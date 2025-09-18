szeptember 18., csütörtök

Alumni Fesztivál

1 órája

Még lehet jelentkezni az Alumni Fesztiválra – Egésznapos programsorozattal várnak a Debreceni Egyetemen

Címkék#programsorozat#Debreceni Egyetem#debrecen#fesztivál

Második alkalommal rendezi meg Alumni Fesztiválját a Debreceni Egyetem, ahol öregdiákok, családok és barátok nosztalgikus kiállításokkal, sporttal, zenével és közösségi élményekkel találkozhatnak újra.

Haon.hu

Még mindig lehet jelentkezni, sőt helyszíni regisztráció is lesz a második Alumni Fesztiválon. A Debreceni Egyetem szeptember 20-án egész napos programsorozattal várja öregdiákjait a Főépületben és az Egyetem téren – olvasható az unideb.hu-n. Mint írják, erre az alkalomra időzítette évfolyamtalálkozóját az Állam- és Jogtudományi, valamint a Fogorvostudományi Kar és a matematikusok is, de mindenki megtalálhatja saját egykori intézményét, tanszékét a Karok Utcájában.

Még mindig lehet jelentkezni a második Alumni Fesztiválra
Forrás: unideb.hu

Nosztalgikus kiállítás, focitorna  és még sok más is vár az Alumni Fesztiválon

A Főépületben több, múltat idéző nosztalgikus kiállítás nyílik, valamint egy különleges tárlat is látható lesz Márián Zoltán nyugalmazott ügyész páratlan, világhírű személyiségektől – királyoktól pápákig, államfőktől – származó aláírásgyűjteményéből.

Ezen a napon az ötvenedik és egyben utolsó alkalommal méri össze erejét – ezúttal a focipályán – a két ősi ellenség, 

a Bölcsészettudományi, valamint a Természettudományi és Technológiai Kar öregdiákjaiból álló labdarúgócsapat a Böszörményi úti campus sportpályáján,

séta során lehet megismerkedni az egyetem történetével és a Főépület rejtett titkaival, lesz szenior örömtánc, aki pedig egy jó beszélgetésre vágyik, megpihenhet a Díszudvar beszélgető sarkában. A Senior Egyetem rendhagyó előadással készül és gyerekprogramok is lesznek.

Készen áll az egyetemi menza is az éhes vendégek fogadására, hogy újra együtt élvezhessék a felejthetetlen ízeket, aki pedig újdonságokra vágyik, azok számára az egyetem saját élelmiszermárkáját, finom és egészséges termékeit kínálja a fesztiválon az UniFOOD.

Az UDShop jóvoltából akciós áron lehet majd beszerezni az egyetemi logós ruhákat, használati tárgyakat és kiegészítőket is.

A fesztivál délutáni és esti programjai is különleges élményeket ígérnek: koncertek, hagyományos tűzgyújtás és fergeteges bulik várják a résztvevőket. A részletek, a teljes program, valamint a regisztráció az unideb.hu-n található.

Ajánljuk még:

 

