 - 302
  • Paprika utca 3 - 31
  • Pohl Ferenc utca 2 - 54
  • Pohl Ferenc utca 15 - 33
  • Szilva utca 30
  • Vízhordó utca 10 - 12
  • Vízhordó utca 5

Hajdúnánás

2025-09-09 08:00 - 2025-09-09 16:00

  • Bakator utca 1 - 27
  • Bellegelő tanya
  • Gohér utca 8 - 16
  • Gohér utca 5 - 901  
  • Görbeházi út  HRSZ:5401 -  
  • Kenderes kert 9001
  • Polgári út 107
  • Puszta Központ 14 
  • Tanya 243 - 9003
  • Tiszavasvári út 9002
  • Tiszavasvári út 66
  • Újszőlő utca 4 - 900
  • Újszőlő utca 3 - 29
  • Vihar Béla utca 4

Szeptember 10.

Debrecen

2025-09-10 08:00 - 2025-09-10 13:00

  • Béri Balogh utca 8 - 18
  • Béri Balogh utca 1 - 13
  • Józsai utca 32 - 32
  • Ormai Norbert utca 2 - 26
  • Ormai Norbert utca 3 - 23
  • Sarkadi Imre utca 2 - 28
  • Sarkadi Imre utca 1 - 27
  • Szabó Pál utca 3 - 17
  • Szűcs István utca 10 - 30
  • Szűcs István utca 11
  • Szűcs utca 177
  • Vak Bottyán utca 30 - 54
  • Vak Bottyán utca 39 - 43
  • Vay Ádám utca 4 - 8
  • Veres Péter utca 94 - 122
  • Veres Péter utca 93 - 115
  • Zsigmond Ferenc utca 1 - 11

Hajdúnánás

2025-09-10 08:00 - 2025-09-10 16:00

  • Akác utca 1 - 7
  • Akác utca 2 - 6
  • Alma utca 3 - 15
  • Alma utca 2 - 16
  • Aradi Vértanúk utca 2 - 14
  • Aradi Vértanúk utca 1 - 5
  • Attila utca 8 - 122
  • Attila utca 9 - 125
  • Csepüskert 12 - 11092
  • Csepüsszőlő út
  • Dorogi út 108 - 9006
  • Dorogi út 61
  • Dózsa György utca 1 - 45
  • Dózsa György utca 2 - 60
  • Hadnagy utca 1 - 65
  • Hadnagy utca 2 - 9000
  • Hunyadi utca 28
  • Kapitány utca 2 - 68
  • Kapitány utca 1 - 63
  • Korponai utca 1 - 6177
  • Korponai utca 2 - 50
  • Mátyás király utca 32 - 66
  • Mátyás király utca 27 - 71
  • Petőfi utca 41 - 9005
  • Petőfi utca 36 - 9004
  • Rácdomb utca 2 - 22
  • Rácdomb utca 1 - 19
  • Rózsa utca 1 - 9
  • Rózsa utca 2 - 12
  • Slachta utca 2 - 4
  • Slachta utca 7
  • Szérüskert utca 2 - 48
  • Tégláskert utca 2 - 9008
  • Tégláskert utca 1 - 9001
  • Tizedes utca 1 - 83
  • Tizedes utca 2 - 78
  • Vasvári utca 20

Polgár

2025-09-10 08:00 - 2025-09-10 16:00

  • Bogát köz
  • Gátőrház kert 2
  • Hajdú utca 38
  • Hajdú utca 39 - 41
  • Kengyelköz tanya 38
  • Lenin tanya 2 - 9000
  • Lenin tanya 1 - 105
  • Lepke tanya
  • Meggyesi Tanya föld
  • Nagykapros tanya 
  • Tanya föld 9001
  • Új Központ 2

Hajdúszoboszló

2025-09-10 08:30 - 2025-09-10 16:30

  • Alma dűlő 104 - 9018
  • Alma dűlő 9003 - 10493
  • Csatornakert dűlő
  • Csatornakert I. dűlő 
  • Csatornakert II. dűlő
  • Csatornakert III. dűlő
  • Erdő dűlő 2
  • Körte dűlő 
  • Pityeri dűlő 3 - 63
  • Pityeri dűlő 
  • Szeder dűlő 
  • Szováti útfél 3 - 9003
  • Téglagyári út 2
  • Zártkert 10725

Szeptember 11.

Debrecen

2025-09-11 08:00 - 2025-09-11 13:00

  • Apafi utca 28 - 58
  • Apafi utca 23 - 139
  • Botond utca 2 - 22
  • Botond utca 3 - 13
  • Homok utca 76
  • Korponai utca 4 - 12
  • Korponai utca 1 - 21
  • Laktanya utca 10
  • Nagy Pál utca 4 - 20
  • Nagy Pál utca 1 - 19
  • Nagysándor József utca 11
  • Táncsics Mihály utca 3

Hajdúnánás

2025-09-11 08:00 - 2025-09-11 16:00

  • Báthori utca 2 - 46
  • Báthori utca 1 - 47
  • Honfoglalás utca 2

Polgár

2025-09-11 08:00 - 2025-09-11 16:00

  • Bogát köz
  • Gátőrház kert 2
  • Hajdú utca 38
  • Hajdú utca 39 - 41
  • Kengyelköz tanya 38
  • Lenin tanya 2 - 9000
  • Lenin tanya 1 - 105
  • Lepke tanya
  • Meggyesi Tanya föld
  • Nagykapros tanya 
  • Tanya föld 9001
  • Új Központ 2

Szeptember 12.

Debrecen

2025-09-12 08:00 - 2025-09-12 16:00

  • Búzavirág utca 3 - 15
  • Búzavirág utca 4 - 22
  • Erdély utca 5 - 65
  • Erdély utca 4 - 66
  • Erdész utca 20 - 34
  • Erdész utca 19 - 35
  • Kazár utca 10 - 22
  • Kazár utca 7 - 27
  • Kikerics utca 10
  • Kökörcsin utca 3 - 15
  • Kökörcsin utca 4 - 14
  • Kun utca 2 - 4
  • Kun utca 3
  • Mikepércsi út 92 - 144
  • Ozmán utca 12 
  • Palóc utca 8
  • Palóc utca 5 - 15
  • Turán utca 16 - 26
  • Turán utca 1 - 21
  • Zengő utca 18 - 22
  • Zengő utca 21 - 23

2025-09-12 08:00 - 2025-09-12 18:00

  • Balogh Tamás utca 4 - 8
  • Kecskerágó utca 4 - 12
  • Kecskerágó utca 1 - 13
  • Libatop utca 4 - 12
  • Libatop utca 1 - 9
  • Lóskúti utca 32 - 48
  • Lóskúti utca 29 - 41
  • Tócópart utca 24 - 42
  • Tócópart utca 21 - 39

Polgár

2025-09-12 08:00 - 2025-09-12 16:00

  • Bogát köz
  • Gátőrház kert 2
  • Hajdú utca 38 
  • Hajdú utca 39 - 41
  • Kengyelköz tanya 38
  • Lenin tanya 2 - 9000
  • Lenin tanya 1 - 105
  • Lepke tanya 
  • Meggyesi Tanya föld
  • Nagykapros tanya
  • Tanya föld 9001 - 9001
  • Új Központ 2

2025-09-12 09:00 - 2025-09-12 14:00

  • Árpád tér 1 - 7
  • Árpád tér 4 - 10
  • Attila utca 2 - 12
  • Attila utca 5 - 11
  • Bartók Béla utca 1 - 3
  • Bartók Béla utca 2
  • Béke utca 29
  • Béke utca 4 - 28
  • Béke utca 1 - 27
  • Bolyai János utca 1 - 7
  • Bolyai János utca 2 - 8
  • Dobó István utca 1 - 5
  • Dózsa György utca 1 - 7
  • Dózsa György utca 4 - 8
  • Futrinka utca 2
  • Futrinka utca 1 - 7
  • Gátőrház kert 106
  • Kossuth utca 2 - 60
  • Kossuth utca 1 - 73
  • Mervó Tanya föld
  • Petőfi utca 5 - 23
  • Petőfi utca 2 - 8
  • Rákóczi utca 1 - 17
  • Rákóczi utca 12 - 20
  • Váci Mihály utca 1 - 7
  • Váci Mihály utca 2 - 8
  • Vajda János utca 2 - 6
  • Vajda János utca 3 - 7
  • Vasút utca 9002

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
