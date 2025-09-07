Rengeteg helyen szünetel ez a fontos szolgáltatás Hajdú-Biharban, mutatjuk a listát!

Az OPUS Titász szeptember 8. és 12. között is tervezett karbantartást végez Hajdú-Biharban is. A vármegye több településén is áramszünet várható. Hozzáteszik, ha érint az áramszünet, érdemes gondoskodni az ezzel járó kellemetlenségek enyhítéséről. Összegyűjtöttük, mely utcákat érintik a munkálatok.

Több településen is lesz áramszünet Hajdú-Biharban, itt a lista!

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Ezeken a településeken lesz áramszünet Hajdú-Biharban

Szeptember 8.

Debrecen

2025-09-08 08:00 - 2025-09-08 16:00

Kapás utca 2

Kisdobos utca 33

Pohl Ferenc utca 2 - 54

Pohl Ferenc utca 15 - 33

Vízhordó utca 10 - 12

Vízhordó utca 5

Szeptember 9.

Debrecen

2025-09-09 08:00 - 2025-09-09 14:00

Asztalos utca 2 - 44

Asztalos utca 1 - 39

Bálint Zoltán utca 4 - 44

Bálint Zoltán utca 1 - 43

Fiákeres utca 4 - 48

Fiákeres utca 1 - 61

Irányi Dániel utca 8 - 14

Létai út 78 - 116

Létai út 73 - 111

Nagyecsed utca 13

2025-09-09 08:00 - 2025-09-09 16:00

Knézich Károly utca 2 - 52

Knézich Károly utca 3 - 51

Őz utca 14 - 20

Vadliba utca 2 - 4

Vadliba utca 1 - 15

Kapás utca 2

Kisdobos utca 33

Monostorpályi út 150 - 158

Monostorpályi út 67 - 87

Paprika utca 4 - 302

Paprika utca 3 - 31

Pohl Ferenc utca 2 - 54

Pohl Ferenc utca 15 - 33

Szilva utca 30

Vízhordó utca 10 - 12

Vízhordó utca 5

Hajdúnánás

2025-09-09 08:00 - 2025-09-09 16:00

Bakator utca 1 - 27

Bellegelő tanya

Gohér utca 8 - 16

Gohér utca 5 - 901

Görbeházi út HRSZ:5401 -

Kenderes kert 9001

Polgári út 107

Puszta Központ 14

Tanya 243 - 9003

Tiszavasvári út 9002

Tiszavasvári út 66

Újszőlő utca 4 - 900

Újszőlő utca 3 - 29

Vihar Béla utca 4

Szeptember 10.

Debrecen

2025-09-10 08:00 - 2025-09-10 13:00

Béri Balogh utca 8 - 18

Béri Balogh utca 1 - 13

Józsai utca 32 - 32

Ormai Norbert utca 2 - 26

Ormai Norbert utca 3 - 23

Sarkadi Imre utca 2 - 28

Sarkadi Imre utca 1 - 27

Szabó Pál utca 3 - 17

Szűcs István utca 10 - 30

Szűcs István utca 11

Szűcs utca 177

Vak Bottyán utca 30 - 54

Vak Bottyán utca 39 - 43

Vay Ádám utca 4 - 8

Veres Péter utca 94 - 122

Veres Péter utca 93 - 115

Zsigmond Ferenc utca 1 - 11

Hajdúnánás

2025-09-10 08:00 - 2025-09-10 16:00

Akác utca 1 - 7

Akác utca 2 - 6

Alma utca 3 - 15

Alma utca 2 - 16

Aradi Vértanúk utca 2 - 14

Aradi Vértanúk utca 1 - 5

Attila utca 8 - 122

Attila utca 9 - 125

Csepüskert 12 - 11092

Csepüsszőlő út

Dorogi út 108 - 9006

Dorogi út 61

Dózsa György utca 1 - 45

Dózsa György utca 2 - 60

Hadnagy utca 1 - 65

Hadnagy utca 2 - 9000

Hunyadi utca 28

Kapitány utca 2 - 68

Kapitány utca 1 - 63

Korponai utca 1 - 6177

Korponai utca 2 - 50

Mátyás király utca 32 - 66

Mátyás király utca 27 - 71

Petőfi utca 41 - 9005

Petőfi utca 36 - 9004

Rácdomb utca 2 - 22

Rácdomb utca 1 - 19

Rózsa utca 1 - 9

Rózsa utca 2 - 12

Slachta utca 2 - 4

Slachta utca 7

Szérüskert utca 2 - 48

Tégláskert utca 2 - 9008

Tégláskert utca 1 - 9001

Tizedes utca 1 - 83

Tizedes utca 2 - 78

Vasvári utca 20

Polgár

2025-09-10 08:00 - 2025-09-10 16:00

Bogát köz

Gátőrház kert 2

Hajdú utca 38

Hajdú utca 39 - 41

Kengyelköz tanya 38

Lenin tanya 2 - 9000

Lenin tanya 1 - 105

Lepke tanya

Meggyesi Tanya föld

Nagykapros tanya

Tanya föld 9001

Új Központ 2

Hajdúszoboszló

2025-09-10 08:30 - 2025-09-10 16:30

Alma dűlő 104 - 9018

Alma dűlő 9003 - 10493

Csatornakert dűlő

Csatornakert I. dűlő

Csatornakert II. dűlő

Csatornakert III. dűlő

Erdő dűlő 2

Körte dűlő

Pityeri dűlő 3 - 63

Pityeri dűlő

Szeder dűlő

Szováti útfél 3 - 9003

Téglagyári út 2

Zártkert 10725

Szeptember 11.

Debrecen

2025-09-11 08:00 - 2025-09-11 13:00

Apafi utca 28 - 58

Apafi utca 23 - 139

Botond utca 2 - 22

Botond utca 3 - 13

Homok utca 76

Korponai utca 4 - 12

Korponai utca 1 - 21

Laktanya utca 10

Nagy Pál utca 4 - 20

Nagy Pál utca 1 - 19

Nagysándor József utca 11

Táncsics Mihály utca 3

Hajdúnánás

2025-09-11 08:00 - 2025-09-11 16:00

Báthori utca 2 - 46

Báthori utca 1 - 47

Honfoglalás utca 2

Polgár

2025-09-11 08:00 - 2025-09-11 16:00

Bogát köz

Gátőrház kert 2

Hajdú utca 38

Hajdú utca 39 - 41

Kengyelköz tanya 38

Lenin tanya 2 - 9000

Lenin tanya 1 - 105

Lepke tanya

Meggyesi Tanya föld

Nagykapros tanya

Tanya föld 9001

Új Központ 2

Szeptember 12.

Debrecen

2025-09-12 08:00 - 2025-09-12 16:00

Búzavirág utca 3 - 15

Búzavirág utca 4 - 22

Erdély utca 5 - 65

Erdély utca 4 - 66

Erdész utca 20 - 34

Erdész utca 19 - 35

Kazár utca 10 - 22

Kazár utca 7 - 27

Kikerics utca 10

Kökörcsin utca 3 - 15

Kökörcsin utca 4 - 14

Kun utca 2 - 4

Kun utca 3

Mikepércsi út 92 - 144

Ozmán utca 12

Palóc utca 8

Palóc utca 5 - 15

Turán utca 16 - 26

Turán utca 1 - 21

Zengő utca 18 - 22

Zengő utca 21 - 23

2025-09-12 08:00 - 2025-09-12 18:00

Balogh Tamás utca 4 - 8

Kecskerágó utca 4 - 12

Kecskerágó utca 1 - 13

Libatop utca 4 - 12

Libatop utca 1 - 9

Lóskúti utca 32 - 48

Lóskúti utca 29 - 41

Tócópart utca 24 - 42

Tócópart utca 21 - 39

Polgár

2025-09-12 08:00 - 2025-09-12 16:00

Bogát köz

Gátőrház kert 2

Hajdú utca 38

Hajdú utca 39 - 41

Kengyelköz tanya 38

Lenin tanya 2 - 9000

Lenin tanya 1 - 105

Lepke tanya

Meggyesi Tanya föld

Nagykapros tanya

Tanya föld 9001 - 9001

Új Központ 2

2025-09-12 09:00 - 2025-09-12 14:00

Árpád tér 1 - 7

Árpád tér 4 - 10

Attila utca 2 - 12

Attila utca 5 - 11

Bartók Béla utca 1 - 3

Bartók Béla utca 2

Béke utca 29

Béke utca 4 - 28

Béke utca 1 - 27

Bolyai János utca 1 - 7

Bolyai János utca 2 - 8

Dobó István utca 1 - 5

Dózsa György utca 1 - 7

Dózsa György utca 4 - 8

Futrinka utca 2

Futrinka utca 1 - 7

Gátőrház kert 106

Kossuth utca 2 - 60

Kossuth utca 1 - 73

Mervó Tanya föld

Petőfi utca 5 - 23

Petőfi utca 2 - 8

Rákóczi utca 1 - 17

Rákóczi utca 12 - 20

Váci Mihály utca 1 - 7

Váci Mihály utca 2 - 8

Vajda János utca 2 - 6

Vajda János utca 3 - 7

Vasút utca 9002

