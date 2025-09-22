Több mint ezer öregdiák ünnepelte együtt az összetartozást a Debreceni Egyetem Alumni Fesztiválján – videóval

Az egész napos programsorozat zárásaként az összetartozást jelképező közös tűzgyújtással, valamint fergeteges nosztalgiakoncerttel zárult a Debreceni Egyetem (DE) Alumni Fesztiválja, amelyet szeptember 20-án, szombaton második alkalommal szervezett meg az intézmény. Az eseményre csaknem 1300 öregdiák látogatott el egykori alma materébe – olvasható az undeb.hu-n.

Forrás: unideb.hu

Alumni Fesztivál: régi csoport- és évfolyamtársak, különböző generációk találkozása

A programok alkalmat teremtettek a régi csoport- és évfolyamtársak, a különböző generációk találkozására, emellett az egykori diákok – az Agrártudományi Egyetem, a Debreceni Orvostudományi Egyetem, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, a Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE), az Ybl Miklós Műszaki Főiskola hallgatói vagy az integráció után végzettek – a Karok Utcájában megismerhették tanszékük, intézetük fejlődését és legújabb eredményeit is.

Voltak visszatérők, akik már az első alkalommal is részesei voltak az összetartozást jelképező találkozónak, és voltak, akik csak a mostani rendezvényen csatlakoztak a DE alumni közösségéhez, amelynek regisztrált létszáma mára már meghaladja a 31 ezret.

Voltak visszatérők és újak is egyaránt

Forrás: unideb.hu

A Főépület Aulájában berendezett KOR-teremben lehetőség volt egészségügyi vizsgálatokra, az Aud. Max-ban tartotta rendhagyó félévindító előadását a Szenior Egyetem, emellett nosztalgia fotókiállítás, valamint Államfők dedikáltak: világhírű autogramok és történetük címmel könyvbemutatóval egybekötött tárlat nyílt Márián Zoltán nyugalmazott ügyész mintegy 3 ezer darabos, egyedülálló gyűjteményéből.

A kiállításmegnyitón Csernoch László, a DE tudományos rektorhelyettese köszöntötte az intézmény nevében a vendégeket.

Aki kíváncsi volt, annak lehetősége volt megismerkedni a Főépület látogatók elzárt termeivel, akik pedig egy jóízű beszélgetésre vágytak régen látott ismerőseikkel, megtehették a kényelmes szalonná alakított Díszudvaron.

Az összetartozás erősítése a rendezvény fő célkitűzése, az, hogy bárki bármelyik jogelőd intézményében szerezte is diplomáját, úgy érezze, hogy ma is tagja a Debreceni Egyetem nagy családjának, akire teljes jogú egyetemi polgárként tekint az intézmény

– hangsúlyozta Rőfi Mónika, a DE Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ vezetője.