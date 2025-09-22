szeptember 22., hétfő

Alumni Fesztivál

35 perce

Több mint ezer öregdiák ünnepelte együtt az összetartozást a Debreceni Egyetem Alumni Fesztiválján – videóval

Címkék#programsorozat#Debrecen#fesztivál

Régi barátok, évfolyamtársak és több generáció találkozott a Főépület falai között és az Egyetem téren. A különleges hangulatú programokat a második alkalommal megrendezett Alumni Fesztivál tette felejthetetlenné.

Haon.hu

Az egész napos programsorozat zárásaként az összetartozást jelképező közös tűzgyújtással, valamint fergeteges nosztalgiakoncerttel zárult a Debreceni Egyetem (DE) Alumni Fesztiválja, amelyet szeptember 20-án, szombaton második alkalommal szervezett meg az intézmény. Az eseményre csaknem 1300 öregdiák látogatott el egykori alma materébe – olvasható az undeb.hu-n.

Összetartozást jelképező közös tűzgyújtással fergeteges nosztalgiakoncerttel zárult az Alumni Fesztivál
Összetartozást jelképező közös tűzgyújtással  fergeteges nosztalgiakoncerttel zárult az Alumni Fesztivál
Forrás: unideb.hu

Alumni Fesztivál: régi csoport- és évfolyamtársak, különböző generációk találkozása

A programok alkalmat teremtettek a régi csoport- és évfolyamtársak, a különböző generációk találkozására, emellett az egykori diákok – az Agrártudományi Egyetem, a Debreceni Orvostudományi Egyetem, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, a Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE), az Ybl Miklós Műszaki Főiskola hallgatói vagy az integráció után végzettek – a Karok Utcájában megismerhették tanszékük, intézetük fejlődését és legújabb eredményeit is.

Voltak visszatérők, akik már az első alkalommal is részesei voltak az összetartozást jelképező találkozónak, és voltak, akik csak a mostani rendezvényen csatlakoztak a DE alumni közösségéhez, amelynek regisztrált létszáma mára már meghaladja a 31 ezret.

Voltak visszatérők és újak is egyaránt
Forrás: unideb.hu

A Főépület Aulájában berendezett KOR-teremben lehetőség volt egészségügyi vizsgálatokra, az Aud. Max-ban tartotta rendhagyó félévindító előadását a Szenior Egyetem, emellett nosztalgia fotókiállítás, valamint Államfők dedikáltak: világhírű autogramok és történetük címmel könyvbemutatóval egybekötött tárlat nyílt Márián Zoltán nyugalmazott ügyész mintegy 3 ezer darabos, egyedülálló gyűjteményéből.

A kiállításmegnyitón Csernoch László, a DE tudományos rektorhelyettese köszöntötte az intézmény nevében a vendégeket.

Aki kíváncsi volt, annak lehetősége volt megismerkedni a Főépület látogatók elzárt termeivel, akik pedig egy jóízű beszélgetésre vágytak régen látott ismerőseikkel, megtehették a kényelmes szalonná alakított Díszudvaron.

Az összetartozás erősítése a rendezvény fő célkitűzése, az, hogy bárki bármelyik jogelőd intézményében szerezte is diplomáját, úgy érezze, hogy ma is tagja a Debreceni Egyetem nagy családjának, akire teljes jogú egyetemi polgárként tekint az intézmény 

– hangsúlyozta Rőfi Mónika, a DE Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ vezetője.

Az Alumni Fesztivál főszervezője a hirek.unideb.hu portálnak azt is elárulta, hogy a legidősebb résztvevő egy 1938-as születésű alumnus volt, aki 1961-ben szerzett diplomát a KLTE-n.

A Főépület előtti téren a legkisebbeket játszóház, gyerekkoncert, a felnőtteket pedig a kitelepülő Nagyerdei Étterem finomságai mellett olyan változatos programok szórakoztatták, mint a brutális fizikai és látványos kémiai kísérletek, de voltak kerekasztal-beszélgetések, amelyekből egy-egy kar – többek között az Egészségtudományi Kar „35 éves a védőnőképzés az ETK-n?” beszélgetése – mutatta be, mennyi minden fejlődött, változott az elmúlt évek, évtizedek során.

Játszóház, gyerekkoncert, változatos programok várták a résztvevőket
Forrás: unideb.hu

A Böszörményi úti campus pályáján ötvenedik és egyben utolsó alkalommal mérte össze erejét labdarúgásban a két ősi ellenség, a Bölcsészettudományi Kar (BTK), valamint a Természettudományi és Technológiai Kar öregdiákjaiból álló focicsapat, a Kisnyelvész és a Halka SE. A jubileumi találkozót 2-1-re nyerte a BTK.

Az Egyetem téren felállított színpadon koncertet adott az Android együttes, az est zárásaként pedig fellobbant az összetartozást jelképező máglya is, ami mellett bárki készíthetett szelfit eDE-vel, az egyetemi kabalamókussal.

A késő estébe nyúló, jó hangulatú kikapcsolódást a Könnyűzenei Intézet hallgatói és oktatói, valamint az 50 év után újra egyetemi közönségnek játszó Boeghoe és a Sound Garage előadásai garantálták, a Zeneművészeti Kar Liszt-termében pedig komolyzenei koncert várta az érdeklődőket.

Az eseményről készült videót itt nézheted meg:

