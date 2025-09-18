1 órája
Még lehet jelentkezni az Alumni Fesztiválra – Egésznapos programsorozattal várnak a Debreceni Egyetemen
Második alkalommal rendezi meg Alumni Fesztiválját a Debreceni Egyetem, ahol öregdiákok, családok és barátok nosztalgikus kiállításokkal, sporttal, zenével és közösségi élményekkel találkozhatnak újra.
Még mindig lehet jelentkezni, sőt helyszíni regisztráció is lesz a második Alumni Fesztiválon. A Debreceni Egyetem szeptember 20-án egész napos programsorozattal várja öregdiákjait a Főépületben és az Egyetem téren – olvasható az unideb.hu-n. Mint írják, erre az alkalomra időzítette évfolyamtalálkozóját az Állam- és Jogtudományi, valamint a Fogorvostudományi Kar és a matematikusok is, de mindenki megtalálhatja saját egykori intézményét, tanszékét a Karok Utcájában.
Nosztalgikus kiállítás, focitorna és még sok más is vár az Alumni Fesztiválon
A Főépületben több, múltat idéző nosztalgikus kiállítás nyílik, valamint egy különleges tárlat is látható lesz Márián Zoltán nyugalmazott ügyész páratlan, világhírű személyiségektől – királyoktól pápákig, államfőktől – származó aláírásgyűjteményéből.
Ezen a napon az ötvenedik és egyben utolsó alkalommal méri össze erejét – ezúttal a focipályán – a két ősi ellenség,
a Bölcsészettudományi, valamint a Természettudományi és Technológiai Kar öregdiákjaiból álló labdarúgócsapat a Böszörményi úti campus sportpályáján,
séta során lehet megismerkedni az egyetem történetével és a Főépület rejtett titkaival, lesz szenior örömtánc, aki pedig egy jó beszélgetésre vágyik, megpihenhet a Díszudvar beszélgető sarkában. A Senior Egyetem rendhagyó előadással készül és gyerekprogramok is lesznek.
Készen áll az egyetemi menza is az éhes vendégek fogadására, hogy újra együtt élvezhessék a felejthetetlen ízeket, aki pedig újdonságokra vágyik, azok számára az egyetem saját élelmiszermárkáját, finom és egészséges termékeit kínálja a fesztiválon az UniFOOD.
Az UDShop jóvoltából akciós áron lehet majd beszerezni az egyetemi logós ruhákat, használati tárgyakat és kiegészítőket is.
A fesztivál délutáni és esti programjai is különleges élményeket ígérnek: koncertek, hagyományos tűzgyújtás és fergeteges bulik várják a résztvevőket. A részletek, a teljes program, valamint a regisztráció az unideb.hu-n található.
